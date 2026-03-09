I ravnatelji škola napreduju: Plaće nekima i preko 3.000 eura, a evo koliko ih se odlučuje na to

Ravnatelji škola mogu napredovati u viša zvanja. Iako onima koji su napredovali plaće prelaze i 3.000 eura, većina ih se na to ne odvaži.

Baš kao i učitelji i nastavnici, u viša zvanja mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika mogu napredovati i ravnatelji škola. Za njih je ta mogućnost uvedena 2019. godine. Zvanje se i u tom slučaju može obnoviti nakon svakih pet godina provedenih na tom radnom mjestu, a osim položenog stručnog ispita, uvjet je i kontinuirani profesionalni razvoj u petogodišnjem razdoblju u trajanju od najmanje 100 sati za mentora, 120 za savjetnika i 150 za izvrsnog savjetnika i izvršene sve ostale obveze koje propisuje Pravilnik o napredovanju.

Većina ravnatelja ne napreduje u viša zvanja

U osnovnim školama diljem Hrvatske zvanje tako mentora ima čak 209 ravnatelja, njih 48 u zvanju je savjetnika, dok 668 osnovnoškolskih ravnatelja nema nikakvo napredovanje. U srednjim je školama u zvanju mentora 134 ravnatelja, 27 ima ih zvanje savjetnika dok ih je bez napredovanja 267, prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih s kraja siječnja.

Zvanje izvrsnog savjetnika za sada nema niti jedan ravnatelj, ali prvi bi ga mogli dobiti ove godine. Naime, ta zadnja kategorija uvedena je za sve djelatnike tek Pravilnikom o napredovanju iz 2019. godine pri čemu je, između ostalog, uvjet za prelazak u više zvanje bio pet godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama.

- U skladu s navedenim, a pogotovo zbog činjenice da prije 2019. godine ravnatelji nisu imali nikakva zvanja te da je otvaranjem te mogućnosti prošlo nešto više od pet godina nije bilo tehničke mogućnosti da iti jedan ravnatelj ili ravnateljica bude do sad izabran u zvanje izvrsnog savjetnika. Ipak, dodatnim izmjenama Pravilnika iz 2021. godine omogućeno je preskakanje najnižeg zvanja mentora ako se za tako nešto ispune drugi uvjeti propisani Pravilnikom. Ako pretpostavimo da su tijekom 2021. neki od ravnatelja (jako mali broj je imao mogućnost ispunjavanja propisanih uvjeta) iskoristili mogućnost koju je osigurala izmjena Pravilnika iz 2021. te se izabrao u zvanje savjetnika preskočivši zvanje mentora, moguće je da se tijekom 2026. izaberu prvi ravnatelji izvrsni savjetnici budući da je od 2021 do 2026. prošao predviđeni rok od pet godina što je jedan od uvjeta za prelazak u više zvanje, pojasnili su iz MZOM-a.

Plaće onih koji napreduju u velikim školama i preko 3.000 eura

S višim zvanjem, kao i u slučaju nastavnika, ravnateljima raste i plaća. Treba pojasniti da koeficijent koji određuje plaće ravnatelja u svakom slučaju ovisi o veličini škole. Tako 'ravnatelj 1' označava ravnatelja osnovne škole s 851 i više učenika, srednje škole s učeničkim domom i srednje škole sa 601 i više učenika.

'Ravnatelj 2' označava ravnatelja osnovne škole od 251 do 850 učenika, srednje škole od 301 do 600 učenika, srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika, učeničkog doma s 231 i više učenika, ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika, osnovne škole s 401 i više učenika sa završenim prijediplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima.

'Ravnatelj 3' označava ravnatelja osnovne škole do 250 učenika, srednje škole do 300 učenika, učeničkog doma od 151 do 230 učenika, učeničkog doma do 150 učenika, ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika, ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika, osnovne škole do 400 učenika sa završenim prijediplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima.

Najmanju prosječnu plaću tako imaju ravnatelji u najmanjim školama i koji nisu napredovali. Prema podacima Ministarstva obrazovanja koje smo tražili u siječnju, najmanju prosječnu plaću od 2.015 eura neto imaju osnovnoškolski ravnatelji u kategoriji 'ravnatelj 3' bez višeg zvanja, a u srednjima ti isti imali su prosječnu plaću 2.114 eura. Najvišu plaću imaju ravnatelji savjetnici u najvećim školama, odnosno 'ravnatelj 1' koji je ujedno i savjetnik. Prosječna neto plaća im je u osnovnima 3.145, a u srednjim školama 3.030 eura, prema podacima Ministarstva s kraja siječnja.

Plaće ravnatelja | izvor: MZOM

Uskoro bismo mogli dobiti prve ravnatelje izvrsne savjetnike

Nakon 18 godina ravnateljskog posla i četiri mandata 2021. godine za napredovanje se prijavio Alen Labus, ravnatelj SŠ ban Josip Jelačić u Zaprešiću.

