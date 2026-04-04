Tisuće ljudi složilo se s objavom ovih učiteljica: Svi smo se našli u ovoj situaciji

Korisnike društvenih mreža osvojio je trend koji se veže upravo za školske klupe. U ovoj situaciji našli su se svi učenici koji su zamolili za toalet.

Društvene mreže preplavili su videozapisi u kojima učiteljice i učitelji te sami učenici objašnjavaju što sve učenici zapravo rade kada zamole za odlazak na toalet. Trend je vrlo brzo osvojio publiku zbog toga što je humorističan, ali i realan - učenik prvo zamoli za odlazak, a učiteljica mu odgovara - 'možeš kad se Eva vrati'.

U primjeru koju su za TikTok Renate Raguž snimile dvije učiteljice u sljedećem kadru vidimo što Eva radi dok je 'na toaletu' i dok je 20 minuta nema u učionici. Ona, naime, pleše u toaletu, i to na pjesmu iz filma Vlak u snijegu.

Ovu objavu pogledalo je više od 400.000 ljudi, a mnoge je od srca nasmijala. Brojni učenici ostavili su svoje komentare, a mnogi od njih bili su ponosni što znaju pjesmu iz Vlaka u snijegu.