Nastavnici ostaju bez satnice, sindikat upire prstom u šefa agencije: 'Ništa ne prikrivamo'

Zbog, kako kažu, nepoštivanja sporazuma kojim je u lipnju 2025. okončan štrajk u školama, tri obrazovna sindikata u ponedjeljak su održala konferenciju za medije. Jedna od glavnih točaka sporazuma je da zbog uvođenja modularne nastave u strukovne škole ove godine neće biti narušen radnopravni status nastavnika.

Sindikalist: Preko 200 nastavnika ostalo bez pune norme

Zrinko Turalija, čelnik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, obrušio se na reformu, ali i među ostalim, Milu Živčića, ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje (ASOO). Tvrdi i da je preko dvijesto nastavnika u školama koje su analizirali ostalo bez satnice.

- Većina škola radi nekakav hibridni model koji nema veze s modularnom nastavom. Većina nastavnika zbunjena je tjednim radnim vremenom, većina učenika i roditelja zbunjeni su ishodima i načinom kako se ocjenjuju moduli, pravni okvir i dalje nije zadovoljen. A ono što nas kao sindikate zanima, to je zaštita radnopravnog statusa nastavnika koji su ostali bez dijela norme. Ministar Fuchs i ravnatelj ASOO-a Živčić naglašavali su da nitko od nastavnika neće izgubiti ni dio norme. Mi smo prikupili podatke iz 226 strukovnih škola prikupili smo podatke koliko je nastavnika ostalo bez dijela norme, ali su danas zaštićeni sporazumom. Oni dobivaju punu plaću, ali nemaju punu normu svojih predmeta. Takvih je 215, najviše geografije, pa povijesti i potom ostalih općih predmeta. Znali smo da će se to dogoditi, pozivam ministarstvo i ravnatelja ASOO-a, da prestanu prikrivati takve stvari i da zajedno s nama prionu poslu kako ćemo mi te ljude zaštititi u godini koja dolazi. Jer na jesen ulazi nova generacija modularaca, rekao je Turalija dodavši da će se o ovoj temi organizirati i okrugli stol.

Turaliji je stigao i Živčićev odgovor. Živčića smo pitali je li točno da je dio nastavnika strukovnih škola u modularnoj nastavi ostao bez norme i o koliko je nastavnika ukupno riječ, barem prema saznanjima Agencije, ali te podatke nije nam dostavio. No osvrnuo se na optužbe o netransparentnosti.

- Jedino mogu reći da Agencija za strukovno obrazovanje niti ima razloga niti je u bilo kojem trenutku bilo što 'prikrivala'. Kao što sam nebrojeno puta isticao, od samoga početka Agencija potpuno javno i transparentno dijeli sve informacije o novim kurikulima u strukovnom obrazovanju. To smo činili kroz brojne konferencije za ravnatelje, nastavnike i stručne suradnike pedagoge u strukovnim školama. Također, od 2024. godine mobilni timovi posjećuju sve strukovne škole, rade zajedno s ravnateljima i nastavnicima. Održano je ukupno 1.019 pojedinačnih radionica u strukovnim školama, kaže Živčić za srednja.hr.

Ravnatelj ASOO-a: Učenici modularnu smatraju učinkovitijom, to je i bio cilj

Dodao je i da su do sada provedena i dva ciklusa posjeta svim školama.

- Trenutno je u provedbi je treći niz posjeta mobilnih timova i nismo se susreli s nepremostivim problemima. Samo u prošloj godini na naših 420 različitih modela stručnog usavršavanja zabilježeno je 17.396 sudjelovanja ravnatelja, nastavnika i pedagoga. Također ističem da smo, zajedno s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, od lipnja do rujna 2025. bili u neprestanoj komunikaciji sa školama i zajedno pronalazili rješenja za pojedine slučajeve vezane uz zaduženja i satnicu nastavnika, kaže Živčić.

Podsjetimo, modularna nastava ušla je u prve razrede svih strukovnih škola od rujna 2025., s iznimkom zdravstvenih. Živučić tvrdi i da su povratne informacije učenika pozitivne.

- A možda najvažnije, naše informacije iz škola, a i od roditelja, nam govore da su učenici jako zadovoljni modularnom nastavom, smatraju je učinkovitijom i manje opterećujućom. A to je bio cilj. Učiniti strukovno obrazovanje moderninijm, dinamičnijim i prilagođenim potrebama današnjih učenika, zaključuje Živčić.