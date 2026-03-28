Sindikalist upozorava na kaos u školama: 'Ocjenjivanje po pravilniku iz 2014. koji ne poznaje novu nastavu'

Dio predmeta u modularnoj nastavi, reformi strukovnih škola koja je ušla u prve razrede od ove jeseni, postao je modul. Nekim je, pak, predmetima smanjena satnica, a sve to rezultiralo je gubitkom norme za veći broj nastavnika, upozorava već dulje vrijeme Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama.

Nakon što su upozorili na viškove, ministar Radovan Fuchs im je odgovorio da, ako će u budućnosti biti viškova nastavnika u strukovnim školama, to neće biti povezano s reformom, već s demografijom. Plaća nastavnika koji su ostali bez pune norme još uvijek je zaštićena zahvaljujući sporazumu potpisanom nakon prošlogodišnjeg štrajka.

- Prema našoj anketi provedenoj u 98 posto strukovnih škola, normu je izgubilo čak 215 nastavnika. Prvenstveno iz Geografije, Povijesti, Kemije i Biologije, ali i predmeta kao što su Ljekovito bilje, Frizerski preparati i kuharstvo. U isto vrijeme, u srednjim školama Hrvatske, po podacima Ministarstva, ove školske godine imamo 25 učenika više. Nejasno je točno kako je onda manjak norme kod nekih nastavnika mogao biti posljedica manjka učenika. Očito je da je on isključivo posljedica uvođenja modularne nastave. Sve ove podatke koje mi imamo, ima i Ministarstvo, ali ih skriva kao zmija noge, jer znaju da ne mogu obraniti neobranjivo. Znaju da su pogriješili. I umjesto da rade na tome da tu pogrešku isprave, plaše roditelje, učenike i nastavnike apokaliptičnim predviđanjima. Iduće godine problem će se udvostručiti jer modularna nastava ulazi i u drugi razred strukovnih škola, ističe za srednja.hr Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Novi zakon prilika je da se bolje uredi pitanje viškova

Kada smo Ministarstvo pitali imaju li plan za tehničke viškove u idućim godinama, bili oni uzrokovani demografskim stanjem ili modularnom nastavom, istaknuli su kako je u tom procesu ključna uloga osnivača škola.

- Volio bih vidjeti da Ministarstvo ipak preuzme važniju ulogu i jasnim uputama osnaži rad Zajedničkih prosudbenih komisija koje djeluju u županijama i raspoređuju viškove, a prilika za to će biti i predstojeći pregovori za granski kolektivni ugovor jer su i Komisije osnovane na temelju granskog ugovora. Ujedno je najavljeno i donošenje Zakona o srednjoškolskom obrazovanju, a u njemu bi trebalo regulirati pitanje obveze zapošljavanja radnika koji je iskazan organizacijskim viškom, što trenutačno nije zakonski riješeno. Zato je i nejasno kako bi osnivači mogli imati ključnu ulogu i odgovornost u procesu ako za to ne postoji temelj u važećim propisima, ističe Turalija.

Pitali smo ga i što kada nakon godine dana istekne ova točka sporazuma o zaštiti materijalnih prava nastavnika u modularnoj nastavi.

- Vjerujem u dobre namjere Ministarstva i smatram nužnim da se odluka o tome da Vlada Republike Hrvatske jamči da neće doći do nepovoljnih promjena radnopravnih statusa nastavnika u strukovnim školama, a koje su izravno uzrokovane uvođenjem modularne nastave, produlji još najmanje godinu dana. Najbolje bi bilo kada bi se tim zaposlenicima omogućilo da preuzmu satnicu kolega koji silom staža i godina odlaze u mirovinu, a ne da se umjesto njih zapošljavaju novi nastavnici. Uostalom, ministar Radovan Fuchs je još 5. travnja 2023. javno rekao o uvođenju modularne nastave: 'Hoće li biti otkaza, odnosno tehnoloških viškova? Na jedno i drugo pitanje mogu reći: Svi će imati normu i neće biti otkaza.', navodi Turalija.

Na snazi pravilnik iz 2014. koji ni ne prepoznaje specifičnosti modularne nastave

Pitamo ga i koje rješenje smatra prikladnim - potpuno ukidanje modularne nastave i povratak na 'staro' ili kombinaciju dvaju modela, modularne nastave i dosadašnje nastave. I ono ključno, kako misli da bi to utjecalo na učenike.

- Javno smo prije uvođenja modularne nastave govorili kako nije dobro pripremljena i da će zbog nje nastati kaos. Ministarstvo nas nije htjelo slušati i sada doista imamo kaos u obrazovnom sustavu. Koliko je dobro pripremljeno uvođenje modularne nastave, najbolje pokazuje činjenica da ni danas, gotovo godinu dana nakon njezinog početka, nemamo raspisane kadrovske uvjete za drugi razred strukovnih škola. Na snazi je Pravilnik o ocjenjivanju iz 2014., koji uopće ne poznaje specifičnosti modularne nastave, što u stvarnosti dovodi do brojnih nerješivih situacija. Sve kasni, učenicima nisu osigurani brojni radni materijali i, u nekim slučajevima, minimalni infrastrukturni uvjeti, a jedini odgovor koji Ministarstvo nudi je – dogovorite se vi u zbornici. I što sada imamo? Cijelu generaciju učenika koristimo kao pokusne kuniće u kaotičnom eksperimentu Ministarstva, kaže Turalija.

