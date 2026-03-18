Agencija kreće u koordiniranu akciju po školama: Objavili što će sve provjeravati

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) provjeravat će kako su odgojno-obrazovne ustanove objavile ili nisu objavile politike privatnosti na svojim stranicama.

Naime, opća uredba o zaštiti podataka jamči pojedincima pravo na informiranost o obradi njihovih osobnih podataka, u skladu s člancima 12., 13. i 14. Kako navode iz AZOP-a, navedeno pravo čini jedan od temeljnih elemenata načela transparentnosti te pojedincima omogućuje veću kontrolu nad njihovim osobnim podacima.

Pod povećalom AZOP-a voditelji obrade u obrazovnim ustanovama

Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) pokrenuo je svoju akciju u okviru Koordiniranog okvira provedbe (CEF) za 2026. godinu.

- Tijekom 2026. godine u ovoj će inicijativi sudjelovati 25 tijela za zaštitu podataka diljem Europe, uključujući i Agenciju za zaštitu osobnih podataka. Tijela za zaštitu podataka diljem EU-a detaljno će procjenjivati usklađenost voditelja obrade s obvezama transparentnosti prema Općoj uredbi o zaštiti podataka te će u narednom periodu kontaktirati voditelje obrade iz različitih sektora, bilo kroz provedbene radnje ili aktivnosti prikupljanja činjenica. U potonjem slučaju mogu odlučiti i o poduzimanju dodatnih naknadnih mjera. Agencija za zaštitu osobnih podataka ovogodišnju će akciju usmjeriti na voditelje obrade iz odgojno-obrazovnog sektora, za koje primjećuje da se i dalje suočavaju s izazovima u pogledu informiranja ispitanika o obradi njihovih osobnih podataka. Također, Agencija uočava da značajan broj politika privatnosti voditelja obrade iz tog sektora, ali i iz drugih sektora, ne ispunjava zahtjeve propisane člancima 12.-14. Opće uredbe o zaštiti podataka, priopćeno je iz Agencije.

Ukratko, i škole trebaju imati politike privatnosti u kojima, među ostalim, navode podatke o voditeljima obrade, koje podatke uopće prikupljaju i u koju svrhu, koji je rok pohrane podataka, koje se mjere provode za zaštitu podataka, koja su prava pojedinca na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade i slično.

Provjerite jeste li u svojoj školi pratili smjernice

Pozvali su sve voditelje obrade da pažljivo procijene ispunjavaju li njihove politike privatnosti, odnosno obavijesti o zaštiti osobnih podataka namijenjene ispitanicima, zahtjeve iz Opće uredbe o zaštiti podataka. Uputili su voditelje i na predložak za izradu politike privatnosti te na Smjernice Europskog odbora za zaštitu podataka o transparentnosti na temelju Uredbe.

- U izradi politike privatnosti odnosno obavijesti o zaštiti osobnih podataka voditeljima obrade može pomoći i besplatan web alat Olivia, koji je Agencija razvila s ciljem pružanja potpore organizacijama u usklađivanju sa zakonodavnim okvirom o zaštiti osobnih podataka. U drugoj polovici 2026. godine, nadzorna tijela koja sudjeluju u razmjenjivat će i raspravljati o svojim nalazima, s ciljem objedinjavanja rezultata nacionalnih aktivnosti i stjecanja dubljeg uvida u ovu temu. Nakon toga izradit će se objedinjeno izvješće koje će biti podneseno EDPB-u na usvajanje, što će omogućiti ciljane daljnje aktivnosti na nacionalnoj i EU razini, priopćeno je iz AZOP-a.