- Kako sam jedan od 20-tak ravnatelja u RH koji su još 2009. u organizaciji The Netherlands School for Educational Management NSO, prošao dvogodišnji studij za trenera obrazovnog menadžmenta, ocijenio sam da imam uvjete, ali i obavezu napredovati. Ovih dana sam, a kako je pri isteku pet godina od prvog napredovanja, podnio prijavu za napredovanje u izvrsnog savjetnika. To svakako predstavlja čast, nešto bolje materijalne uvjete, ali i obligaciju prema kolegama i nastavnicima, ne samo vlastite škole već cijelog sustava, navodi Labus za srednja.hr.

Pitamo ga i koji dio u procesu napredovanja u više zvanje mu je bio najzahtjevniji.

- Savjetnik mora dokazati da je držao predavanja za kolege i struku, objavljivao stručne radove i pružao kolegijalnu podršku, na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Podrazumijeva se da je aktivan u Erasmus+ aktivnostima, fluentan u engleskom, te da redovno konzumira teaching mobilities i job shadowing aktivnosti. Prikupiti dovoljan broj bodova za savjetnika ili izvrsnog savjetnika, višegodišnji je pothvat, ističe Labus.

Zanimalo nas je i kako se zvanje ravnatelja savjetnika reflektira na svakodnevno vođenje škole - donosi li veću odgovornost, očekivanja ili drukčiju ulogu unutar sustava.

- Ne bih rekao da se izbor u zvanje savjetnika ili izvrsnog savjetnika ravnatelja reflektira na svakodnevno vođenje škole, no obim posla je taj koji se mijenja, Naime, uz redovne svakodnevne poslove, ravnatelj koji je napredovao, ima obveze prema Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agenciji za strukovno obrazovanje, kolegama ravnateljima, sustručnjacima u značajnijoj mjeri nego li ravnatelj koji nije napredovao. Njegova je obveza pružati kolegijalnu podršku i davati svoj doprinos napredovanju struke, a suradnja s dionicima neizostavan je dio dnevnih obveza, ističe Labus.

Najteže je bilo donijeti odluku

Zvanje ravnatelj-savjetnik ima i Irena Dukić ravnateljica Osnovne škola Voštarnica - Zadar. Glavni motiv bila joj je, kaže, potreba za povratnom informacijom o vlastitom radu – potvrdom i priznanjem sustava da je smjer u kojem vodi školu dobar i u skladu s profesionalnim standardima.

- U svemu što radim u profesiji pokreće me potreba za unaprjeđenjem: vlastitog rada, rada škole i, koliko je moguće, samog sustava. To je i razlog zašto sam se temom napredovanja bavila i šire – napisala sam stručni članak i održala više predavanja za ravnatelje na državnoj razini kako bih kolege ohrabrila da se odvaže na postupak i vide ga kao izvediv pothvat. Zvanje savjetnika doživljavam kao priznanje, ali i kao obvezu da iskustvo i provjerene prakse dijelim s drugima, jer zvanje ima smisla tek ako pridonosi zajednici i jačanju kvalitete školstva, navodi Dukić.

Njoj je nazahtjevniji korak bilo upravo donošenje odluke o tome da pošalje prijavu.

- Imala sam bojazan da će prikupljanje i slaganje dokumentacije oduzeti puno vremena, a ravnateljski posao nosi velik broj paralelnih obveza. Međutim, pokazalo se da je ta pogrešna percepcija često veća prepreka od same procedure: prijava se može složiti i u vrlo kratkom roku, čak u jednom danu. Dulje traje jedino ako treba naknadno zatražiti potvrde ili dokumente od vanjskih tijela. Kad se krene, postane jasno da je postupak izvediv, navodi Dukić.

Podcrtava, ovo zvanje na kraju joj je dalo 'vjetar u leđa', učvrstilo samopouzdanje i vjeru u vlastitu učinkovitost te potvrdilo da je na pravom putu.

- Nakon napredovanja dodatno sam intenzivirala profesionalni razvoj - dovršila specijalistički studij vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom, nastavila s pisanjem članaka i predavanjima, dobila dvije godišnje nagrade MZOM-a, upisala doktorski studij. Važno mi je naglasiti: ništa od toga nisam radila 'zbog zvanja - zvanje nije motiv, nego posljedica kvalitete rada. No, kada dođe, ono postaje snažan poticaj i ujedno podiže očekivanja: da budete vidljiviji, da mentorirate, prenosite znanje, dijelite primjere dobre prakse i doprinosite razvoju sustava. Uz to, postoji i financijska komponenta, ali mi je jednako važna simbolička poruka da se pedagoško i transformacijsko vođenje škole vrednuje i prepoznaje, zaključuje naša sugovornica.