Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
15:13 50.283333333333 min 17.11.2026
17. studeni 2026.
Možete li točno odgovoriti na primjeru zadatka za nacionalni ispit iz Matematike?
Četvrtaše i osmaše i ove školske godine očekuju nacionalni ispiti. Konkretno, svi osmaši u Hrvatskoj od 2023. godine pišu nacionalne ispite, a svi četvrtaši od 2024. godine. Datumi su već objavljeni. Pred četvrtašima su Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo odnosno Prirodoslovlje i Društvo i zajednica, a pred osmašima Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Biologija, Fizika, Kemija, Geografija i Povijest.
Nakon što smo vas pitali o zadatku s Hrvatskog jezika, pred nama je Matematika. Naime, za sve predmete objavljeni su primjeri zadataka. Sljedeći zadatak je za četvrti razred te je procijenjen kao težak. Područje ispitivanja je mjerenje, potpodručje procjena i mjerenje, a obrazovni ishod 'Procjenjuje i mjeri volumen tekućine'. Radi se o primjeni znanja.
Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
15:13 51.133333333333 min 17.11.2026
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