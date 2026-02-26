Inspekcija stiže u prestižnu privatnu školu: Učenici potpisivali izjave bez roditelja?
26. veljača 2026.
Prosvjetna inspekcija pročešljat će rad Privatne klasične gimnazije. Mnogi roditelji planiraju premjestiti djecu zbog nastale situacije.
‘Škola koju svi vole’, takvu reputaciju ima Privatna klasična gimnazija u Zagrebu (PKG) koja postoji već više od 30 godina. No, ono što se posljednjih tjedana može čuti od roditelja, učenika i nastavnika te škole u totalnoj je suprotnosti s tim opisom.
Roditelji poslali prijavu prosvjetnoj inspekciji, Ministarstvo nam potvrdilo dolazak inspekcije u školu
Roditelji su zbog svega školu prijavili prosvjetnoj inspekciji. U prijavi inspekciji, među ostalim, opisuju značajne promjene nastavničkog kadra, a zabrinjavajućom ocjenjuju praksu u kojoj su učenici potpisivali izjave, kako tvrde, bez prisutnosti roditelja.
Iz Ministarstva obrazovanja su nam potvrdili da će inspekcija 'pročešljati' rad škole na temelju prijave. Razgovarali smo i s ravnateljicom koja demantira sve što su roditelji naveli u prijavi.
- Obraćamo Vam se u ime predstavnika roditelja učenika Privatne Klasične Gimnazije zbog ozbiljne, utemeljene i višestruko potvrđene zabrinutosti za stabilnost, zakonitost i profesionalnost rada Gimnazije. Učenici su suočeni s kadrovskim promjenama, organizacijskom neizvjesnošću, prekidima nastave, neadekvatnim prostornim uvjetima te postupanjima koja izazivaju ozbiljnu zabrinutost glede poštivanja njihovih zakonskih i statutarnih prava. Ovo se odnosi na učenike svih razreda, a ponajviše na maturante, stoji u prijavi roditelja inspekciji.
Ministarstvo je izdalo rješenje kojim se odobrava rad škole u promijenjenim uvjetima
Valja istaknuti da su prošlog ljeta školu kupili novi vlasnici i početkom ove školske godine preselili na drugu lokaciju za koju roditelji navode da nije adekvatna za izvođenje nastave. No, iz MZOM-a su nam potvrdili da je škola dobila dopuštenje za rad na novoj lokaciji i to u rujnu 2025.
- Svaka, pa i privatna škola s pravom javnosti dužna je posjedovati rješenje o početku rada koje potvrđuje da ustanova ispunjava sve propisane prostorne, kadrovske i druge tehničke uvjete za izvođenje nastave. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih izdalo je rješenje kojim se odobrava rad škole u promijenjenim uvjetima, rekli su nam iz MZOM-a.
Uz to, nova lokacije više nije u centru grada kao što je prije bila. No, roditelji su to prihvatili i prilagodili se, ali onda su uslijedili događaji koje smatraju izuzetno problematičnima.
- Unatoč višestrukim zahtjevima roditelja, izabranih u vijeće roditelja u rujnu, ravnateljica još uvijek nije sazvala ni jednu sjednicu Vijeća roditelja. Samim time, Vijeće roditelja nije upoznato sa godišnjim planom i programom rada, a niti višestrukim strukturnim i organizacijskim promjenama koje se događaju u školi, navode roditelji u prijavi inspekciji.
'Ono što nas zabrinjava najviše je neprimjeren način komunikacije i postupanja prema učenicima'
Kao neke od većih problema naveli su u prijavi inspekciji i to da učenici nemaju osiguranu stalnu učionicu, da nemaju minimalne tehničke uvjete i da organizacija priprema za državnu maturu nije jasno komunicirana niti strukturirana. Također, napisali su roditelji u prijavi prosvjetnoj inspekciji, učenicima koji borave u školi od 9 do 16:30 onemogućen je pristup kuhinji.
- Ono što nas zabrinjava najviše je neprimjeren način komunikacije i postupanja prema učenicima. U tom kontekstu smo tražili očitovanje o praksi pozivanja učenika na informativne razgovore bez prethodnog informiranja roditelja, bez uključivanja stručne službe te o inzistiranju na potpisivanju raznih izjava. Zabrinjava i činjenica da svim takvim razgovorima prisustvuju i vlasnici škole koji imaju uloge direktora i direktora razvoja Gimnazije. Tijekom takvih razgovora se učenike naziva raznim imenima, etiketira i zastrašuje. Sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije, zabranjena je svaka izravna i neizravna diskriminacija po osnovi rase, etničke pripadnosti, spola, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, socijalnog podrijetla ili bilo koje druge osobne okolnosti, napisali su roditelji u prijavi.
