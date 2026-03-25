Hodnike dviju škola preplavila je tuga: Prerano preminule učiteljica i psihologinja

Velika tuga ovih dana vlada u Osnovnoj školi Blaž Tadijanović u Slavonskom Brodu. U 50. godini života preminula je Marina Šimunović, dugogodišnja učiteljica njemačkog i engleskog jezika. Škola se od nje oprostila dirljivom porukom.

- Gubitak, koji danas osjećamo, ne možemo opisati riječima. Napustila si nas rano, tiho i bez buke. Poštedjela si nas svoje duboke boli. U ovom pretužnom trenutku želimo ti reći da nisi bila samo kolegica i učiteljica. Bila si dobri duh naše škole. Iza tvoje istinske dobrote, iza tvoga vedroga duha ostaje samo praznina koju nitko neće moći popuniti. Ostaje nam vječna uspomena na tvoju toplinu koja nije poznavala granice. Pamtit ćemo te po nježnosti, blagosti i empatiji koje si darežljivo pružala i učenicima i kolegama. Pamtit ćemo te po ustrajnosti, neizmjernoj snazi i podršci. Pamtit ćemo te po tvom beskonačnom osmijehu, koji si nam, nesebično i s ljubavlju, svakodnevno darivala. Hvala ti za sve ono što si bila - topla učiteljica, kolegica na koju smo se uvijek mogli osloniti i iskrena prijateljica. Ostavila si neizbrisiv trag u našim srcima. Putuj mirno nebeskim svodom, poručili su iz OŠ Blaž Tadijanović.

Koliko je omiljena bila učiteljica Šimunović, svjedoče i poruke koje na društvenim mrežama ostavljaju njeni bivši učenici. I to ne samo kao učiteljica, nego i osoba.

- Tako divna učiteljica, ali jednostavno divna osoba prvenstveno. Voljela sam njezine sate njemačkoga, nikad nisam išla s nekim grčem kad je bio test ili ispitivanje. Jednostavno bi, ako ne znaš pomogla na tako mili način i s osmijehom. Uvijek je bila vedra i vesela i za priču, baš uvijek. Takvu je pamtim i pamtit ću je, jedan predivan anđeo. Počivala u miru Božjemu, učiteljice naša draga, napisala je jedna bivša učenica.

Ogromna tuga i u Gospodarskoj školi Varaždin koja je izvijestila da je preminula Romana Grđan (41), psihologinja škole.

- Teško je pronaći riječi kada nas napusti netko tako mlad, netko tko je imao još toliko toga za dati. A ona je davala mnogo svakoga dana. Davala je svoje vrijeme, svoje znanje, ali prije svega svoje srce. U školi nije bila samo stručnjak. Bila je oslonac. Bila je osoba kojoj su se učenici obraćali kad nisu znali kako dalje. Bila je glas razuma kada su emocije bile prevelike. Bila je netko tko je slušao bez osuđivanja, razumio bez objašnjavanja i pomagao bez očekivanja. Pamtimo njezin blagi glas, strpljenje i način na koji je pronalazila riječi baš onda kada su bile najpotrebnije, napisali su iz Gospodarske škole.

I ona je dotaknula srca mnogih bivših učenika i kolega koji su radili s njom. Danas se od nje opraštaju poručujući da će je dugo pamtiti.

- Kao netko tko je četiri godine proveo u toj školi, mogu reći da Romana nije bila 'samo' psihologinja, bila je puno više od toga. Bila je osoba koja je stvarno vidjela učenike, koja je znala prepoznati kad netko šuti jer mu je teško i koja je uvijek imala vremena stati, poslušati i pomoći. Sjećam se njezine smirenosti, topline i načina na koji je svaku situaciju znala ublažiti. Nije osuđivala, nije nametala, samo je bila tu, iskreno i ljudski. Takvi ljudi ostave trag koji se ne zaboravlja. Hvala joj za svaku riječ podrške, za svaki razgovor i za sve ono dobro što je ostavila iza sebe među generacijama učenika. Njezina dobrota i dalje živi u svima koje je dotaknula, stoji u jednoj od poruka oproštaja od omiljene psihologinje.