Mnoge škole su još ranije zabranile mobitele: Evo koji dan ta mjera ulazi u sve ostale

Odluka Ministarstva obrazovanja o potpunoj zabrani mobitela u osnovnim školama, za mnoge ravnatelje ne predstavlja veliku promjenu. Otkrili su nam da je zabrana mobitela u njihovim školama uvedena još prije nekoliko godina.

- Otprilike prije tri godine smo uveli zabranu korištenja mobitela tijekom nastave i tijekom odmora. Jedino smo učenicima koji dolaze dosta ranije prije početka nastave dozvolili, na molbu roditelja, da koriste mobitel do 8 sati kada počinje nastava. Jedino što se odlukom Ministarstva sada mijenja je to da ih učenici uopće više neće smjeti koristiti u prostoru škole, znači ni učenici koji dođu ranije. Nama kao školi to nije neka razlika, ali ovime je Ministarstvo samo potvrdilo da smo dobro postupili, rekao nam je ravnatelj jedine škole koja ima eksperimentalnu cjelodnevnu školu u Zagrebačkoj županiji, Vlado Starešec iz Osnovne škole Gradec.

Odluka o izmjenama Pravilnika o pedagoškim mjerama objavljena je u Narodnim novinama 5. ožujka, a na snagu stupa osam dana od objave. Mobiteli će, dakle, u osnovnim školama na razini cijele Hrvatske biti zabranjeni od idućeg petka - 13. ožujka 2026.

- Ovime je možda sada dodatno razjašnjena i dilema nekih roditelja oko toga smije li škola uzimati mobitele učenicima. Ovom nacionalnom odlukom nam je sada olakšana rasprava s takvim roditeljima, ali i nekim učenicima, komentirao je ravnatelj Starešec.

'Učenici su ispočetka negodovali, ali smo im ubrzo uveli u hodnicima tzv. kutke za odmor'

Zabranu mobitela tijekom cjelokupnog boravka u školi uvela je i I. osnovna škola Bjelovar u travnju 2023. godine. Ravnateljica Martina Supančić objasnila nam je da je od tada u njihovoj školi iznimno dozvoljeno korištenje mobitela u obrazovne svrhe i u zdravstvene svrhe, npr. učenicima koji imaju dijabetes i to uz dopuštenje i nadzor učitelja.

- Učenici su ispočetka negodovali, ali smo im ubrzo uveli u hodnicima tzv. kutke za odmor s kaučima, kutcima za čitanje i igranje šaha i drugih društvenih igara, stolnim nogometom, stolnim hokejom i košarkom. Vrlo brzo su uvidjeli da sada odmore provode na puno bolji način - družeći se, igrajući se, komunicirajući s prijateljima ili odlazeći van u školsko dvorište kada je lijepo vrijeme (uz nadzor dežurnih učitelja). Nakon zabrane, smanjio nam se broj slučajeva digitalnog nasilja. Nismo imali pobune roditelja, niti učenika i sve funkcionira dobro, rekla nam je ravnateljica Supančić.

'Nedozvoljeno korištenje mobilnih uređaja kažnjava se pedagoškim mjerama'

No, uvijek ima onih koji pokušavaju zaobići takve i slične zabrane. Za takve učenike svaka škola propisuje pedagoške mjere koje kršenjem zabrane korištenja mobitela mogu dovesti do smanjenja ocjene iz vladanja.

- Nedozvoljeno korištenje mobilnih uređaja kažnjava se pedagoškim mjerama i utječe će na ocjenu vladanja učenika. Nakon dva evidentirana slučaja nedozvoljenog korištenja mobitela i drugih sličnih uređaja učeniku se izriče pedagoška mjera opomena. U slučaju ponavljanja neprihvatljivog ponašanja za koje mu je već izrečena opomena, učeniku se izriče pedagoška mjera ukora, objasnila nam je ravnateljica I. Osnovne škole Bjelovar.

Istaknula je i da se, u slučaju da učenik hitno treba nazvati roditelje, tada obraća učitelju, stručnim suradnicima ili ravnatelju koji mu onda omogućuju komunikaciju s roditeljima. Ako učenik na svoju ruku odluči izvaditi mobitel iz torbe i koristiti ga, učitelj mu je dužan oduzeti ga i predati razredniku.

Roditelji su odlično reagirali kad su njihovoj djeci oduzeli mobitel: 'E, sad neka stoji kod vas cijeli tjedan!'

Po oduzeti mobitel mora doći roditelj. Takvih slučajeva bilo je i u Osnovnoj školi Hvar, a reakcija pojedinih roditelja ravnateljicu Nadu Jeličić ugodno je iznenadila.

- Prekršiteljima su uzeti mobiteli i roditelji su trebali doći po njih. Tu su roditelji bili odlični, jer bi nam rekli: 'E, sad neka stoji kod vas cijeli tjedan!', rekla nam je ravnateljica Osnovne škole Hvar.

U toj školi su još prije 6 godina uveli zabranu mobitela na nastavi, ali primijetili su da učenici onda na hodnicima i pod odmorima 'vise' na njima. Stoga su se prije tri godine odlučili na potpunu zabranu.

- Nije bilo pobuna, napravila sam to u suradnji s roditeljima. Naime, provela sam anketu (kojoj su prethodila dva kvalitetna edukativna predavanja na tu temu) i preko 70 posto roditelja je bilo za. Tako smo donijeli odluku. Danas su se već navikli, sve funkcionira odlično, druže se, igraju preko odmora, priča nam ravnateljica Jeličić.

'Zabrana mobitela u školskim prostorima stvara sigurnije okruženje za sve učenike'

Da se kod učenika povećala socijalizacija primijetila je i ravnateljica I. osnovne škole Varaždin, Karmen Hans-Jalšovec. I njihova škola je prije tri godine uvela potpunu zabranu mobitela.

- Primarna promjena je povratak razgovora i druženja uživo tijekom odmora. Učenici su više usmjereni jedni na druge. Na taj način potiče se i razvijanje socijalnih vještina. Također, zabrana mobitela u školskim prostorima smanjuje mogućnost neovlaštenog snimanja i distribuiranja sadržaja na društvenim mrežama što stvara sigurnije okruženje za sve učenike, navela je ravnateljica Hans-Jalšovec.

Kaže kako je kod učenika prilikom uvođenja te mjere bilo manjeg otpora, ali da su se do sada svi već navikli. Protiv zabrane mobitela bili su i učenici Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog u Zagrebu koja je također tu mjeru uvela 2023.

- Učenici su nevoljko prihvatili ovakvu mjeru, ali u većini slučajeva se pridržavaju navedenog. Tijekom nastave i u vrijeme odmora učenici ne koriste mobitel, tablete i slične uređaje, osim u nastavne i zdravstvene svrhe. Mobiteli trebaju, za vrijeme boravka učenika u školi, biti u njihovim ormarićima, utišanih zvukova. Učenici mogu, u slučaju iznimne potrebe, uz odobrenje službene osobe škole, provjeriti moguće pozive i obavijesti roditelja. U slučaju korištenja uređaja suprotno pravilima Škole, isti se privremeno oduzimaju i vraćaju roditelju, objasnio nam je ravnatelj Mario Keča.