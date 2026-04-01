Nastavnici će morati ostajati raditi u školama i na fakultetima do 16 sati: 'To je dobro i za njih'

Nakon dogradnje sve bi osnovne trebale prijeći u jednu smjenu i učitelji će ostajati u školi do 16 sati. Isto očekuje one u srednjima i na faksevima.

Država je prelomila, baš svi učitelji, nastavnici i profesori morat će ostajati raditi do 16 sati na svom radnom mjestu u školi ili na fakultetu. Prvotno je bilo zamišljeno da se ta obveza propiše samo učiteljima u osnovnim školama, nakon uvođenja cjelodnevne škole u sve osmoljetke od 2030. No, time bi bili dovedeni u neravnopravni položaj nad kolegama u srednjima pa je odlučeno da će se isto propisati i nastavnicima u srednjim školama i na fakultetima.

Na fakultetima je stanje najgore

Naime, osnovne škole već se dograđuju za prelazak na jednosmjenski rad, a kako je učenika sve manje, očekuje se da će biti dovoljno prostora da svaki učitelj dobije svoj kutak u kojem će mirno moći obaviti poslove izvan nastave. Dogradnja očekuje i neke srednje škole jer država namjerava povećati obuhvat učenika u gimnazijama, a i zbog modularne nastave pa će se tu stvoriti dodatni prostori za nastavnike.

- Što se tiče fakulteta, važi isto. Već sada većina profesora ima svoj kabinet ili ga dijeli s kolegom. Nema prepreke da ostaju obavljati posao na svom radnom mjestu. Dakako, podrazumijeva se da neki od njih obavljaju istraživački rad i da to ponekad iziskuje i rad na terenu. Za to moramo imati sluha. Međutim, na fakultetima je situacija daleko gora nego u školama. Neusporedivo, rekao bih. Mi imamo profesore koji se tjednima ne pojavljuju na radnom mjestu, sav posao umjesto njih obavljaju asistenti. To su povratne informacije iz studentskih anketa. Ne možemo to više tolerirati, kaže nam izvor iz ministarstva.

'Ne slažem se s ovim, odgovara mi da ostatak posla odradim doma u miru'

Dolazak doma iz škole u 13 ili 14 sati, čim joj završi nastava, za nastavnicu Mirjanu Š. više neće biti opcija.

- Gledajte, ja većinu dana imam nastavu do 13 sati i nakon nje idem kući, naša škola je u jednoj smjeni. Međutim, jako je ružno govoriti da je tada naš radni dan gotov. Pa znate li vi koliko administrativnog posla mi još imamo nakon toga?! Ne slažem se s ovim, odgovara mi da ostatak posla odradim doma u miru, iako mi redovito radni dan traje i dulje od osam sati, kaže nam učiteljica.

Navodeći razloge za ovakvu odluku, naš izvor ističe da su oni višestruki.

- To je dobro i za njih, nastavnici više neće morati nositi posao doma i tako će ostvariti bolji balans između poslovnog i privatnog života. Dodatni razlozi uključuju usklađivanje s europskim trendovima gdje nastavnici ostaju duže u ustanovama radi timskog planiranja rada. Jedan od razloga je i jačanje odnosa nastavnik-učenik jer će učenici imati više prilika za neformalnu komunikaciju i pomoć. To će doprinijeti i smanjenju privatnih instrukcija jer će nastavnici moći iskoristiti vrijeme za produženi rad s učenicima. Znate i da u školama provodimo digitalnu transformaciju, to već sada zahtijeva više vremena, poručuje naš izvor.

Sretan 1. april svima! Kako smo vas još danas nasamarili pročitajte ovdje.