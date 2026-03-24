Je li vaš nastavnik na popisu? Dodijeljene državne nagrade najboljima u jednom predmetu

Objavljena su imena dobitnika Državne nagrade 'Faust Vrančić'. Među dobitnicima je niz učitelja tehničkog u školama diljem Hrvatske, ali i student.

Nova godina nova je prilika za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture 'Faust Vrančić'. Među ostalim, mogu je dobiti i nastavnici tehničkog, a o dobitnicima odlučuje povjerenstvo koje je imenovao Sabor putem natječaja, za iznimna postignuća u tehničkoj kulturi. Sada su poznati dobitnici za 2025. godinu.

Dodijeljeno je ukupno petnaest nagrada: jedna za životno djelo, deset godišnjih nagrada pojedincima i četiri godišnje nagrade udrugama. Nagradu za životno djelo dobio je Željko Ulip iz Hrvatskog radioamaterskog saveza. Ulip je, stoji tako u obrazloženju dodjele nagrade, dugogodišnjim radom ostavio značajan trag u području radijskih komunikacija, radioamaterizma i tehničke kulture.

- Njegova strast prema radioamaterskim tehnologijama započela je još u osnovnoj školi, a već s četrnaest godina održao je svoje prve radijske veze Morseovim kodom. S vremenom je postao jedan od vodećih stručnjaka u području radioamaterskih komunikacija, aktivno sudjelujući u razvoju satelitskih komunikacija i edukaciji mladih tehničara. Njegov doprinos u tehničkoj kulturi, inovacijama i obrazovanju prepoznat je na nacionalnoj i međunarodnoj razini, a svojim entuzijazmom i stručnošću nastavlja oblikovati buduće generacije radioamatera i tehničara, stoji, među ostalim u obrazloženju dodjele nagrade.

Od početka bavljenja radioamaterskim tehnologijama nizao je uspjehe. Među ostalim, 2024. aktivno je sudjelovao u projektu lansiranja prvog hrvatskog satelita CroCube, čije je telemetrijske podatke uspješno primao i obrađivao.

- Tijekom Domovinskog rata, gospodin Ulip bio je angažiran kao voditelj Odsjeka za radijske komunikacije MUP-a RH, sudjelujući u organizaciji radijskih sustava i veza diljem Hrvatske. Radio je na razvoju i konstrukciji radijskih uređaja malih snaga, mikrovalnih uređaja i radijskih farova postavljenih na Moslavačkoj gori. Njegova tehnička rješenja omogućila su pouzdanu komunikaciju u ključnim trenucima obrane zemlje. Za svoj doprinos nagrađen je Spomenicom Domovinskog rata i ordenom Red hrvatskog pletera, stoji, među ostalim, u obrazloženju dodjele nagrade za životno djelo.

Tko su nastavnici koji su dobili nagradu?

Uz Ulipa, godišnju nagradu koja se dodjeljuje pojedincima dobili su nastavnici diljem Hrvatske, a na listi nagrađenih su:

Renata Bradvica , Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar

, Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar Toni Brajko , student, Fakultet elektrotehnike i računalstva, Zagreb

, student, Fakultet elektrotehnike i računalstva, Zagreb Rena Čizmin , Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje, Zadar

, Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje, Zadar Josip Funtak , Osnovna škola Gustava Krkleca, Zagreb

, Osnovna škola Gustava Krkleca, Zagreb Ružica Kamenjašević , Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

, Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka Ivan Kolarić , Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin Neno Kuljić , Osnovna škola Mertojak, Split

, Osnovna škola Mertojak, Split Tomislav Nikolić , nastavnik, Zajednica tehničke kulture grada Splita, Split

, nastavnik, Zajednica tehničke kulture grada Splita, Split Biljana Pantoš , Osnovna škola M. P. Katančića, Valpovo

, Osnovna škola M. P. Katančića, Valpovo Nikola Vikić-Topić, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Zagreb

Natječaj je bio otvoren do sredine siječnja

Uz to, dodijeljene su i godišnje nagrade udrugama i drugim pravnim osobama, a ove su je godine dobili Akademsko astronomsko društvo Rijeka, Fotoklub Faros Stari Grad, Klub tehničke kulture Lipovljani i Udruga tehničke kulture

Inače, natječaj za dodjelu ove nagrade bio je otvoren do 16. siječnja na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Kada je riječ o onoj za životno djelo, ideja je dodijeliti nagradu istaknutom pojedincu za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u razvoju tehničke kulture, kao i za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđivanju i razvoju obrazovanja u tehničkoj kulturi te razvoju tehničkog stvaralaštva u Hrvatskoj i svijetu.

Godišnje nagrade dodjeljuju se za izniman doprinos razvoju i unaprjeđivanju tehničkoga odgoja i obrazovanja građana, posebno mladih, uz pomoć izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti. Kandidati mogu biti i osobe koje sudjeluju u razvoju i unaprjeđivanju inventivnoga rada, znanstveno-tehničkog stvaralaštva i tehničkog amaterizma, kao i oni koji populariziraju promidžbu znanosti i tehnike te ostvaruju zapažen pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi.

Obrazloženja za dodjelu godišnjih nagrada možete pročitati u domumentu u nastavku.