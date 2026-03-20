Objavljen datum isplate uskrsnice u 2026. Pogledajte tko ima pravo na tih 100 eura

Zaposlenici škola, fakulteta i instituta imaju pravo na uskrsnicu u iznosu od 100 eura. Datum isplate uskrsnice u 2026. je 1. travnja, navodi MZOM.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih izvijestilo je da će 1. travnja početi isplata uskrsnice u iznosu od 100 eura za gotovo 90.000 zaposlenika škola, fakulteta i instituta.

- Sukladno članku 81. Temeljnoga kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (Narodne novine, broj 29/24), zaposlenicima u javnim službama pripada pravo na isplatu godišnje nagrade za uskrsne blagdane u visini od 100 eura neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu. Pravo na godišnju nagradu za uskrsne blagdane pripada svim zaposlenicima koji su na Uskrs prema Gregorijanskom kalendaru u radnom odnosu kod poslodavca, osim zaposlenicima kojima na taj dan prava i obveze iz rada ili u svezi s radom miruju, navode iz MZOM-a.

Dodaju, godišnja nagrada za uskrsne blagdane u 2026. godini u iznosu od 100 eura isplatit će se za više od 70.000 zaposlenika školskih ustanova. Isti iznos isplatit će se za više od 15.000 zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja i više od 2.000 djelatnika u sustavu znanosti.