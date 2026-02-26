Inspekcija stiže u prestižnu privatnu školu: Učenici potpisivali izjave bez roditelja?

‘Škola koju svi vole’, takvu reputaciju ima Privatna klasična gimnazija u Zagrebu (PKG) koja postoji već više od 30 godina. No, ono što se posljednjih tjedana može čuti od roditelja, učenika i nastavnika te škole u totalnoj je suprotnosti s tim opisom.

Roditelji poslali prijavu prosvjetnoj inspekciji, Ministarstvo nam potvrdilo dolazak inspekcije u školu

Roditelji su zbog svega školu prijavili prosvjetnoj inspekciji. U prijavi inspekciji, među ostalim, opisuju značajne promjene nastavničkog kadra, a zabrinjavajućom ocjenjuju praksu u kojoj su učenici potpisivali izjave, kako tvrde, bez prisutnosti roditelja.

Iz Ministarstva obrazovanja su nam potvrdili da će inspekcija 'pročešljati' rad škole na temelju prijave. Razgovarali smo i s ravnateljicom koja demantira sve što su roditelji naveli u prijavi.

- Obraćamo Vam se u ime predstavnika roditelja učenika Privatne Klasične Gimnazije zbog ozbiljne, utemeljene i višestruko potvrđene zabrinutosti za stabilnost, zakonitost i profesionalnost rada Gimnazije. Učenici su suočeni s kadrovskim promjenama, organizacijskom neizvjesnošću, prekidima nastave, neadekvatnim prostornim uvjetima te postupanjima koja izazivaju ozbiljnu zabrinutost glede poštivanja njihovih zakonskih i statutarnih prava. Ovo se odnosi na učenike svih razreda, a ponajviše na maturante, stoji u prijavi roditelja inspekciji.

Ministarstvo je izdalo rješenje kojim se odobrava rad škole u promijenjenim uvjetima

Valja istaknuti da su prošlog ljeta školu kupili novi vlasnici i početkom ove školske godine preselili na drugu lokaciju za koju roditelji navode da nije adekvatna za izvođenje nastave. No, iz MZOM-a su nam potvrdili da je škola dobila dopuštenje za rad na novoj lokaciji i to u rujnu 2025.

- Svaka, pa i privatna škola s pravom javnosti dužna je posjedovati rješenje o početku rada koje potvrđuje da ustanova ispunjava sve propisane prostorne, kadrovske i druge tehničke uvjete za izvođenje nastave. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih izdalo je rješenje kojim se odobrava rad škole u promijenjenim uvjetima, rekli su nam iz MZOM-a.

Uz to, nova lokacije više nije u centru grada kao što je prije bila. No, roditelji su to prihvatili i prilagodili se, ali onda su uslijedili događaji koje smatraju izuzetno problematičnima.

- Unatoč višestrukim zahtjevima roditelja, izabranih u vijeće roditelja u rujnu, ravnateljica još uvijek nije sazvala ni jednu sjednicu Vijeća roditelja. Samim time, Vijeće roditelja nije upoznato sa godišnjim planom i programom rada, a niti višestrukim strukturnim i organizacijskim promjenama koje se događaju u školi, navode roditelji u prijavi inspekciji.

'Ono što nas zabrinjava najviše je neprimjeren način komunikacije i postupanja prema učenicima'

Kao neke od većih problema naveli su u prijavi inspekciji i to da učenici nemaju osiguranu stalnu učionicu, da nemaju minimalne tehničke uvjete i da organizacija priprema za državnu maturu nije jasno komunicirana niti strukturirana. Također, napisali su roditelji u prijavi prosvjetnoj inspekciji, učenicima koji borave u školi od 9 do 16:30 onemogućen je pristup kuhinji.

- Ono što nas zabrinjava najviše je neprimjeren način komunikacije i postupanja prema učenicima. U tom kontekstu smo tražili očitovanje o praksi pozivanja učenika na informativne razgovore bez prethodnog informiranja roditelja, bez uključivanja stručne službe te o inzistiranju na potpisivanju raznih izjava. Zabrinjava i činjenica da svim takvim razgovorima prisustvuju i vlasnici škole koji imaju uloge direktora i direktora razvoja Gimnazije. Tijekom takvih razgovora se učenike naziva raznim imenima, etiketira i zastrašuje. Sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije, zabranjena je svaka izravna i neizravna diskriminacija po osnovi rase, etničke pripadnosti, spola, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, socijalnog podrijetla ili bilo koje druge osobne okolnosti, napisali su roditelji u prijavi.

