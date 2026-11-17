Četvrtaše i osmaše i ove školske godine očekuju nacionalni ispiti. Konkretno, svi osmaši u Hrvatskoj od 2023. godine pišu nacionalne ispite, a svi četvrtaši od 2024. godine. Datumi su već objavljeni. Pred četvrtašima su Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo odnosno Prirodoslovlje i Društvo i zajednica, a pred osmašima Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Biologija, Fizika, Kemija, Geografija i Povijest.

Nakon što smo vas pitali o zadatku s Hrvatskog jezika, pred nama je Matematika. Naime, za sve predmete objavljeni su primjeri zadataka. Sljedeći zadatak je za četvrti razred te je procijenjen kao težak. Područje ispitivanja je mjerenje, potpodručje procjena i mjerenje, a obrazovni ishod 'Procjenjuje i mjeri volumen tekućine'. Radi se o primjeni znanja.