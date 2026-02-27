Ravnatelj škole zaradio optužnicu: Terete ga je lažirao čak 402 radna sata

Svega nekoliko dana prije početka ove školske godine, krajem kolovoza 2025., Međimursku županiju uzdrmalo je privođenje danas bivšeg ravnatelja Osnovne škole Petar Zrinski u Šenkovcu, Vladimira Novaka. Policija ga je uhitila zbog sumnje da je lažirao više stotina sati koje nije proveo na radnom mjestu.

Bivši ravnatelj optužen da je neistinito odradio 402 radna sata

Sada je i podignuta optužnica, izvijestilo je Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu. Kako stoji u priopćenju, Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu podiglo pred Općinskim sudom u Čakovcu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1977.) zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 1. u vezi članka 52. Kaznenog zakona.

- Optužnicom se 48-godišnjaku stavlja na teret da u razdoblju od veljače 2022. do svibnja 2025., u mjestu na području Međimurske županije, kao ravnatelj obrazovne ustanove, nije u računalnom programu izvršio promjenu radnih sati koje zbog odsustva s rada nije odradio, već ih je na kraju svakog mjeseca u programu ostavio prikazanima kao da su odrađeni i takve potpisom ovjerio. Tereti ga se da je na taj način neistinito prikazao da je odradio ukupno 402 radna sata, a za koje mu je na ime plaće isplaćen ukupan brutto iznos od 7.671,07 eura, u kojem je iznosu nastala šteta za Državni proračun Republike Hrvatske, priopćeno je.

Nakon privođenja u kolovozu 2025. dao je ostavku

Podsjetimo, Novak je u novi mandat ravnatelja škole izabran u travnju 2025. godine, a na toj je poziciji bio od travnja 2015. Nakon privođenja u kolovozu dao je ostavku na mjestu ravnatelja. Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih nakon privođenja su potvrdili da je još 2024. prosvjetna inspekcija zaprimila prijavu vezanu uz nepravilnosti u njegovu radu, a uvidom u dokumentaciju nepravilnosti su uistinu utvrđene pa je o svemu obaviještena policija.

Lokalni mediji još su 2024. objavili anonimno pismo u kojem je pošiljatelj tvrdio da Novak istovremeno radi dva posla – u školi i svira u bendu Petra Graše. On je, pak, rekao da to nije nikakva tajna i da je ponosan na to te da svoj primarni posao obavlja 'redovito, odgovorno te svoj potpisani ugovor o radu izvršavam u potpunosti'. Iz Grašinog odjela za komunikacije za srednja.hr u kolovozu su poručili da 'nemaju nikakvih saznanja niti uvida u ostale djelatnosti gospodina Novaka izvan glazbenog angažmana' i da su sve 'privatne okolnosti i postupci pojedinaca isključiva su odgovornost tih osoba i nadležnih institucija'.