Ovakav zadatak može dočekati četvrtaše na nacionalnom ispitu iz Hrvatskog. Znate li odgovor?

Poklon-bon za pripreme za maturu: Dovoljna je jedna prijava
Nemoj odgađati pripreme za državnu maturu do zadnjeg trena. MaXturine volonterke na Smotri Sveučilišta u Zagrebu čekaju te s poklon-bonom i nagradama.
14:54 17 h 05.11.2026
06. studeni 2026.
I ove školske godine četvrtaši i osmaši pišu nacionalne ispite. Primjeri zadataka već su objavljeni.
Četvrtaše i osmaše i ove školske godine očekuju nacionalni ispiti. Konkretno, svi osmaši u Hrvatskoj od 2023. godine pišu nacionalne ispite, a svi četvrtaši od 2024. godine. Datumi su već objavljeni. Pred četvrtašima su Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo odnosno Prirodoslovlje i Društvo i zajednica, a pred osmašima Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Biologija, Fizika, Kemija, Geografija i Povijest.
Prema posljednjim informacijama nacionalni ispiti neće se vrednovati za upis u srednje škole, niti će se ocjenjivati. Ostat će zabilježeni kao bilješka u e-Dnevniku. Objavljeni su i primjeri zadataka. Za naše čitatelje izdvojili smo jedan primjer zadatka s nacionalnog ispita iz Hrvatskog jezika za četvrti razred. Procijenjena težina je srednje teško. Znate li točan odgovor?
Poklon-bon za pripreme za maturu: Dovoljna je jedna prijava
Nemoj odgađati pripreme za državnu maturu do zadnjeg trena. MaXturine volonterke na Smotri Sveučilišta u Zagrebu čekaju te s poklon-bonom i nagradama.
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