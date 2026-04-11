Godinama su računovodstvo učili na papiru: Škola im je sada nabavila program koji koriste poduzetnici

Ekonomisti i referenti za poslovnu ekonomiju Srednje škole Marka Marulića u Slatini dobili su računovodstveni program u kojemu će učiti kako se radi.

Mana programa ekonomista u srednjim školama je što nemaju praksu kao, na primjer, trgovci. U sklopu reforme strukovnih škola, modularne nastave, to bi se trebalo promijeniti. No, to je lakše napraviti u teoriji, nego u praksi.

Neke škole nemaju dovoljno kapaciteta niti računala kako bi ekonomisti, odnosno prvi razred referenata za poslovnu ekonomiju u modularnoj, odrađivali praksu u školi. Drugi problem je što poslodavci ne žele primiti praktikante, što je veliki problem u manjim sredinama.

'Učenici su računovodstvo učili koristeći udžbenik, radnu bilježnicu'

No, Srednja škola Marka Marulića u Slatini 'snašla' se je uvođenjem računovodstvenog programa ARTsoft u nastavu. U tom programu neće raditi samo učenici koji su u modularnoj nastavi, već i ekonomisti koji se školuju po klasičnom programu.

- Srednja škola Marka Marulića Slatina do sada nije koristila računovodstveni program. Učenici su računovodstvo učili koristeći propisani udžbenik, radnu bilježnicu i kontni plan. Nastavnica je kombinirala različite metode i oblike rada kako bi se postigla što veća usvojenost ishoda, ali je praksa izostajala. Vježbe su se, najvećim dijelom, sastojale u simulaciji poslovnog procesa. Uvođenjem ovog programa u nastavu učenicima je omogućen rad u realnom programskom okruženju, što predstavlja značajan iskorak u kvaliteti nastave. Provjere znanja su se provodile također na klasičan način, usmenim ili pisanim ispitivanjem.Teorijski rad i primjeri su učenicima često bili apstraktni. Sada je omogućeno konkretno učenje, a ishodi se mogu kvalitetnije i jasnije provjerit, objasnili su nam iz škole.

'Uvođenjem programa učenici mogu praktična znanja stjecati unutar škole'

Nabavu ovog programa financirala je Virovitičko-podravska županija. Ovakvi programi, kažu nam iz škole, koštaju od 1.500 do 20.000 eura, a cijena se kreira ovisno o broju korisnika (učenika), broju licenci, ali i o broju modula koji se koriste unutar programa. Na cijenu dodatno utječe i usluga instalacije, ali i održavanja programa, kao i edukacije korisnika.

- Uvođenje programa nam je iznimno važno zato što učenici mogu praktična znanja stjecati unutar škole. S obzirom na to da veliki broj poduzetnika i obrtnika u našem okruženju koristi upravo program ARTsoft, jasno je da učenici postaju spremniji za tržište rada. Izvrsno je da u učionici u našoj školi imamo mogućnost kvalitetno povezati teoriju i praksu, naveli su iz Srednje škole Marka Marulića.

Praktičan rad ključan je za modularnu nastavu

Valja naglasiti da je ovo veliki napredak po pitanju srednjoškolskog obrazovanja budućih ekonomista. Naime, neki učenici još uvijek crtaju T konta i bilance na papirima, umjesto da uče raditi u programima poput ovoga koji je nabavila škola u Slatini. Kako smo naveli na početku, modularna nastava trebala bi to promijeniti, ali u stvarnosti je nekim školama to vrlo teško ostvariti.

- Modularna nastava je kvalitetan model poučavanja budući da potiče veću usmjerenost na praktične kompetencije učenika. Nedostatak je upravo u mogućnosti organizacije odgovarajuće praktične nastave. Naša škola se upravo iz tog razloga odlučila za nabavu ovog programa. Zahvaljujemo Virovitičko-podravskoj županiji, ali i ravnatelju Alenu Đuraseku što su prepoznali naše potrebe. Nadamo se da će ovakav pristup i ulaganja dodatno unaprijediti obrazovni proces i za ostale programe u našoj školi, poručili su iz škole.