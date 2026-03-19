'Primljeno na znanje' - najhladnija rečenica našeg školstva: Pitaju struku za mišljenje pa ga ignoriraju

Nedavne izmjene Pravilnika o pedagoškim mjerama, kojim su ukinuti mobiteli u osnovnim školama, otvorile su još jedno važno pitanje - koji je smisao sudjelovanja dionika sustava u javnim raspravama. Barem u teoriji, sustav e-Savjetovanja trebao bi omogućiti javnosti, poglavito onoj stručnoj u pojedinim područjima, da postane sukreator javnih politika i tako doprinese boljem funkcioniranju sustava. No u sustavu obrazovanja čest je slučaj da je većina komentara odbijena i tek poneki 'primljen na znanje', redovito uz opasku da to nije predmet savjetovanja.

Tako je bilo i u poviše spomenutom slučaju - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih prvo je samo najavilo da će, zbog prevelikog broja izostanaka, izmjenama ograničiti broj roditeljskih ispričnica pa se povuklo nakon reakcije liječnika. Kad su to učitelji masovno tražili tijekom javne rasprave o Pravilniku, dobili su odgovor da isto nije predmet izmjena. Konkretno, na izmjene pravilnika pristiglo je 467 komentara, nije prihvaćen 391, a 74 ih je 'primljeno na znanje'.

Komentari se tretiraju kao opstrukcija

Nada Lovrić, predsjednica Sindikata Znanje koji je i tražio tu promjenu u Pravilniku odmah nakon osnutka, navodi da će se oni i dalje javljati na e-Savjetovanja. Jer je interes članova da sustav bude bolji nego sada.

- Nažalost, MZOM se prema komentarima na e-Savjetovanjima odnosi gotovo na jednak način kao što izgleda usvajanje amandmana i usvajanje zakona u Hrvatskom Saboru. Tamo naime oporba redovito odbija Vladine prijedloge zakona, a Vlada redom odbija oporbene amandmane rijetko vodeći računa o njihovoj kvaliteti. I dok je donekle razumljiva ta dinamika u Saboru jer, uostalom, svaka stranka želi stvoriti dojam da bi bolje upravljala državom, u e-Savjetovanjima našeg Ministarstva takva dinamika je potpuno neprihvatljiva, kaže Lovrić za srednja.hr.

Naglašava i da sami zaposlenici, udruge i sindikati koji se tamo javljaju ulažu napor, traže i predlažu rješenja u dobroj vjeri i poštenoj namjeri da se stvari pomiču u pravom smjeru na korist svih pa odbijanje ili 'primanje na znanje' bez stvarnog razmatranja i plana za ubuduće, 'nanose štetu koju svi osjećamo, i zaposlenici i učenici, pa u konačnici i MZOM kao nositelj obrazovnih politika, ali i hrvatsko društvo u cjelini'. Kada je Sindikat Znanje u srpnju 2025. Ministarstvu predložio ograničavanje ispričnica, kaže, činilo da postoji svijest o ovom problemu.

- Nažalost, nakon pritiska liječničke komore, MZOM je u svom prijedlogu u netom završenom e-Savjetovanju za promjene Pravilnika za izricanje pedagoških mjera uzmaklo iako je upravo ta dopuna bila najčešće tražena dopuna. E- savjetovanja nikako ne bi smjela biti samo forma kojom se stvara privid da se zainteresiranu javnost nešto pita. Smisao mora biti otvorenost za druga i drugačija mišljenja i prijedloge rješenja, a da bi to stvarno bilo tako prije svega Ministarstvo mora promijeniti stav prema e- savjetovanjima kao takvima. Dokle god se svaki komentar, primjedba bude primala kao opstrukcija, a ne konstruktivni doprinos kvalitetnijim promjenama, nažalost, nećemo imati obrazovanje kakvo trebamo i zaslužujemo, kaže Lovrić.

Smanjen interes zbog novog sustava

Da sustav javnog savjetovanja u ovom obliku ne ispunjava svrhu, smatraju i u Nezavisnom sindikatu zaposlenih u srednjim školama. Mirela Matijević Erceg, voditeljica pravne službe tog sindikata, navodi i kako je u novom sustavu nužno obaviti više koraka za sudjelovanje pa je osjetno slabiji i broj sudionika koji se odazovu javnoj raspravi.

- Činjenica je da nov način prijave pruža višu razinu zaštite za sudionike, ali realno nismo ni prije vidjeli opasnost od zlouporabe identiteta osobe koja sudjeluje u e-Savjetovanju. Oslabljeni interes zaposlenika sustava obrazovanja za uključivanje u e-Savjetovanje vidimo kao posljedicu uvođenja sustava identifikacije putem NIAS-a. Još važniji razlog za smanjen interes se ogleda u tome što sudionici javnog savjetovanja kroz neprihvaćanje njihovih prijedloga od strane predlagatelja propisa uviđaju da nemaju utjecaj na konačni tekst pa ne vide razloga za uključivanje. Primjećuje se da je postotak prihvaćenih prijedloga jako nizak i zaposlenici sustava dobivaju poruku da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nije responzivno na njihove prijedloge kojima se može poboljšati učinkovitost propisa jer prijedloge daju na osnovu direktnog iskustva u provođenju propisa, navodi Matijević Erceg.

