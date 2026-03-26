Nastavnike u reformi opet dočekao administrativni pakao, a učenici i dalje prepisuju prezentacije u bilježnicu

Nova reforma nastavlja se po starim standardnim problemima koje muči cijeli sustav školstva. No, nekih pozitivnih pomaka, iako malih, ipak ima.

Mnogi ne vole promjene i sami teško mijenjaju svoje navike, a samim time i način rada. Upravo se u današnjem svijetu promjene događaju tolikom brzinom da je to izazov pratiti. Pogotovo kada se uvode u tromi sustav kao što je obrazovanje.

Jedna velika promjena počela je ove školske godine u prvim razredima strukovnih škola - modularna nastava. Prošlo je već pola godine otkako je reforma uvedena, a na konferenciji o modularnoj nastavi za pedagoge u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) razmijenjeni su dojmovi iz svih škola u Hrvatskoj.

Nastavnici u reformi vide prednost u pedagoškoj slobodi i raznolikosti ocjenjivanja

Pedagoginja Ornela Malogorski u svom predavanju je predstavila i primjere iz prakse, odnosno anketiranih nastavnika i učenika o zadovoljstvu s reformom. Kao pozitivne promjene nastavnici su naveli blok nastavu, odnosno 4 do 5 sati u komadu, pedagošku slobodu i raznolikost ocjenjivanja.

- Nastavnici ovo vide kao veliku prednost za projekte, praktičan rad i dubinsku obradu teme bez prekidanja školskim zvonom. Ističe se sloboda u kreiranju sata i neopterećenost krutom vremenskom artikulacijom od 45 minuta. Uspješno su uvedeni projekti i praktični radovi umjesto klasičnih testova, navela je u svojoj prezentaciji Malogorski.

S druge strane, nastavnici su (opet) 'ugušeni' administracijom

S druge strane, negativne strane reforme vuku 'stare' sustavne probleme koji u Hrvatskoj, izgleda idu ruku pod ruku. Kao prvu i najgoru stvar naveden je - administrativni kaos. Slijede problemi oko izoliranosti nastavnika koji ne surađuju u modulima kako je predviđeno reformom, kao i nedostatak udžbenika i izostanak učenika s nastave.

- Nastavnici su 'ugušeni' administracijom i nejasnoćama oko toga što se sve upisuje u bilješke, a što u rubrike ocjena (različite informacije). Unatoč modularnosti, kolege i dalje rade izolirano, a ne suradnički. Nedostatak udžbenika i niska motivacija učenika kod kuće otežavaju rad, navodi se u prezentaciji pedagoginje Malogorski.

Učenici smatraju da modularna nastava potiče bolju suradnju u razredu

Što se tiče učenika, njih 65 posto koji su sudjelovali u anketi je izrazito zadovoljno modularnom nastavom, a njih 93 posto smatra da ovaj model potiče bolju suradnju u razredu.

- Posebno cijene fokus na jedan predmet dnevno (smanjuje osjećaj raspršenosti). Učenici dobro reagiraju na digitalne alate (76 posto) i osjećaju da stječu konkretne vještine za svoje buduće zanimanje (76 posto). Pozdravljaju i novi raspored klupa (75 posto) koji je u modularnoj nastavi važan za grupni rad i bolju atmosferu, navodi Malogorski.

Ne žele više prepisivati s prezentacije u bilježnicu, ali to se još uvijek događa

Iako je dosta njih istaknulo pozitivnim što imaju fokus na jedan predmet, odnosno modul u danu, otkrili su da im to postaje zamorno ako to nije dobro osmišljeno od strane nastavnika.

- Učenici upozoravaju na zamor kod 5 sati istog predmeta, posebno ako se nastava svede na pasivno gledanje prezentacija i prepisivanje. Žele manje prezentacija, više 'živog' objašnjavanja i interaktivnih aktivnosti kako bi zadržali koncentraciju tijekom 5 sati, istaknula je Malogorski.

Učenici su naveli i da im treba više konkretnih primjera za učenje, kao i da žele da im se jasnije najavljuju provjere, čak i one kratke. Smatraju da je potrebno uvesti i promjene aktivnosti unutar blok-sata, na primjer nakon 2 sata teorije, obavezno uvesti praktičan rad ili kviz.

'Potrebno je 'olakšati ruksak' i jednima i drugima'

Na temelju rezultata ankete, pedagoginja Malogorski je na ASOO-ovoj konferenciji, koja i provodi ovu reformu, predložila i konkretne promjene za drugo polugodište.

- Dok su učenici uspješno prihvatili 'formu' (manje predmeta, više prakse, grupni rad), nastavnici nose teret administracije, nedostatka priručnika, različitih uputa. Potrebno je 'olakšati ruksak' i jednima i drugima -nastavnicima kroz smanjenje administracije i standardizaciju uputa, a učenicima kroz dinamičnije satove s manje prepisivanja. Najveći izazov ostaje suradnja među nastavnicima. Moduli su zamišljeni kao cjelina, a trenutno se još uvijek doživljavaju kao niz izoliranih predmeta, navela je Malogorski.

Dodala je i da je modularna nastava u prvom polugodištu postigla svoj primarni cilj, a to je da približi školu stvarnom radu i potakne suradničko učenje. Osim nje, na konferenciji je održano niz predavanja o raznim izazovima modularne nastave, kao i o primjerima dobre prakse, a sve prezentacije možete pronaći na ovoj poveznici.