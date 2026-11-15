Zadatak dana Jedna lektira nikad nije bila na eseju, a na popisu je za 2027. Ako ne znate odgovor na ovo, krenite učiti

Jedna lektira nikad nije bila na eseju, a na popisu je za 2027. Ako ne znate odgovor na ovo, krenite učiti

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

15. studeni 2026.

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Jedna lektira nikad nije bila na eseju, a na popisu je za 2027. Ako ne znate odgovor na ovo, krenite učiti

Čitanje | foto: Unsplash

Djelo koje se nikada nije pojavilo kao tema eseja otkako se matura provodi je Novela od Stanca Marina Držića, a nalazi se na ovogodišnjem popisu.

Preostalo je malo manje od tri jedna od početka prijava ispita državne mature za 2027. godinu. I ove godine na Hrvatskom je jeziku, ispitu koji je obvezan za sve, nužno zadovoljiti zaseban minimalni prag na eseju i na testu sa sažetkom da bi maturantima bio osiguran prolaz čitavog ispita. Prema ovogodišnjem kalendaru, test i sažetak pišu se 16. lipnja, a 17. lipnja polaže se esej. U 2027. pisat će se interpretacijski esej, a popis djela za esej već je odavno poznat.

Djelo koje se nikada nije pojavilo kao tema eseja otkako se matura provodi je Novela od Stanca Marina Držića, a nalazi se na ovogodišnjem popisu. Budući da je riječ o djelu koje se obrađuje na samom početku srednje škole, maturanti su ga već trebali pročitati pa smo za današnji zadatak izdvojili pitanje o radnji te lektire. Nakon što odaberete odgovor, nužno je odabrati opciju 'potvrdi odgovor' kako bi se prikazalo točno rješenje.

Kviz lekitra na maturi by Pametna kuća
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