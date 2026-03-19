Profesori izlaze na ulice: 'Kakvo je stanje u ovoj zemlji, trebala bi 22 prosvjeda'

Ove subote u podne na Europskom trgu u Zagrebu održava se prosvjed 'Sindikalno proljeće' u organizaciji šest sindikata javnih službi. Među njima i tri u školstvu, a najavljuju autobuse prosvjednika svih hrvatskih županija. Ključni razlog, kako navodi Željko Stipić, čelnik Školskog sindikata Preporod, taj je da Vlada važna pitanja rješava jednostranim uredbama i odlukama, umjesto dijalogom sa sindikatima.

- Ustrajni smo u tome da odgovorimo na ono što se događalo punih sedam mjeseci, kada nas je Vlada RH na jedan vrlo ružan način zavlačila kroz kolektivno pregovaranje koje to zapravo nije bilo, da bi upravo ta Vlada ostvarila nekakvu svoju unaprijed zamišljenu odluku da temeljno pitanje uopće djelovanja sindikata i socijalnog partnerstva, a to je pitanje osnovice za izračun plaće, riješi odlukom onako kako je to Vlada naumila. A da se pritom druga strana, mi iz sindikata, ne pita ništa. Prvo nas uopće nisu pozivali na pregovore, zatim obećavali nešto što na kraju nisu ispunili. Mi smo kroz te pregovore trebali napokon ugovoriti jedno vrlo važno materijalno pravo, a to je pravo naknade za prehranu. Većina članova smatrala je da je to riješeno, a onda nam je Vlada na zadnjem sastanku doslovce rekla - nema od toga ništa, rekao je Stipić u četvrtak.

'Kakvo je stanje u ovoj zemlji bi trebala 22 prosvjeda'

Podsjetimo, uz ovaj već je ranije najavljen opći prosvjed 'Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine', u organizaciji sindikalnih središnjica, koji se održava 18. travnja u Zagrebu. Stipić podsjeća i da sindikati u obrazovanju imaju problem sporazuma potpisanog nakon štrajka u lipnju 2025. godine. Tvrdi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pravi se 'kao da ništa nije potpisano'. Željko Stipić | screenshot: YouTube

- Naše molbe da napokon s radom krenu ta povjerenstva ostaju u zoni neodgovorenog. Imamo još jedan problem, a to je da smo mi već tri godine bez granskih kolektivnih ugovora (GKU). Kada nemate GKU, a sindikat ste, u velikom ste problemu. Tri godine naši članovi pitaju zašto to stoji, na neki način dali smo im i obećanja u pogledu zahtjeva s kojima ćemo izaći pred Vladu, ali nismo to u prilici jer su ti pregovori kroz produženu primjenu na mjestu. Kako se sklapaju na četiri godine, za godinu dana trebali bi isteći, a mi još nismo ni ozbiljno pregovarali. Ovih dana pitaju nas zašto dva prosvjeda, ja im kažem 'kakvo je stanje u ovoj zemlji bi trebala 22 prosvjeda', navodi Stipić.

'Vlada nas devet mjeseci ignorira'

Kaže i da je rast plaća kojim se diči premijer Andrej Plenković zapravo neuspjesi Vlade jer su u isto vrijeme vrtoglavo porasli osnovni životni troškovi građana.

- Devet mjeseci Vlada ima vrlo jasnu obvezu koju je sama preuzela, a ta je da sa sindikatima obrazovanja razgovara o koeficijentima i drugim bitnim stvarima zbog kojih su prosvjetari u posljednjih godinu i pola nekoliko puta bili na prosvjedima i dva dana štrajkali. Vlada to apsolutno ignorira. Kad premijer kaže 'odakle sad prosvjed, 'ajmo imat' malo zdravog razuma', ja bih ga pitao dokle onda da mi čekamo? On pita odakle da uzme novac, a mi ga možemo pitati 'premijeru, pa dokle da mi čekamo da sjednemo za stol, da čujete i da počnete rješavati naše probleme', rekao je Matija Kroflin, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Ističe kako zadnjih devet mjeseci, od potpisivanja sporazuma kojim je prekinut štrajk u obrazovanju, nisu bili na ulici jer su Vladi željeli dati prostor za dijalog. No, isti je izostao.

- Čini mi se da je pozicija vlasti koja devet mjeseci nešto ignorira, a sama se na to obvezala, izvan normalnog i razumnog postupanja, zaključuje Kroflin koji je novom ministru rada Alenu Ružiću poručio da ne ponavlja greške svog prethodnika jer su ih upravo te greške 'dovele u ovu situaciju'. Matija Kroflin | screenshot: YouTube

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavu prosvjeda komentirao je još u srijedu. Očekivano, on ne vidi razlog za prosvjedovanjem.

- Nisam siguran da je potrebno organizirati tako velike prosvjede s obzirom na to da komunikacija postoji na određeni način, postojala je i ranije, zastala je zbog organiziranog štrajka i procesa mirenja. Također, zbog prijepora oko pravilnika o ocjenjivanju u sustavu javnih službi, a posebice u sustavu odgoja, obrazovanja i znanosti, rekao je Fuchs, prenosi HRT.

Dodao je i da će se obnoviti pregovori o granskim kolektivnim ugovorima uz tvrdnju da su čekali da najprija završe ovi osnovici, a plan je da se najprije održe za sektor visokog školstva, a potom za osnovne i srednje škole.