Roditelji traže očitovanje oko prisiljavanja učenika na potpisivanje raznih izjava
Od prosvjetne inspekcije traže da provjere sljedeće stvari:
- Konstantne prekide nastave od strane vodstva škole
- Pozivanje učenika na informativne razgovore
- Prisiljavanje na potpisivanje kojekakvih izjava bez znanja stručnih službi i roditelja (te se izjave nalaze u uredu ravnateljice i nemamo uvid što su djeca morala potpisivati)
- Nazivanje učenika pogrdnim imenima
- Vrijeđanje učenika po političkoj osnovi
- Kažnjavanje djece i dijeljenje sankcija
- Nedozvoljavanje odlaska učenika na wc
- Neobavještavanje roditelja o delikatnim i potencijalno opasnim situacijama – (pismo i poruke u kojima se spominje odstrel učenika)
- Nedopuštanje iskazivanja dječjeg stava ili mišljenja bez posljedica
- Zabrana uporabe kuhinje učenicima koji u školi borave od 9 do 16:30, uz argument kako partizanima tamo nije mjesto
- Nedostatak stručnog kadra za završetak školske godine
- Otpuštanje adekvatnih profesora kao i omalovažavanje istih
- Nezavršen nastavni program
- Na kraju želimo jasno istaknuti da smo u više navrata pokušali ostvariti kontakt sa vodstvom škole, bez interesa za sukob ili za destabilizaciju rada škole. Naš jedini interes jest osigurati zakonite, stabilne i profesionalne uvjete obrazovanja za našu djecu. Međutim, u situaciji u kojoj su interesi i obrazovna sigurnost učenika dovedeni u pitanje, smatramo svojom roditeljskom i građanskom obvezom reagirati, napomenuli su predstavnici roditelja Privatne klasične gimnazije.
Ravnateljica: 'Tvrdnje iz dopisa ne odgovaraju stvarnom stanju i u najvećem dijelu nisu točne'
Po pitanju ovih optužbi i prijave roditelja kontaktirali smo ravnateljicu PKG-a, Melanie Mary Tvrdinić. Istaknula je da gimnazija 'uredno i stabilno provodi nastavu' i to sukladno važećim propisima, odobrenom kurikulu i internim aktima škole.
- Tvrdnje iz dopisa koje navodite ne odgovaraju stvarnom stanju i u najvećem dijelu nisu točne. Sjednica Vijeća roditelja od početka školske godine do sada nije održana jer nije postojala situacija koja bi zahtijevala formalno zasjedanje. Gimnazija provodi politiku otvorenih vrata, a ravnateljica je svakodnevno dostupna učenicima i roditeljima. Sva pitanja i eventualne nedoumice do sada su rješavani neposredno, bez odgode i kroz izravnu komunikaciju. Sjednica Vijeća roditelja bit će sazvana u okviru redovite dinamike rada škole, rekla nam je ravnateljica Tvrdinić.
'Navodi o nedostatku stručnog kadra ili neadekvatnoj nastavi nisu točni'
Dodala je da je godišnji plan i program donesen sukladno zakonskim procedurama i da se primjenjuje u cijelosti te da je dostupan roditeljima na uvid.
- Nastava se odvija kontinuirano i u punom opsegu. Učenici, uključujući maturante, imaju osiguranu strukturiranu i kontinuiranu nastavu i pripremu za državnu maturu, bez prekida ili improvizacija u nastavnom procesu. Kadrovske promjene dio su redovitih organizacijskih procesa svake škole te nisu dovele do prekida nastave niti do narušavanja kvalitete obrazovnog procesa. Navodi o nedostatku stručnog kadra ili neadekvatnoj nastavi nisu točni, stoji u odgovoru ravnateljice PKG-a.
Ravnateljica nije negirala postojanje izjava koje su potpisivali učenici
Što se tiče navoda o potpisivanju izjava od strane učenika, ravnateljica nije opovrgnula postojanje takvih izjava.
- Ne radi se o pravnim poslovima niti dokumentima koji bi zadirali u prava učenika, a roditelji imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na njihovo dijete, kratko je obrazložila ravnateljica Tvrdinić.
Odbacila je tvrdnje o vrijeđanju, etiketiranju, politički motiviranoj komunikaciji, diskriminaciji učenika ili uskraćivanju osnovnih potreba.
- U našoj školi školuju se učenici različitih vjera, nacionalnosti i zemalja, a prema svakome pristupamo s najvišom razinom poštovanja, pažnje i uvažavanja. Njegujemo okruženje u kojem se svaki učenik može osjećati sigurno, prihvaćeno i vrijedno. U potpunosti odbacujemo svaku optužbu da diskriminiramo učenike po bilo kojoj osnovi. Naprotiv, uključivost i nediskriminacija sami su temelj naše škole, istaknula je ravnateljica.
'Škola ostaje otvorena za dijalog'
Inače, škola je prije skoro dvije godine najavila uvođenje promjena u obrazovanje učenika. Uveli su tzv. Europsku gimnaziju - opći gimnazijski program u kojemu učenici mogu birati između sedam tematskih usmjerenja. Riječ je, naveli su za naš portal još 2025., o akreditiranom hrvatskom programu koji je odobrenom od strane Ministarstva.
- Svjesni smo da svaka razvojna promjena može izazvati različita mišljenja među roditeljima. Promjene koje provodimo predstavljaju nadogradnju postojećeg modela rada i usmjerene su na unaprjeđenje obrazovnih ishoda učenika, uz zadržavanje temeljnih obrazovnih standarda. Škola ostaje otvorena za dijalog te sva pitanja rješava institucionalno i odgovorno, s ciljem osiguravanja stabilnog i kvalitetnog obrazovanja za sve učenike, poručila je ravnateljica PKG-a.