Međutim, svjestan je, dodaje, da je jako teško zaustaviti modularnu nastavu, ali rješenja postoje.

- Nisu jednostavna i lagana, ali postoje. Cijelo ovo vrijeme pružam ruku Ministarstvu, zovem ih na razgovor kako bismo zajedno došli do najboljeg rješenja. Prvenstveno za učenike, a zatim i za sve ostale u obrazovnom sustavu. Evo, i ovim putem javno, kad već ne odgovaraju na naše službene dopise, pozivam Ministarstvo da već danas krenemo zajedno raditi na rješavanju svih problema i nedostataka. Samo neka kažu vrijeme i mjesto, ističe Turalija.

Broj zaposlenih u školama raste, Turalija: 'Sve više učenika ima problema s mentalnim zdravljem, zapošljavaju se psiholozi'

Činjenica ostaje da ukupni broj učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama raste, unatoč demografskom padu. Iako je zadnjih par godina broj srednjoškolaca rastao, zbog većeg broja rođenih prije 15-ak godina, dugoročno, kroz idućih 10 godina, stanje neće biti dobro i u srednje će se upisivati sve manje učenika jer je svake godine sve manje prvašića. Pitamo ga i kako opravdavate rast broja nastavnika u sustavu u kojem broj učenika dugoročno pada.

- Zapanjuje cinizam kojim su iz Ministarstva na naše zahtjeve za dostojanstvenijim materijalnim i radnim uvjetima u hrvatskom obrazovnom sustavu, izrečene na prosvjedu Sindikalno proljeće, odgovorili detaljnom statistikom o negativnom prirodnom prirastu u Hrvatskoj. Žalosno je što naše Ministarstvo rješenje trenutačnih problema obrazovnog sustava vidi u nepovoljnoj demografskoj slici, a ne u suradnji sa sindikatima. I onda nam oni koji imaju plaću veću od 4.000 eura poručuju zašto se bunimo? Zašto nismo zadovoljni što je početnička nastavnička plaća oko 1.300 eura? Zašto nismo zadovoljni što spremačice u školama imaju plaću manju od 900 eura? Bunimo se upravo zato što želimo moralnije, pravednije, solidarnije, kulturnije i obrazovanije društvo. Društvo u kojem će se cijeniti izvrsnost, a ne podobnost. Hrvatsku iz koje se mladi neće iseljavati. A put prema toj boljoj Hrvatskoj upravo kreće s većim ulaganjem u obrazovni sustav, i to ne samo u izgradnju novih škola, što pozdravljamo, nego i u ljude koji na svojim leđima nose cjelokupni obrazovni sustav pa tako i reformu strukovnog obrazovanja, navodi Turalija.

Poručuje i da se sindikat zalaže za kvalitetan i sveobuhvatan obrazovni sustav koji će djeci osigurati da izrastu u obrazovane, sposobne i napredne građane. Smatra da, govoreći o rastu broja nastavnika, Ministarstvo ne govori da do toga dolazi i zbog 'sve većih problema s mentalnim zdravljem učenika.'

- Na to smo u Sindikatu dugo upozoravali pa smo i sretni što je Ministarstvo napokon počelo pojačano odobravati zapošljavanje stručnih suradnika psihologa, koji se sukladno zakonskim propisima smatraju nastavnicima. Istina je, Hrvatska ima veliki demografski problem. Djece je sve manje i razredi će biti sve prazniji. Već sada u pojedinim manjim mjestima srednje škole imaju odjele s prosječno manje od 10 učenika. Znači li to da te škole trebamo zatvoriti? Je li ideja Ministarstva da Ilok, Senj ili Vis ostanu bez srednjih škola? Da učenici iz tih gradova dnevno putuju po 2-3 sata do škola u udaljenim mjestima? Takvim potezom samo ćemo još više potaknuti iseljavanje mladih. Pravi put je ulaganje u obrazovanje, pogotovo ljude koji će osigurati njegovu kvalitetu. To znači veći broj nastavnika, manji odjeli, opremljenije škole... Poveznice između povećanog ulaganja u obrazovanje i povećanja ekonomskog razvoja više puta su dokazane. Zato je nužnost okretanje Hrvatske prema kvalitetnijem i personaliziranijem obrazovanju. Prema dostupnim podacima OECD-a, Hrvatska u obrazovanje srednjoškolskog učenika godišnje ulaže 8.230 američkih dolara. U isto vrijeme prosjek Europske unije je 11.664, a Njemačke čak 18.098. Znamo, javit će se brojni koji će kazati da je to za Hrvatsku preskupo. Ali ako nam prioritet pri ulaganju nije budućnost i obrazovanje naše djece, a samim time i budućnost Hrvatske, što nam je onda doista važno?, zaključuje Turalija.