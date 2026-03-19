Učiteljima se pruža prilika za dodatnu zaradu: Poznat iznos, evo kako se prijaviti

U ovoj školskoj godini bit će provedeno Međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja učenika četvrtih razreda osnovne škole (TIMSS 2027). Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv kojim se traže ocjenjivači koji će vrednovati učeničke odgovore otvorenog tipa.

Oni koji budu imenovani trebat će sudjelovati na edukaciji za ocjenjivanje, provesti sam postupak ocjenjivanja pridržavajući se pritom mjera koje osiguravaju tajnost ispita i, nakon provedene kontrole točnosti ocjenjivanja, izvršiti ispravljanje sukladno potrebama i uputama nacionalnoga koordinatora istraživanja TIMSS 2027.

Poznata naknada i uvjeti prijave

Imenuju se četiri stručnjaka u području osnovnoga obrazovanja, a naknada za obavljeni posao iznosi 0,30 eura po jednom učeničkom odgovoru. Imenovane osobe ostvaruju pravo na naknadu putnih troškova i smještaja. Prema javnom pozivu koji je objavio NCVVO, uvjeti za odabir ocjenjivača su sljedeći:

završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili studij kojim se prema ranijim propisima stjecala visoka stručna sprema

radno iskustvo u osnovnoj školi u nastavi u trajanju od najmanje pet godina

izvrsno poznavanje engleskoga jezika i napredno korištenje računala

Prednost ostvaruju kandidati s iskustvom rada u razrednoj nastavi, navodi se u javnom pozivu, a od kandidata se očekuje visoka razina organiziranosti i profesionalnosti u poslu te mogućnost rada u prostorima Centra u unaprijed zadanim vremenskim rokovima.

Prijave do 27. ožujka

Kandidati uz popunjeni obrazac prijave trebaju dostaviti životopis na hrvatskome jeziku (u jednome od EU formata), presliku diplome, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), dokaz ili potpisanu izjavu o naprednom korištenju računala (MS Office), dokaz ili potpisanu izjavu o naprednom poznavanju engleskoga jezika i suglasnost za sudjelovanje u ocjenjivanju probnoga istraživanja TIMSS 2027 koju je popunio čelnik ustanove u kojoj je kandidat zaposlen. Uz prijavu kandidati mogu dostaviti potvrde, izjave ili preporuke.

Prijave se zaprimaju na e-mail [email protected] putem obrasca koji je prilog ovom javnom pozivu s rokom za zaprimanje do 27.3.2026., te se prilaže tražena. U predmetu maila nužno je naznačiti 'Prijava na javni poziv za izbor ocjenjivača u istraživanju TIMSS 2027.' Čitav javni poziv možete proučiti u dokumentu u nastavku.