Jeste li znali da ispit spada u osobne podatke i da možete zatražiti kopiju? No, ima caka

Odgovori na ispitu spadaju pod osobne podatke, smatra Europski sud. Sud iz Njemačke pak smatra da pitanja na ispitu spadaju pod poslovnu tajnu.

Ako ste se ikada zapitali što sve spada pod osobne podatke, mogli biste se iznenaditi da u tu kategoriju spadaju i odgovori na bilo kojem ispitu, bilo u školi ili na fakultetu. Tako barem smatra Europski sud koji je u globalno poznatom slučaju Nowak 2017. presudio u korist osobe koja je pisala ispit.

- Za sva vremena je 'u kamen uklesano' da odgovori na testu i bilješke i komentari ispitivača spadaju u osobne podatke testirane osobe, stoji u objavi Facebook stranice GDPR Croatia.

Student u Njemačkoj dobio kopiju ispita, ali su pitanja bila zacrnjena

Iz toga proizlazi da možete zatražiti kopiju bilo kojeg ispita koji ste pisali jer je to vaš osobni podatak. No, u novom slučaju u Njemačkoj dogodila se zanimljiva situacija.

Jedan je student 2022. polagao ispit na njemačkom sveučilištu kako bi bio primljen na studij medicine. Studentu je poslana kopija njegovog ispita, što je u skladu s GDPR-om, ali su sva pitanja - bila zacrnjena.

- Njemački sud je presudio da u slučaju kad pojedinac zatraži pravo pristupa svojim osobnim podacima prema članku 15. GDPR-a, što uključuje i kopiju ispunjenog testa, sama pitanja na testu ne predstavljaju osobne podatke, navode iz GDPR Croatia.

'Poseban problem predstavljala je činjenica da se test sastojao od pitanja na koja se odgovaralo zaokruživanjem'

U presudi se navodi i da ispitna pitanja predstavljaju poslovnu tajnu prema njemačkom Zakonu o poslovnoj tajni te je zbog toga sveučilište imalo interes da ih ne otkrije.

- Poseban problem predstavljala je činjenica da se test sastojao od pitanja na koja se odgovaralo zaokruživanjem ponuđenih odgovora, gdje je bilo više točnih odgovora na neka pitanja. Zbog toga se student obratio nadležnom sudu. Sud je, unatoč činjenici da su odgovori usko povezani s postavljenim pitanjima, jasno naglasio da sama pitanja ne otkrivaju ništa o samoj osobi i o njegovoj razini znanja pa se ni nemaju razloga smatrati osobnim podacima, navode iz GDPR Croatia na Facebooku.

Otkrivanje pitanja 'negativno utječe na organizaciju okja provodi testove'

Dakle, osobnim podatkom se smatraju odgovori na ispitu, ali ne i pitanja u samom ispitu. Iz ove presude suda u Njemačkoj proizlazi da, primjerice, škole i fakulteti, ne trebaju u kopiji ispita otkrivati pitanja koja su bila u ispitu - jer to ne spada pod osobni podatak učenika ili studenta.

- Tim više što se time krši i članak 15. stavak 4. GDPR-a, odnosno, negativno se utječe na organizaciju koja provodi testove s obzirom na to da se time krši tajnost pitanja na testu, poručili su iz GDPR Croatia.