Koja je razlika suradnika u nastavi i stručnog suradnika? Sličan naziv, drugačiji posao

Prema podacima HZZ-a, suradnici u praktičnoj nastavi prošle godine bili su među najtraženijim djelatnicima u školstvu. No, čime se oni bave?

Prema podacima koje nam je poslao Hrvatski zavod za zapošljavanje, tijekom prošle godine traženo je čak 1.338 suradnika u praktičnoj nastavi, više nego nastavnika bilo kojeg pojedinačnog predmeta, a iz Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih navode da je prošle godine najviše porastao broj nastavnika u strukovnim školama.

Suradnici u praktičnoj nastavi osobe su koje učenicima drže vježbe iz strukovnih predmeta ili sudjeluju u izvođenju praktične nastave, odnosno učenja temeljenog na radu. Tako, na primjer, u ugostiteljskim strukovnim školama kao suradnici u praktičnoj nastavi rade kuhari i spremačice, a u tehničkim školama na primjer tokari ili električari.

Moraju u struci raditi barem pet godina

Uvjet za zaposlenje na mjesto suradnika u praktičnoj nastavi je završena srednja stručna sprema odgovarajućeg zanimanja, a po predmetima je određena Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Uz to kandidati moraju ispuniti druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Zakon o strukovnom obrazovanju također propisuje da te osobe moraju imati odgovarajuće pedagoške kompetencije te radni staž u struci u trajanju od najmanje pet godina, osim ako strukovnim kurikulumom nije drugačije propisano.

Prema Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, suradnici u nastavi imaju koeficijent 1,54, što kad se umnoži s propisanom osnovicom daje iznos od 1.547,5 eura osnovne bruto plaće. Pravilnikom o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi određena im je tjedna norma od 32 do 36 sati, a za stručno-metodičke pripreme predviđena su tri sata tjedno.

To nisu stručni suradnici

Suradnici u praktičnoj nastavi od strukovnih nastavnika razlikuju se obično po pedagoškim kompetencijama, ali i po opisu posla. Strukovni nastavnik drži i ocjenjuje teorijsku i praktičnu nastavu, za što ima pedagoške kvalifikacije, dok suradnik provodi praktični dio obuke, fokusirajući se na vještine i tehnike rada.

Suradnike u praktičnoj nastavi po nazivu neki bi mogli pomiješati i sa stručnim suradnicima, međutim riječ je o potpuno drugim zanimanjima. Stručni suradnici u školama su pedagozi, psiholozi i knjižničari, dakle osobe koje su uključene u obrazovanje djece, ali ne sudjeluju izravno na nastavi.