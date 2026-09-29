Zagreb je nekad imao još jednu tramvajsku liniju: Znate li kuda je prometovala?

Jedna od najčešćih tema u Zagrebu ovih je dana ZET-ov prijevoz. Djelatnici su u štrajku pa građani ne mogu koristiti tramvajski prijevoz koji je već desetljećima za mnoge glavno prijevozno sredstvo od jedne do druge točke u gradu. Današnje trase onima koji svakodnevno koriste tramvajski prijevoz dobro su poznate, no oni mlađi možda ne znaju da je do prije 35 godina postojala i tramvajska linija 16.

Početkom Domovinskog rata je ukinuta, prema nekim napisima zbog velikog broja vozača koji su sudjelovali u obrani. Kasnije je zamijenjena jednom čuvenom autobusnom linijom, a objašnjenje ZET-a bilo je da je tako došlo do kvalitetnije prometne povezanosti. U današnjem zadatku pitamo vas znate li kojom je trasom prometovao tramvaj broj 16?