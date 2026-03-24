Je li vaš nastavnik na popisu? Dodijeljene državne nagrade najboljima u jednom predmetu
24. ožujak 2026.
Objavljena su imena dobitnika Državne nagrade 'Faust Vrančić'. Među dobitnicima je niz učitelja tehničkog u školama diljem Hrvatske, ali i student.
Nova godina nova je prilika za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture 'Faust Vrančić'. Među ostalim, mogu je dobiti i nastavnici tehničkog, a o dobitnicima odlučuje povjerenstvo koje je imenovao Sabor putem natječaja, za iznimna postignuća u tehničkoj kulturi. Sada su poznati dobitnici za 2025. godinu.
Dodijeljeno je ukupno petnaest nagrada: jedna za životno djelo, deset godišnjih nagrada pojedincima i četiri godišnje nagrade udrugama. Nagradu za životno djelo dobio je Željko Ulip iz Hrvatskog radioamaterskog saveza. Ulip je, stoji tako u obrazloženju dodjele nagrade, dugogodišnjim radom ostavio značajan trag u području radijskih komunikacija, radioamaterizma i tehničke kulture.
- Njegova strast prema radioamaterskim tehnologijama započela je još u osnovnoj školi, a već s četrnaest godina održao je svoje prve radijske veze Morseovim kodom. S vremenom je postao jedan od vodećih stručnjaka u području radioamaterskih komunikacija, aktivno sudjelujući u razvoju satelitskih komunikacija i edukaciji mladih tehničara. Njegov doprinos u tehničkoj kulturi, inovacijama i obrazovanju prepoznat je na nacionalnoj i međunarodnoj razini, a svojim entuzijazmom i stručnošću nastavlja oblikovati buduće generacije radioamatera i tehničara, stoji, među ostalim u obrazloženju dodjele nagrade.
Od početka bavljenja radioamaterskim tehnologijama nizao je uspjehe. Među ostalim, 2024. aktivno je sudjelovao u projektu lansiranja prvog hrvatskog satelita CroCube, čije je telemetrijske podatke uspješno primao i obrađivao.
- Tijekom Domovinskog rata, gospodin Ulip bio je angažiran kao voditelj Odsjeka za radijske komunikacije MUP-a RH, sudjelujući u organizaciji radijskih sustava i veza diljem Hrvatske. Radio je na razvoju i konstrukciji radijskih uređaja malih snaga, mikrovalnih uređaja i radijskih farova postavljenih na Moslavačkoj gori. Njegova tehnička rješenja omogućila su pouzdanu komunikaciju u ključnim trenucima obrane zemlje. Za svoj doprinos nagrađen je Spomenicom Domovinskog rata i ordenom Red hrvatskog pletera, stoji, među ostalim, u obrazloženju dodjele nagrade za životno djelo.
Tko su nastavnici koji su dobili nagradu?
Uz Ulipa, godišnju nagradu koja se dodjeljuje pojedincima dobili su nastavnici diljem Hrvatske, a na listi nagrađenih su:
- Renata Bradvica, Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
- Toni Brajko, student, Fakultet elektrotehnike i računalstva, Zagreb
- Rena Čizmin, Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje, Zadar
- Josip Funtak, Osnovna škola Gustava Krkleca, Zagreb
- Ružica Kamenjašević, Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka
- Ivan Kolarić, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
- Neno Kuljić, Osnovna škola Mertojak, Split
- Tomislav Nikolić, nastavnik, Zajednica tehničke kulture grada Splita, Split
- Biljana Pantoš, Osnovna škola M. P. Katančića, Valpovo
- Nikola Vikić-Topić, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Zagreb
Natječaj je bio otvoren do sredine siječnja
Inače, natječaj za dodjelu ove nagrade bio je otvoren do 16. siječnja na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Kada je riječ o onoj za životno djelo, ideja je dodijeliti nagradu istaknutom pojedincu za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u razvoju tehničke kulture, kao i za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđivanju i razvoju obrazovanja u tehničkoj kulturi te razvoju tehničkog stvaralaštva u Hrvatskoj i svijetu.
Godišnje nagrade dodjeljuju se za izniman doprinos razvoju i unaprjeđivanju tehničkoga odgoja i obrazovanja građana, posebno mladih, uz pomoć izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti. Kandidati mogu biti i osobe koje sudjeluju u razvoju i unaprjeđivanju inventivnoga rada, znanstveno-tehničkog stvaralaštva i tehničkog amaterizma, kao i oni koji populariziraju promidžbu znanosti i tehnike te ostvaruju zapažen pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi.
Obrazloženja za dodjelu godišnjih nagrada možete pročitati u domumentu u nastavku.