Raste napetost u obrazovanju: Prosvjed pred vratima, dio nastavnika ostao i bez satnice?

Kako ne bi došlo do nastavka štrajka za vrijeme državne mature, Vlada je s trima sindikatima u obrazovanju u lipnju 2025. potpisala sporazum. Dogovoreno je da zbog uvođenja modularne u strukovne škole ove godine neće biti narušen radnopravni status nastavnika, da se do daljnjeg ne ocjenjuje rad djelatnika u školama i na fakultetima te da će se formirati povjerenstvo koje uključuje predstavnike ovih sindikata koje će predložiti modalitet pitanja ocjenjivanja radnika. Dogovor je bio i da od rujna s radom započne radna skupina koja će se baviti pitanjima plaća odnosno koeficijenata te da se pregovara o dodatnoj naknadi tijekom mature.

Dok tri sindikalne središnjice najavljuju prosvjed zbog niskih plaća i mirovina, tri obrazovna sindikata organizirala su konferenciju za medije zbog neaktivnosti Vlade oko spomenutog sporazuma. Željko Stipić, čelnik Sindikata Preporod, istaknuo je da u Vladi RH već neko vrijeme ne shvaćaju potpisano na način na koji bi to trebali shvaćati.

- U ovih devet mjeseci upozoravali smo da se povjerenstva trebaju što prije formirati. Na kome je bila ta odgovornost? Isključivo na jednom čovjeku, a on se zove ministar Fuchs. On je toliko odugovlačio s tim poslom da smo mi tek u listopadu dobili sastav tih povjerenstava. Nije bilo niti jednog razloga da se s time toliko čeka, osim da se ne uradi ništa. Mi dobivamo pitanja članova, a nismo im imali što odgovoriti osim da mi čekamo, da želimo izbjeći sukob i da vjerujemo u partnerski odnos Vlade i sindikata, kazao je Stipić u ponedjeljak.

Stipić: 'Želimo izbjeći lanjski scenarij'

Dodao je da su slali i niz dopisa Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih i Vladi, na koje nisu dobili odgovor. Ustvrdio je da se ponavlja situacija od lani, kada su isto u ožujku najavljeni štrajkovi u školama.

- Želimo izbjeći lanjski scenarij, želimo da kroz implementaciju sporazuma riješimo pitanja koja su naznačena da će se rješavati sukladno tekstu sporazuma. Nebriga i odugovlačenje vode u jednosmjernu ulicu, a to je ulica u kojoj su isključivo sukobi i akcije i to je ono što će uslijediti ako se ne shvati da je sada došao ključan trenutak za odgovor, rekao je Stipić.

Istaknuo je i da očekuju da je ovo zadnja pressica na kojoj 'uljuđeno molimo i tražimo ono što nam pripada'.

- Ako ne bude odgovora u razumnom roku, onda će sigurno sljedeća pressica biti u funkciji najave određenih aktivnosti. Da bi se to izbjeglo, pozivamo odgovorne u Ministarstvu da pokrenemo rad povjerenstva koje je zaduženo za materijalni položaj u idućih tjedan dana, idemo relaksirati cijelu ovu situaciju, mi ćemo na neki način prijeći preko toga da nas se zavlačilo tako dugo, rekao je Stipić rekavši da ova tri sindikata zajedno imaju preko 30.000 članova pa da bilo kakva akcija ne može proteći da ne nastane određena šteta.

Turalija: 215 nastavnika u strukovnima ostalo bez dijela sati

Zrinko Turalija, čelnik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama osvrnuo se na točku sporazuma koja se odnosi na uvođenje modularne nastave u strukovne škole, kazavši da su u prvom polugodištu pratili kako se ona odvija.

- Praktički se obistinilo sve ono što smo naglašavali kad smo tražili odgodu reforme. Većina škola radi nekakav hibridni model koji nema veze s modularnom nastavom. Većina nastavnika zbunjena je tjednim radnim vremenom, većina učenika i roditelja zbunjeni su ishodima i načinom kako se ocjenjuju moduli, pravni okvir i dalje nije zadovoljen. A ono što nas kao sindikate zanima, to je zaštita radnopravnog statusa nastavnika koji su ostali bez dijela norme. Ministar Fuchs i ravnatelj ASOO-a Živčić naglašavali su da nitko od nastavnika neće izgubiti ni dio norme. Mi smo prikupili podatke iz 226 strukovnih škola prikupili smo podatke koliko je nastavnika ostalo bez dijela norme, ali su danas zaštićeni sporazumom. Oni dobivaju punu plaću, ali nemaju punu normu svojih predmeta. Takvih je 215, najviše geografije, pa povijesti i potom ostalih općih predmeta. Znali smo da će se to dogoditi, pozivam ministarstvo i ravnatelja ASOO-a, da prestanu prikrivati takve stvari i da zajedno s nama prionu poslu kako ćemo mi te ljude zaštititi u godini koja dolazi. Jer na jesen ulazi nova generacija modularaca, rekao je Turalija dodavši da će se o ovoj temi organizirati i okrugli stol.

Jedna od opcija je, dodao je, da će sindikati inzistirati na tome da se ova odredba sporazuma produlji na godinu dana. Matija Kroflin, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja podsjetio je da u sustavu javnih službi već tri godine nema ni granskih kolektivnih ugovora.

- Ljudi su bili spremni štrajkati i prosvjedovati za neke teme, štrajk se je zaustavio potpisom sporazuma, a Vlada prema tom sporazumu postupa ovako kako postupa. Iz toga možemo zaključiti da Vladi kolektivno pregovaranje ne znači ništa. Ako je tako bilo od lipnja 2025., hajmo sada stvari resetirati i dati šansu sporazumu. Ministru i premijeru poručujemo – napravite ovdje prvi korak s nama, rekao je Kroflin.

Vladi su dali tjedan dana za odgovor, a nakon toga će izvijestiti od daljnjim koracima.

Tri sindikalne središnjice najavljuju prosvjed

Inače, tri reprezentativne sindikalne središnjice - Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS), Matica hrvatskih sindikata (MHS) - i Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) najavljuju i prosvjed 'Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine'. Detalji će biti najavljeni na sutrašnjoj konferenciji za medije.

- Rast gospodarstva u Hrvatskoj nije ravnomjerno raspodijeljen. Plaće daleko zaostaju za rastom dobiti, mirovine su među najnižima u Europskoj uniji, a njihovo usklađivanje ne prati realne troškove života. Cijene hrane, stanovanja i mjesečnih anuiteta snažno rastu i postaju luksuz. Inflacija posebno pogađa kućanstva sa srednjim i nižim primanjima, dok korupcija i učinci sive ekonomije izravno smanjuju kvalitetu javnih usluga i životni standard građana. Tri reprezentativne sindikalne središnjice – Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS), Matica hrvatskih sindikata (MHS) – i Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) takvo stanje smatraju neprihvatljivim, izvijestili su čelnici triju sindikalnih središnjica.