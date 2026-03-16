Novi pritisak na Vladu: I nastavnički sindikati upravo su najavili prosvjed, već pune autobuse

Šest sindikata, uključujući obrazovne, za 21. ožujka najavljuje prosvjed. Tvrde - nije u suprotnosti s onim koji su u travnju zakazale središnjice.

Šest sindikata - Sindikat Zajedno, Radnički sindikat HZMO, Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Školski sindikat Preporod i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama - 21. ožujka u Zagrebu na Europskom trgu organiziraju prosvjedni skup 'Sindikalno proljeće'.

Kako su izvijestili još u petak priopćenjem, do akcije dolazi nakon anketiranja članstva provedenog od 13. do 18. veljače, na kojemu je 33 tisuće članova iskazalo neslaganje s postupanjem Vlade RH prema zaposlenicima u javnim službama po pitanju rasta plaća u 2026. i neugovaranjem naknade za topli obrok. Vlada je, podsjetimo, sama odlučila da će osnovica plaće rasti po jedan posto u tri vala kroz 2026., na što nije pristao niti jedan sindikat javnih službi.

Obrazovni sindikati podsjetili su da su još krajem veljače upoznali predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s razlozima nezadovoljstva. Zahtijevali su tada reviziju uredbe o koeficijentima, ali i implementaciju sporazuma potpisanog nakon prošlogodišnjeg štrajka, povećanje osnovice kroz pregovore sa sindikatima, a ne jednostranim uredbama Vlade, otvaranje pregovora za granske kolektivne ugovore te stvarnu posvećenost Vlade sindikalnom dijalogu. Odgovor, navode, nisu dobili, ali očekuju poziv za stol nakon subotnjeg prosvjeda.

'Samo tražimo da nas se uvažava'

Željko Stipić iz Sindikata Preporod, podsjetio je da se već drugu godinu zaredom dogodilo da je iznos rasta plaća rezultat jednostrane odluke Vlade.

- To je i neuspjeh Vlade, ali i nas 11 sindikata. Kada se vidjelo da neće biti ništa od ugovorene osnovice za izračun plaće i kada je u zadnji trenutak Vlada odustala od ugovaranja tog novog materijalnog prava, postavilo se pitanje - što dalje? Sindikati javnih službi, a priključili su se i neki iz državnih, odlučni su da ipak pokažu svoje nezadovoljstvo onime što se dogodilo. Sindikati su prvo anketirali svoje članstvo i 33 tisuće naših kolegica i kolega izjasnilo se protiv ovakvog postupanja Vlade prema sindikatima javnih i državnih službi, rekao je Stipić.

Najavljena akcija 'Sindikalno proljeće', dodaje, trebala bi pokazati da u svojim zahtjevima ovi sindikati imaju široku podršku svojih članova, ali i građana. Sindikati organizatori, naglasio je, ne pristaju i ne slažu se da se socijalni dijalog zamijeni uredbama i da se sada bore za nešto što bi u demokratskoj državi moralo biti normalno.

- Samo tražimo da nas se uvažava, poštuje, sasluša, da se do rezultata dolazi razmjenom argumenata. Od toga nećemo odustati, rekao je Stipić.

Dodao je da je postupak ishođenje dozvole još u tijeku pa će u četvrtak potvrditi informacije u skupu, ali da su se autobusi već 'krenuli puniti' od Dubrovnika do Vukovara.

- Mi smo uvjereni da će naša akcija 'Sindikalno proljeće' donijeti dah proljeća i da ćemo na neki način pokrenuti sindikate i da proljeće neće završiti s našom akcijom. Ali netko je to morao učiniti, a ovih šest sindikata je odlučilo biti ti koji su to učinili, rekao je Stipić.

Za travanj je već najavljen jedan prosvjed: 'Prosvjedi se ne isključuju nego se nadopunjavaju'

Inače, još 3. ožujka prosvjed su najavile i tri sindikalne središnjice Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS), Matica hrvatskih sindikata (MHS) - i Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) organiziraju prosvjed 'Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine'. Oni su ga zakazali za 18. travnja u podne na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, a prosvjeduje se za veće plaće i mirovine usred rasta troškova života. Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama tvrdi - njihov prosvjed nije u suprotnosti s prosvjedom 'Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine' jer 'ova zemlja ima toliko problema da niti jedan prosvjed nije suvišan'.

- Dapače, ovo je jedna lijepa uvertira u kojoj ćemo jasno istaknuti naše zahtjeve koji neće biti vidljivi na prosvjedu u 4. mjesecu, rekao je Turalija.

Istaknuo je da je ovaj najavljeni prosvjed je nastavak aktivnosti triju obrazovnih sindikata.

- Moramo dalje nastojati da se naši ciljevi od prošle godine pokušaju do kraja ostvariti, da pokušamo vratiti socijalni dijalog i da pokušamo s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih nastavimo razgovarati o onome što smo zajedno potpisali i da otvorimo pregovore za granske kolektivne ugovore. Jednostavno, da se pokrenemo iz ovog mrtvila ili žabokrečine, rekao je Turalija dodavši da ih Vlada obezvrjeđuje i daje percepciju da su nebitni.

I Stipić tvrdi - prosvjed sindikalnih središnjica 18. travnja dio je šire sindikalne priče.

- Da izbjegnemo bilo kakve konotacije da je tu netko protiv nekoga, prosvjedi se ne isključuju nego se nadopunjavaju, tvrdi Stipić.

I dalje inzistiraju na tome da se radnici u školama i na fakultetima ne ocjenjuju

Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja rekao je da će svoje članove zvati i na prosvjed 18. travnja, budući da je visokoškolski sindikat dio jedne od središnjica koje ga organiziraju.

- Nema govora da su to neki supstituti. To su komplementarni prosvjedi, mi imamo vrlo jasne, uske, direktne interese koje želimo iskomunicirati ovim prosvjedom 21., a sindikalne središnjice moraju nužno imati jednu širu društvenu priču koja uključuje umirovljenike i interese svih građana i naravno da u toj priči ovi naši uži interesi ne mogu biti u adekvatnoj mjeri zastupljeni, rekao je Kroflin.

Nije želio konkretno reći koji su im sljedeći koraci ako ih Vlada nakon prosvjeda ne pozove za stol, osim da će doći na prosvjed 18. travnja, kazavši da se u međuvremenu nešto možda i promijeni.

- Nama je cilj mijenjati politiku Vlade. Vlada je trenutačno ignorantska, a politika Vlade ne uvažava adekvatno probleme s kojima se suočavaju naši članovi. Ako dođe pomaka u toj politici Vlade, onda ćemo mi prilagođavati naše pozicije, rekao je Kroflin dodavši da 'hajmo sada ne razmatrati štrajk', iako je on uvijek opcija, ali da do štrajka imaju 'nekih drugih poteza'.

Kada je riječ o povjerenstvu koje bi se trebalo baviti pitanjem ocjenjivanja radnika koje je već započelo za neke djelatnike u javnom sektoru, Turalija je na kraju poručio - ovi sindikati i dalje traže izuzeće za obrazovanje.

- Niti smo se mi obvezali za izradu nekog pravilnika, niti ćemo mi inzistirati na nekakvom pravilniku. Netko drugi bi trebao na tomu inzistirati, a ovi sindikati to neće raditi. Mi smo i dalje za izuzeće sustava znanosti i obrazovanja od takvog ocjenjivanja i bilo kakvog ocjenjivanja na način kakvo je ono predviđeno uredbom, rekao je Turalija.