Roditelji traže očitovanje oko prisiljavanja učenika na potpisivanje raznih izjava

Od prosvjetne inspekcije traže da provjere sljedeće stvari:

Konstantne prekide nastave od strane vodstva škole

Pozivanje učenika na informativne razgovore

Prisiljavanje na potpisivanje kojekakvih izjava bez znanja stručnih službi i roditelja (te se izjave nalaze u uredu ravnateljice i nemamo uvid što su djeca morala potpisivati)

Nazivanje učenika pogrdnim imenima

Vrijeđanje učenika po političkoj osnovi

Kažnjavanje djece i dijeljenje sankcija

Nedozvoljavanje odlaska učenika na wc

Neobavještavanje roditelja o delikatnim i potencijalno opasnim situacijama – (pismo i poruke u kojima se spominje odstrel učenika)

Nedopuštanje iskazivanja dječjeg stava ili mišljenja bez posljedica

Zabrana uporabe kuhinje učenicima koji u školi borave od 9 do 16:30, uz argument kako partizanima tamo nije mjesto

Nedostatak stručnog kadra za završetak školske godine

Otpuštanje adekvatnih profesora kao i omalovažavanje istih

Nezavršen nastavni program



- Na kraju želimo jasno istaknuti da smo u više navrata pokušali ostvariti kontakt sa vodstvom škole, bez interesa za sukob ili za destabilizaciju rada škole. Naš jedini interes jest osigurati zakonite, stabilne i profesionalne uvjete obrazovanja za našu djecu. Međutim, u situaciji u kojoj su interesi i obrazovna sigurnost učenika dovedeni u pitanje, smatramo svojom roditeljskom i građanskom obvezom reagirati, napomenuli su predstavnici roditelja Privatne klasične gimnazije.

Ravnateljica: 'Tvrdnje iz dopisa ne odgovaraju stvarnom stanju i u najvećem dijelu nisu točne'

Po pitanju ovih optužbi i prijave roditelja kontaktirali smo ravnateljicu PKG-a, Melanie Mary Tvrdinić. Istaknula je da gimnazija 'uredno i stabilno provodi nastavu' i to sukladno važećim propisima, odobrenom kurikulu i internim aktima škole.

- Tvrdnje iz dopisa koje navodite ne odgovaraju stvarnom stanju i u najvećem dijelu nisu točne. Sjednica Vijeća roditelja od početka školske godine do sada nije održana jer nije postojala situacija koja bi zahtijevala formalno zasjedanje. Gimnazija provodi politiku otvorenih vrata, a ravnateljica je svakodnevno dostupna učenicima i roditeljima. Sva pitanja i eventualne nedoumice do sada su rješavani neposredno, bez odgode i kroz izravnu komunikaciju. Sjednica Vijeća roditelja bit će sazvana u okviru redovite dinamike rada škole, rekla nam je ravnateljica Tvrdinić.

'Navodi o nedostatku stručnog kadra ili neadekvatnoj nastavi nisu točni'

Dodala je da je godišnji plan i program donesen sukladno zakonskim procedurama i da se primjenjuje u cijelosti te da je dostupan roditeljima na uvid.

- Nastava se odvija kontinuirano i u punom opsegu. Učenici, uključujući maturante, imaju osiguranu strukturiranu i kontinuiranu nastavu i pripremu za državnu maturu, bez prekida ili improvizacija u nastavnom procesu. Kadrovske promjene dio su redovitih organizacijskih procesa svake škole te nisu dovele do prekida nastave niti do narušavanja kvalitete obrazovnog procesa. Navodi o nedostatku stručnog kadra ili neadekvatnoj nastavi nisu točni, stoji u odgovoru ravnateljice PKG-a.

Ravnateljica nije negirala postojanje izjava koje su potpisivali učenici

Što se tiče navoda o potpisivanju izjava od strane učenika, ravnateljica nije opovrgnula postojanje takvih izjava.

- Ne radi se o pravnim poslovima niti dokumentima koji bi zadirali u prava učenika, a roditelji imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na njihovo dijete, kratko je obrazložila ravnateljica Tvrdinić.

Odbacila je tvrdnje o vrijeđanju, etiketiranju, politički motiviranoj komunikaciji, diskriminaciji učenika ili uskraćivanju osnovnih potreba.

- U našoj školi školuju se učenici različitih vjera, nacionalnosti i zemalja, a prema svakome pristupamo s najvišom razinom poštovanja, pažnje i uvažavanja. Njegujemo okruženje u kojem se svaki učenik može osjećati sigurno, prihvaćeno i vrijedno. U potpunosti odbacujemo svaku optužbu da diskriminiramo učenike po bilo kojoj osnovi. Naprotiv, uključivost i nediskriminacija sami su temelj naše škole, istaknula je ravnateljica.

'Škola ostaje otvorena za dijalog'

Inače, škola je prije skoro dvije godine najavila uvođenje promjena u obrazovanje učenika. Uveli su tzv. Europsku gimnaziju - opći gimnazijski program u kojemu učenici mogu birati između sedam tematskih usmjerenja. Riječ je, naveli su za naš portal još 2025., o akreditiranom hrvatskom programu koji je odobrenom od strane Ministarstva.

- Svjesni smo da svaka razvojna promjena može izazvati različita mišljenja među roditeljima. Promjene koje provodimo predstavljaju nadogradnju postojećeg modela rada i usmjerene su na unaprjeđenje obrazovnih ishoda učenika, uz zadržavanje temeljnih obrazovnih standarda. Škola ostaje otvorena za dijalog te sva pitanja rješava institucionalno i odgovorno, s ciljem osiguravanja stabilnog i kvalitetnog obrazovanja za sve učenike, poručila je ravnateljica PKG-a.