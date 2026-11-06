Zadatak dana Ovakav zadatak može dočekati četvrtaše na nacionalnom ispitu iz Hrvatskog. Znate li odgovor?

Ovakav zadatak može dočekati četvrtaše na nacionalnom ispitu iz Hrvatskog. Znate li odgovor?

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

06. studeni 2026.

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Ovakav zadatak može dočekati četvrtaše na nacionalnom ispitu iz Hrvatskog. Znate li odgovor?

Ispit | foto: Canva

I ove školske godine četvrtaši i osmaši pišu nacionalne ispite. Primjeri zadataka već su objavljeni.

Četvrtaše i osmaše i ove školske godine očekuju nacionalni ispiti. Konkretno, svi osmaši u Hrvatskoj od 2023. godine pišu nacionalne ispite, a svi četvrtaši od 2024. godine. Datumi su već objavljeni. Pred četvrtašima su Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo odnosno Prirodoslovlje i Društvo i zajednica, a pred osmašima Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Biologija, Fizika, Kemija, Geografija i Povijest.

Prema posljednjim informacijama nacionalni ispiti neće se vrednovati za upis u srednje škole, niti će se ocjenjivati. Ostat će zabilježeni kao bilješka u e-Dnevniku. Objavljeni su i primjeri zadataka. Za naše čitatelje izdvojili smo jedan primjer zadatka s nacionalnog ispita iz Hrvatskog jezika za četvrti razred. Procijenjena težina je srednje teško. Znate li točan odgovor?

Kviz nacionalni ispiti by Pametna kuća
Hrvatski jezik Nacionalni ispit četvrtaši četvrti razred