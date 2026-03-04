Poznat datum isplate plaće za veljaču: Uskoro stiže prva povišica u 2026.

Sindikat Preporod objavio je da je datum isplate plaće za veljaču zaposlenicima osnovnih i srednjih škola 9. ožujka 2026., što je u ponedjeljak.

Od idućeg mjeseca raste osnovica plaće u javnom sektoru

Ta plaća još uvijek se isplaćuje na temelju prošlogodišnje osnovice od 1.004,87 eura bruto. Ista osnovica važila je i prethodnih mjeseci, a posljednji javno dostupni podaci o plaćama u školama su oni za prosinac 2025. Tada je prosječna plaća osnovnoškolskog učitelja koji nije napredovao bila 1.572 eura neto, a onima koji su napredovali do najvišeg, zvanja izvrsnog savjetnika, plaća je u prosjeku bila 2.249 neto. Kada je riječ o plaćama srednjoškolskih nastavnika, prosječna za one koji nisu napredovali iznosila je u prosincu 1.686 eura neto. Prosječna plaća srednjoškolskih nastavnika koji su napredovali do najvišeg, zvanja izvrsnog savjetnika, u prosincu je bila 2.328 eura neto.

Iako sindikati javnog sektora nisu pristali na to, Vlada je samostalno odlučila o postotku rasta osnovica plaće za 2026. - povećat će se u tri navrata po jedan posto. Prvo povećanje je za plaću u travnju, a od prvog dana tog mjeseca osnovica raste na 1.015 eura bruto, s isplatom u svibnju. Iduće povećanje je od 1. kolovoza, otkada se plaća obračunava na temelju osnovice od 1.025 eura bruto, s isplatom u rujnu. Treći val rasta je od 1. prosinca - tada osnovica raste na 1.035 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec prosinac 2026., koja se isplaćuje u mjesecu siječnju 2027.

Zbog plaća novi prosvjed u travnju

Sindikati nisu zadovoljni. U pojedjeljak su tri obrazovna sindikata organizirala konferenciju za medije zbog neaktivnosti Vlade oko sporazuma kojim je u lipnju 2025. okončan njihov štrajk. Među ostalim, nezadovoljni su neaktivnošću vladajuće strane oko povjerenstva koje bi trebalo urediti pitanje materijalnog položaja radnika u obrazovanju.

A tri reprezentativne sindikalne središnjice upravo su zbog pitanja plaća najavile veliki prosvjed u Zagrebu 18. travnja. U utorak su poručili da rast plaća, kako u privatnom tako i javnom sektoru, ne prati rast temeljnih životnih troškova pa su na prosvjed pozvali sve radnike u državi, umirovljenike i studente.