U Nezavisnom sindikatu srednjih škola stava su i da bi češće, a prije konačne verzije teksta koja se upućuje u javno savjetovanje, trebalo omogućiti rad na inicijalnom tekstu prijedloga propisa kroz radne skupine.

- Time bi se stručnoj javnosti, zaposlenicima i sindikatima pokazalo da se uvažavaju njihova mišljenja, a u konačnici je vjerojatnije da bi se time omogućio i stvarni utjecaj na donošenje propisa. U sadržaju izvješća koja se objavljuju po okončanju javne rasprave trebalo bi dati konkretnija obrazloženja o razlozima neprihvaćanja prijedloga, a ne, primjerice, navoditi da se komentar ne prihvaća iz razloga 'što traženo nije predmet ovog savjetovanja', zaključuje.

Problematične i same izrade zakona i akata i prije savjetovanja

Za Vladu bi ovakva savjetovanja trebala biti način dobivanja besplatne ekspertize i šireg kritičkog pogleda na sadržaj nekog propisa, ističe Robert Brozd, viši stručni suradnik u Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja.

- No cijeli proces nerijetko, namjerno ili slučajno, završi tako da se ignoriraju konstruktivni prijedlozi i ponuđena rješenja raznih dionika u sustavu, dok se u isto vrijeme učestalo promiču partikularni interesi određenih manjinskih skupina bliskih vlasti, ističe Brozd.

Iz Nezavisnog sindikata znanosti ističu da je isto i tijekom procesa koji prethodi, izradi samih zakonskih prijedloga u kojima sindikati sudjeluju putem formaliziranog socijalnog dijaloga kroz strukturu Gospodarsko-socijalnog vijeća i druge važeće ugovore.

- Problem nastaje zbog toga što radne skupine za izradu prijedloga propisa, koje se same po sebi formiraju neujednačeno, proizvoljno i nedovoljno transparentno, u pravilu rade na predlošku teksta koje je prethodno pripremilo neko ministarstvo slijedeći vlastitu agendu i zadane ciljeve. Takav pristup radu znatno ograničava mogućnost supstancijalnog utjecaja samih članova radne skupine na davanje smjera nekom propisu odnosno politici te je u tom kontekstu teško za očekivati da će to biti moguće sudionicima javnog savjetovanja (među kojima su često i neki od najvažnijih dionika upravljanja sustavom), čiji komentari dolaze u vrlo kasnoj fazi izrade propisa i u pravilu budu odbijeni bez pravog objašnjenja ili tek primljeni na znanje. Iz perspektive vladajućih, forma savjetovanja s javnošću je zadovoljena, ali bez stvarne volje da proces bude participatoran i informiran, navodi Brozd.

Podcrtava, prostor za značajno poboljšanje procesa itekako postoji, ali za to mora postojati i volja i stvarni kapaciteti. Postupak utjecaja na propise, općenito, a pogotovo u sustavu obrazovanja, trebao bi počivati na kontinuiranom i produktivnom socijalnom dijalogu te počinjati uključivanjem zainteresirane javnosti, a ne njime završavati, navodi.

- Za takvu promjenu je potrebno da Vlada građane, svoje zaposlenike, novinare i zainteresiranu javnost umjesto kao protivnike, počne doživljavati kao saveznike. Možemo imati najbolje zakone i procedure, ali ako ih oni koji ih provode ignoriraju ili izigravaju, poboljšanja neće biti. Otvorenost Vlade za takvu promjenu možemo iščitati i iz odnosa prema socijalnom dijalogu: ministar obrazovanja Radovan Fuchs već se osam mjeseci ne očituje o pitanjima koja je sam potpisao u Sporazumu s obrazovnim sindikatima, dok granski kolektivni ugovori za cijelu vertikalu obrazovanja i dalje nisu sklopljeni godinama nakon što su prethodni istekli, premda je u oba slučaja riječ o jasno propisanim obvezama. Stoga stvarna poboljšanja procesa može donijeti samo iskrena želja za promjenom uz odgovoran pristup poslu koji je povjeren ministrima i premijer, navodi Brozd.

'Često se nakon svega osjećamo pomalo tužni'

Situacija nije takva samo po pitanju školstva i visokog obrazovanja, ista se preslikava i na sustav ranog predškolskog odgoja i obrazovanja. Udruga odgojitelja Sidro redovito sudjeluje u javnim raspravama, no već su u više navrata isticali sumnju u smisao javnog savjetovanja i njegovu tek formalnu svrhu.

