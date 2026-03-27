Ministarstvo donijelo novu odluku o naknadama za učitelje i nastavnike: Ovo su iznosi

Resorno ministarstvo objavilo je kako će sufinancirati rad mentora i ispitnih povjerenstava učitelja i nastavnika u školama u 2026. godini.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) donijelo je odluku o sufinanciranju rada mentora i ispitnih povjerenstava učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama u 2026. godini. Kako stoji u odluci, troškove rada mentora s pripravnikom i troškove stručnih ispitnih komisija u osnovnim i srednjim školama refundira MZOM u vrijednosti sata u bruto iznosu od 14 eura, što ukupno za rad mentora iznosi 336 eura, odnosno 140 eura za rad ispitnog povjerenstva.

Naknade za mentore 2026.

Za isplatu rada mentora s pripravnikom priznaje se 24 sata rada mentora godišnje, odnosno 2 sata rada mentora mjesečno, što ukupno iznosi 336 eura. Pripravnički staž traje godinu dana, a MZOM će refundirati troškove rada mentora u punom iznosu ako je mentor odradio 12 mjeseci rada s pripravnikom. Mentori koji odrade manje od 12 mjeseci rada s pripravnikom imaju pravo na naknadu koja se obračunava za dva sata rada za svaki odrađeni puni mjesec. Ako su u jednome mjesecu radila dva mentora, pravo na naknadu za taj mjesec ima novi mentor.

- Za isplatu rada ispitnog povjerenstva priznaje se: 3 sata rada sveučilišnog nastavnika ili drugog ispitivača metodike (42 eura), 3 sata rada učitelja ili stručnoga suradnika (42 eura), 1 sat rada učitelja hrvatskoga jezika (14 eura), 1 sat ravnatelja škole (14 eura), 1 sat rada predsjednika ispitnog povjerenstva iz Agencije za odgoj i obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (14 eura), stoji u odluci.

Što ako pripravnik ne položi stručni ispit?

Na ukupan iznos dodaje se 14 eura za troškove organizacije rada ispitnog povjerenstva, a isplaćuje se školi u kojoj se održavaju ispiti, što ukupno iznosi 140 eura. Ako pripravnik ne položi uspješno stručni ispit, troškove dijela/dijelova stručnog ispita koje nije položio, kao i usmeni dio, podmiruje pripravnik osobno.



Isplata će uslijediti nakon što škole u kojima se održava program pripravničkog staža i/ili ispitnih komisija dostave MZOM-u, Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, tablice 'Mentori' ili 'Stručni ispiti'.

