Ministarstvo ne planira mijenjati pravilnike zbog reforme, ali stiže velika novost za ključan zakon

Reforma u strukovnim školama bliži se kraju, a nastavnici i dalje rade prema pravilnicima i zakonskom okviru koji ne poznaje u potpunosti elemente modularne nastave. Prema informacijama koje smo dobili od Ministarstva obrazovanja, ni u idućoj školskoj godini ne planira se usklađivanje pravilnika s modularnom nastavom.

Radi se najviše o Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školu, ali i o Pravilniku o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi. Iz MZOM-a su nam rekli što i prije početka ove školske godine - pravilnici su dovoljno usklađeni da se modularna nastava provodi po njima.

Zakon o strukovnom obrazovanju pripojit će se novom zakonu za srednje škole

No, otkrili su nam da će se po pitanju zakona ipak nešto mijenjati. Zakon o odgoju i obrazovanju trebao bi se razdvojiti na dva zakona - jedan za osnovnu školu i drugi za srednju školu. Tom novom zakonu o srednjoj školi trebao bi se pripojiti Zakon o strukovnom obrazovanju koji je zaseban i koji jedini poznaje termin 'modul'.

- U narednom razdoblju planira se donošenje novog Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, koji će objediniti postojeći Zakon o odgoju i obrazovanju i Zakon o strukovnom obrazovanju i osigurati jedinstven i sveobuhvatan pristup uređenju srednjoškolskog sustava. Cilj donošenja novog zakona, kao i pratećih podzakonskih propisa, je dodatno unaprijediti organizaciju i kvalitetu srednjoškolskog obrazovanja, uključujući i suvremene pristupe poput modularne nastave, koji su već implementirani kroz strukovne kurikule i postojeću praksu, otkrivaju iz MZOM-a za srednja.hr.

Od izmjena pravilnika i dalje ništa

A kada će to 'naredno' razdoblje za donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju biti, teško je predvidjeti. Prema posljednjim informacijama, izmjene bi u proceduru Vlade trebale biti upućene tek u krajem 2026. godine. To je vrijeme i početka nove školske godine do koje MZOM ne planira raditi izmjene pravilnika kako bi se prilagodio modularnoj nastavi.

- Važeći propisi koji uređuju vrednovanje učenika, uključujući Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika, već su primjenjivi i na modularnu nastavu. Također, sustav e-Dnevnika nadograđen je na način koji omogućuje praćenje skupova ishoda učenja, čime se dodatno unaprjeđuje sustav vrednovanja u skladu s razvojem kurikularnog pristupa. Dodatno, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kroz strukovne kurikule, metodološke dokumente i stručna usavršavanja već osigurava smjernice za vrednovanje u modularnom sustavu, pri čemu je naglasak na vrednovanju ishoda učenja, primjeni formativnog i sumativnog pristupa te prilagodbi metoda vrednovanja specifičnostima pojedinog modula i obrazovnog sektora, naveli su u odgovoru za srednja.hr iz MZOM-a.

Norma nastavnika kojima modularna nastava ulazi u 2. razrede i dalje ostaje ista

Što se tiče normativnog okvira, valja podsjetiti da su u modularnoj nastavi neki nastavnici ostali bez satnice iz više faktora. Jedan je što im predmet više nije predmet, nego modul u kojemu se nastava održava na drugačiji način, odnosno ne kroz cijelu godinu po sat dva tjedno. Drugi faktor je što su im predmeti u nekim slučajevima poput Geografije i Povijesti, prebačeni na zadnji razred, a do sada su imali predmet u početnim razredima pa čak i kroz cijeli srednjoškolski program.

- Važeći normativni okvir, uključujući i Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi, već sada omogućuje provedbu modularne nastave. Poslovi neposrednog odgojno-obrazovnog rada i ostali poslovi nastavnika ne mijenjaju se uvođenjem modularnog pristupa, već se način njihove organizacije prilagođava specifičnostima strukovnih kurikula. Ukupne tjedne obveze nastavnika i dalje se utvrđuje u okviru 40-satnog radnog vremena, a zaduženja se određuju sukladno obujmu modula i pripadajućih skupova ishoda učenja. S obzirom na to da postojeći propisi već omogućuju potrebnu fleksibilnost, u ovom trenutku nisu nužne izmjene Pravilnika isključivo radi uvođenja modularne nastave, tumače iz MZOM-a.

MZOM tvrdi da većina nastavnika u modularnoj ima i više nego dovoljno sati

Podsjetimo, sindikati su na kraju prošlogodišnjeg štrajka potpisali sporazum o tome da niti jedan nastavnik u reformi, koji će imati manju normu, neće ostati bez posla. Ali, taj sporazum traje samo ove školske godine, stoga smo pitali MZOM što će biti od iduće školske godine.

- Potencijalni izazovi u pogledu norme nastavnika proizlaze prije svega iz demografskih kretanja, odnosno smanjenja broja učenika, a ne iz uvođenja modularne nastave. Upravo modularni pristup, kroz fleksibilnu organizaciju nastave, podjelu učenika u manje skupine, izvođenje različitih oblika nastave i jačanje učenja temeljenog na radu, pridonosi očuvanju, pa i povećanju ukupnog broja nastavnih sati. Dosadašnja iskustva eksperimentalne provedbe i dosadašnje provedbe tijekom ove školske godine pokazuju da u većini slučajeva nije došlo do smanjenja opterećenja nastavnika, već do njegovog boljeg rasporeda i uravnoteženja između različitih nastavnih područja, poručili su iz MZOM-a.