- Nismo to navodili tek da bismo kritizirali, već zato što činjenice tako govore. Evidentno je slabo uvažavanje struke u okviru javnih savjetovanja. Iako se u javna savjetovanja uključuju brojni stručnjaci, javna tijela, pravobranitelji, javne uprave, sindikati, omjer pristiglih i uvaženih primjedbi pokazuje kako se mišljenje stručne javnosti ne uzima kao relevantno. Većina pristiglih komentara i prijedloga gotovo redovito se 'prima na znanje' i 'ne prihvaća', navodi Katarina Turković Gulin, predsjednica udruge za srednja.hr.

Podsjeća na slučaj posljednjeg javnog savjetovanja o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. U savjetovanje je pristigao 191 komentar. Prihvaćena su četiri komentara koja se odnose na ispravak terminologije, usklađivanje s postojećim Pravilnikom, te nomotehničke promjene. Prihvaćen je jedan komentar i zahtjev Udruge Sidro da se ispravi omaška vezana uz obrazovni zahtjev stručnih suradnika, a što su naknadno tražili i Komora edukacijskih rehabilitatora, Sekcija logopeda, Grad Zagreb, pojedini građani.

- Iako izvješće o provedenom savjetovanju pokazuje kako je prihvaćeno 13 komentara, a djelomično prihvaćeno 4, sadržajno je riječ o prihvaćenih tek 5 komentara od 191. Godinama unatrag uočili smo kako se različito tretiraju komentari istog merituma, postavljeni od različitih osoba ili organizacija. Jednima se komentar prihvaća, drugima djelomično prihvaća, trećima ne prihvaća, bez razumljivog razloga. Kako bismo povećali šanse za prihvaćanje smislenih i važnih komentara, nastojimo uključiti što veći broj stručnjaka Javna savjetovanja od nas u Udruzi traže izniman napor. Pripreme kampanja kojima tumačimo najavljene promjene, mobilizaciju stručne i šire javnosti, pripremu stručnog mišljenja i komentara dostupnih svima koji se žele uključiti u javno savjetovanje. Kada sve to uspješno privedemo kraju i kad u savjetovanju čitamo brojne kvalitetne komentare naših kolegica i kolega, profesora ili suradnika, očekujemo da će se glas struke čuti i – vidjeti u novom aktu koji se donosi. No često se nakon svega osjećamo pomalo tužni, pitajući se i pitajući nadležne - 'zašto nas pitate što mislimo, ako ništa od toga ne mislite uvažiti'. Da, javna savjetovanja u Republici Hrvatskoj velikim dijelom tek su formalnost koju država mora ispuniti, navodi Turković Gulin.

Savjetovanja u obrazovanju otvaraju se tijekom ljeta

Ističe i još jedan problem u sektoru kojim se bavi: termin otvaranja javnih savjetovanja. Redovito se, ističe, radi o ljetnim mjesecima, kada sustav radi u smanjenom obimu, jer je to jedino vrijeme u kojem zaposlenici vrtića u pravilu mogu koristiti godišnje odmore.

- Vrijeme je to kada u obrazovnom sustavu postoji jedan predah, i baš u tom predahu, izlaze sva javna savjetovanja vezana uz naše područje. Tada je puno teže informirati ljude i potaknuti ih na djelovanje, no vidjeli smo da Udruga Sidro to uspijeva i unatoč svemu potiče brojne komentare. Promjena termina savjetovanja s ljetnog na neki drugi dio godine bio bi znak da je Republici Hrvatskoj važno hoće li se savjetovanje tek održati, ili će okupiti velik broj stručnjaka u konstruktivnoj raspravi, kaže naša sugovornica.

Dodaje i da, barem kada je riječ o ranom predškolskom odgoju u obrazovanju, u javna savjetovanja pristižu dokumenti koji su vrlo loše izrađeni, prepuni pogrešaka i omaški, formalnih, tehničkih, nomenklaturnih i slično.

- Bismo li u javna savjetovanja trebali dobivati kvalitetnije materijale i prijedloge? Svakako! Zašto se događaju ovakve pogreške i tko su ljudi koji su odgovorni za njih? Možda je to tema za jedan drugi članak, no svakako valja postavljati pitanja o transparentnosti i načinu imenovanja članova u Radne skupine koje pripremaju ove dokumente, o radu radnih skupina i načinu na koji se izrađuju ovakvi zakonski i podzakonski akti. Ponekad se čini, a tako nekako i dolaze do nas informacije, da se članove radne skupine okupi kao svojevrsnu stručnu zavjesu koja ima prikriti svrhu i cilj određenih promjena koje se žele nametnuti. Dakle, prije nego krenemo kritizirati samo provedbu javnog savjetovanja u Hrvatskoj, a kritiku svakako zaslužuje, moramo se zapitati otkud tolike pogreške i nerazumijevanje onog što se mijenja u nekom aktu, podcrtava Turković Gulin.