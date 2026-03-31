Siže uskrsnica za 70.000 zaposlenika, a sad je objavljen i datum isplate plaća za ožujak

Za oko 70.000 zaposlenika škola u srijedu započinje isplata uskrsnice, a sada je objavljeno i da će plaće prosvjetarima biti isplaćene 9. travnja.

Školski sindikat Preporod izvijestio je da će isplata plaće za ožujak u školama biti 9. travnja. Podsjetimo, još je ranije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih izvijestilo da će 1. travnja, dakle ove srijede, početi isplata uskrsnica od 100 eura za oko 70.000 zaposlenika škola u Hrvatskoj. Tko sve ima pravo na uskrsnicu, pročitajte na poveznici.

Od 1. travnja raste osnovica u javnim i državnim službama

Kada je riječ o samoj plaći, to je posljednja prije povišice osnovice za jedan posto od 1. travnja, koju će djelatnici na računima vidjeti s isplatom u svibnju. Posljednji objavljeni podaci Centraliziranog obračuna plaća FINA-e o prosječnim plaćama u školama su oni za siječanj 2026.

Tada je osnovnoškolski učitelj koji nije napredovao, a kojih je najviše, imao prosječnu plaću 1.571 euro neto. Oni koji su napredovali do najvišeg, zvanja izvrsnog savjetnika, imali su prosječnu plaću 2.227 eura neto. Kada je riječ o plaćama nastavnika u srednjim školama, prosječna kod onih koji nisu napredovali bila je 1.669 eura neto. I u srednjim je školama najviše zvanje u koje nastavnici mogu napredovati zvanje izvrsnog savjetnika, a njih je i najmanje u sustavu. Prosječna plaća izvrsnog savjetnika u srednjim školama za siječanj bila je 2.307 eura neto.

Uskoro novi prosvjed u organizaciji sindikata javnih službi

Iako su sindikati javnih službi tražili veći rast osnovice u 2026. i naknadu za topli obrok, Vlada je samostalno odlučila da potonja naknada neće biti ugovorena i da će osnovica rasti u tri navrata po jedan posto. Prvo povećanje je za plaću u travnju, a od prvog dana tog mjeseca osnovica raste na 1.015 eura bruto, s isplatom u svibnju. Iduće povećanje je od 1. kolovoza, otkada se plaća obračunava na temelju osnovice od 1.025 eura bruto, s isplatom u rujnu. Treći val rasta je od 1. prosinca - tada osnovica raste na 1.035 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za prosinac 2026., koja se isplaćuje u siječnju 2027.

Izostanak socijalnog dijaloga i ovakvog načina određivanja postotka rasta plaća bio je jedan od povoda prosvjeda šest sindikata javnih službi koji se održao 21. ožujka. Novi prosvjed koji organiziraju tri sindikalne središnjice zakazan je 18. travnja, a osim visine plaća koji ne prate osnovne životne troškove, građani će prosvjedovati i zbog niskih mirovina.