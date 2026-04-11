Godinama su računovodstvo učili na papiru: Škola im je sada nabavila program koji koriste poduzetnici

Ekonomisti i referenti za poslovnu ekonomiju Srednje škole Marka Marulića u Slatini dobili su računovodstveni program u kojemu će učiti kako se radi.
Mana programa ekonomista u srednjim školama je što nemaju praksu kao, na primjer, trgovci. U sklopu reforme strukovnih škola, modularne nastave, to bi se trebalo promijeniti. No, to je lakše napraviti u teoriji, nego u praksi.
Neke škole nemaju dovoljno kapaciteta niti računala kako bi ekonomisti, odnosno prvi razred referenata za poslovnu ekonomiju u modularnoj, odrađivali praksu u školi. Drugi problem je što poslodavci ne žele primiti praktikante, što je veliki problem u manjim sredinama.
'Učenici su računovodstvo učili koristeći udžbenik, radnu bilježnicu'
No, Srednja škola Marka Marulića u Slatini 'snašla' se je uvođenjem računovodstvenog programa ARTsoft u nastavu. U tom programu neće raditi samo učenici koji su u modularnoj nastavi, već i ekonomisti koji se školuju po klasičnom programu.
- Srednja škola Marka Marulića Slatina do sada nije koristila računovodstveni program. Učenici su računovodstvo učili koristeći propisani udžbenik, radnu bilježnicu i kontni plan. Nastavnica je kombinirala različite metode i oblike rada kako bi se postigla što veća usvojenost ishoda, ali je praksa izostajala. Vježbe su se, najvećim dijelom, sastojale u simulaciji poslovnog procesa. Uvođenjem ovog programa u nastavu učenicima je omogućen rad u realnom programskom okruženju, što predstavlja značajan iskorak u kvaliteti nastave. Provjere znanja su se provodile također na klasičan način, usmenim ili pisanim ispitivanjem.Teorijski rad i primjeri su učenicima često bili apstraktni. Sada je omogućeno konkretno učenje, a ishodi se mogu kvalitetnije i jasnije provjerit, objasnili su nam iz škole.
'Uvođenjem programa učenici mogu praktična znanja stjecati unutar škole'
Nabavu ovog programa financirala je Virovitičko-podravska županija. Ovakvi programi, kažu nam iz škole, koštaju od 1.500 do 20.000 eura, a cijena se kreira ovisno o broju korisnika (učenika), broju licenci, ali i o broju modula koji se koriste unutar programa. Na cijenu dodatno utječe i usluga instalacije, ali i održavanja programa, kao i edukacije korisnika.
- Uvođenje programa nam je iznimno važno zato što učenici mogu praktična znanja stjecati unutar škole. S obzirom na to da veliki broj poduzetnika i obrtnika u našem okruženju koristi upravo program ARTsoft, jasno je da učenici postaju spremniji za tržište rada. Izvrsno je da u učionici u našoj školi imamo mogućnost kvalitetno povezati teoriju i praksu, naveli su iz Srednje škole Marka Marulića.
Valja naglasiti da je ovo veliki napredak po pitanju srednjoškolskog obrazovanja budućih ekonomista. Naime, neki učenici još uvijek crtaju T konta i bilance na papirima, umjesto da uče raditi u programima poput ovoga koji je nabavila škola u Slatini. Kako smo naveli na početku, modularna nastava trebala bi to promijeniti, ali u stvarnosti je nekim školama to vrlo teško ostvariti.
- Modularna nastava je kvalitetan model poučavanja budući da potiče veću usmjerenost na praktične kompetencije učenika. Nedostatak je upravo u mogućnosti organizacije odgovarajuće praktične nastave. Naša škola se upravo iz tog razloga odlučila za nabavu ovog programa. Zahvaljujemo Virovitičko-podravskoj županiji, ali i ravnatelju Alenu Đuraseku što su prepoznali naše potrebe. Nadamo se da će ovakav pristup i ulaganja dodatno unaprijediti obrazovni proces i za ostale programe u našoj školi, poručili su iz škole.