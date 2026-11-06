Ovakav zadatak može dočekati četvrtaše na nacionalnom ispitu iz Hrvatskog. Znate li odgovor?

Četvrtaše i osmaše i ove školske godine očekuju nacionalni ispiti. Konkretno, svi osmaši u Hrvatskoj od 2023. godine pišu nacionalne ispite, a svi četvrtaši od 2024. godine. Datumi su već objavljeni. Pred četvrtašima su Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo odnosno Prirodoslovlje i Društvo i zajednica, a pred osmašima Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Biologija, Fizika, Kemija, Geografija i Povijest.

Prema posljednjim informacijama nacionalni ispiti neće se vrednovati za upis u srednje škole, niti će se ocjenjivati. Ostat će zabilježeni kao bilješka u e-Dnevniku. Objavljeni su i primjeri zadataka. Za naše čitatelje izdvojili smo jedan primjer zadatka s nacionalnog ispita iz Hrvatskog jezika za četvrti razred. Procijenjena težina je srednje teško. Znate li točan odgovor?