Učenici diljem Hrvatske pišu testove koji ne ulaze u ocjene, ali donose zadaću učiteljima

Državu koštaju 5,8 milijuna eura, a ne ocjenjuju se. Svrha nacionalnih ispita je poboljšati sustav, a iz AZOO tvrde - rezultate služe za teme skupova.

Iako se u Hrvatskoj provode već neko vrijeme, nacionalni ispiti u osnovnim školama nemaju nikakav utjecaj na ocjene školaraca niti su jedan od elemenata koji se osmašima boduju na upisima u srednje škole. Pa se nameće pitanje koja je svrha tih ispita koji državu koštaju 5,8 milijuna eura.

Kada novinari to pitanje postave na predstavljanju rezultata nacionalnih ispita, odgovor je uvijek da tako učenici mogu dobiti kvalitetnu povratnu informaciju o tome kako stoje u pojedinim područjima i gdje imaju prostora za učenje i daljnji napredak. Drugi argument koji se ističe, a dugoročno bi trebao biti i važniji, je taj da bi ovi ispiti trebali doprinijeti poboljšanju cjelokupnog obrazovnog sustava.

Naime, još je i prije uvođenja nacionalnih ispita dokumentom Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), koji se naziva Model sustava nacionalnih ispita, 2018. zamišljeno da će biti imenovana predmetna povjerenstva sastavljena od stručnjaka nadležnih agencija, stručnjaka u obrazovanju, učitelja i nastavnika te predstavnika znanstvenih i visokoškolskih ustanova. Njihova zadaća trebala je biti da na temelju rezultata nacionalnih ispita sastavljaju smjernice za poboljšanje učenja i poučavanja, ali i kurikuluma.

- S tim smjernicama trebaju biti upoznati svi učitelji i nastavnici, a posebice učitelji i nastavnici predmeta koji su se ispitivali. Rezultati nacionalnih ispita trebaju biti temelj za unapređenje inicijalnoga obrazovanja učitelja i nastavnika te sustava njihova kontinuiranoga profesionalnog razvoja, opisano je u Modelu sustava nacionalnih ispita.

AZOO: Rezultate uzimamo u obzir kod organiziranja skupova

Organizacija edukacija kroz koje bi se učitelji trebali usavršavati u nadležnosti je Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO). Pa smo ih pitali što točno rade po pitanju edukacija temeljenih upravo na rezultatima nacionalnih ispita. Tvrde - oni su im postali važan informacija pri planiranju i oblikovanju stručnih usavršavanja

- Analize rezultata omogućuju uvid u područja u kojima učenici pokazuju veće poteškoće, a ti se rezultati uzimaju u obzir prilikom definiranja tema stručnih skupova, radionica i drugih oblika stručne potpore učiteljima i nastavnicima, navodi ravnateljica AZOO-a Katarina Milković u odgovoru za srednja.hr.

Na stručne skupove dolaze kao predavači i djelatnici NCVVO-a koji, dodaje, predstavljaju rezultate, ali i raspravljaju s učiteljima i nastavnicima o načinima njihove primjene u unapređivanju nastavnog procesa. Navodi i neke od primjera skupova koji su usmjereni na unapređivanje poučavanja na temelju spoznaja ne samo iz nacionalnih ispita, nego i međunarodnih vrednovanja. Među njima je i Prvi simpozij hrvatskoga kao materinskog jezika, na kojem se raspravljalo o uzrocima i posljedicama rezultata nacionalnih i međunarodnih testiranja učenika u području jezično-komunikacijske kompetencije i čitalačke pismenosti te o metodama za unapređenje poučavanja.

Učenici imaju problema s razumijevanjem i interpretacijom pročitanog teksta

Za djelatnike škola organiziran je, među ostalim, i skup o izazovima suvremene nastave hrvatskog jezika, usmjeren na razvoj jezičnih djelatnosti učenika. Osmišljen je i skup koji se bavio izazovima suvremenog učenja, a koji se bavio, kao što i naziv sugerira prilagodbom nastave tim izazovima.

- Analize rezultata nacionalnih ispita i drugih oblika vanjskog vrednovanja upućuju na to da učenici ponekad imaju veće poteškoće u zadacima koji zahtijevaju višu razinu kognitivnih procesa, poput razumijevanja i interpretacije pročitanoga teksta, povezivanja informacija, analize i rješavanja problemskih zadataka te primjene znanja u novim situacijama. U skladu s tim spoznajama Agencija u okviru programa stručnog usavršavanja organizira niz edukacija usmjerenih na razvoj čitalačke, jezično-komunikacijske, matematičke i prirodoslovne pismenosti učenika, s posebnim naglaskom na suvremene metode poučavanja, aktivno učenje, razvoj kritičkog mišljenja te učinkovite strategije vrednovanja i praćenja napredovanja učenika, navodi Milković.

Ističe i da viši savjetnici Agencije godišnje planiraju i održe više od 550 stručnih skupova za odgojno-obrazovne radnike. Teme se planiraju i temeljem samih potreba učitelja i nastavnika, ali i na temelju rezultata nacionalnih ispita. Prema odgovoru AZOO-a, one obuhvaćaju širok raspon suvremenih pedagoških pristupa i kompetencija, s naglaskom ne samo na razvoj čitalačke, jezično-komunikacijske i matematičke pismenosti, nego i na poticanje kritičkog mišljenja i rješavanja problema. Posebna se pozornost posvećuje inovativnim metodama poučavanja, uključujući rad u heterogenim razredima, istraživačko učenje i interdisciplinarni pristup.

- Osim organizacije stručnih skupova, Agencija za odgoj i obrazovanje pruža potporu odgojno-obrazovnim radnicima i kroz savjetodavni rad te stručno-pedagoške posjete školama, pri čemu se posebna pažnja posvećuje primjeni suvremenih metoda poučavanja, praćenju i vrednovanju postignuća učenika te osiguravanju podrške svim učenicima, uključujući učenike s teškoćama i darovite učenik, poručuju iz AZOO-a.

