Traže se najbolji učitelji, ravnatelji, profesori na faksevima: Evo tko se sve može prijaviti

Otvorene su prijave za Nagradu 'Ivan Filipović' koja se dodjeljuje najboljim odgojno-obrazovnim radnicima za postignuća u 2025. godini.

Nakon što su nedavno objavljeni dobitnici Nagrade 'Faust Vrančić' najboljim učiteljima tehničkog, sada je raspisan natječaj za dodjelu još jedne nagrade u obrazovanju. Riječ je o Nagradi 'Ivan Filipović' koja se dodjeljuje za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2025. godinu.

Tko se može prijaviti?

Prijavu mogu poslati vrtići, osnovne i srednje škole, fakultete, sveučilišta, strukovna društva i udruženja te pojedinci i ustanove koji su svojom djelatnošću povezani s odgojem i obrazovanjem. Moguće je nominirati kandidata za nagradu za životno djelo i za godišnju nagradu.

- Predloženi kandidati/kandidatkinje za nagradu moraju se posebno isticati među prosvjetnim djelatnicima po zapaženim rezultatima u teorijskom ili praktičnom radu u odgoju i obrazovanju te u svojoj sredini uživati ugled uzornoga prosvjetnog djelatnika/djelatnice i stručnjaka/stručnjakinje, čestitoga i vrijednoga čovjeka i građanina, objasnili su iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Popis prošlogodišnjih dobitnika možete pronaći ovdje. U natječaju stoji i da se godišnja nagrada dodjeljuje istaknutim odgojno-obrazovnim radnicima, znanstvenicima i stručnjacima ili grupi odgojno-obrazovnih radnika ili znanstvenika i stručnjaka ako je ostvarenje rezultat njihova zajedničkoga rada, za najznačajnija ostvarenja tijekom proteklih godina, a osobito u godini koja prethodi dodjeli nagrade. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim odgojno-obrazovnim radnicima, znanstvenicima i stručnjacima čiji je odgojno-obrazovni ili znanstveni i stručni rad trajan doprinos odgojno-obrazovnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Konkurenti za laureate mogu biti istaknuti pojedinci u odgojno-obrazovnome sustavu (praktičari), pedagoški pisci (pisci udžbenika, metodičkih priručnika, članaka, prikaza, recenzija), autorski timovi odnosno skupine pojedinaca za inovacijske ili druge značajne pedagoške projekte te znanstvenici čije je područje znanstvenoga rada i interesa usko povezano s teorijom i praksom u odgoju i obrazovanju.

Prijave do 7. svibnja

Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati: životopis kandidata/kandidatkinje, tijek njegova/njezina rada, temeljito obrazloženje uz posebnu napomenu ako se kandidat/kandidatkinja predlaže za nagradu za životno djelo. Kandidate je moguće predložiti putem posebnog obrasca na linku koji se šalje na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih



Donje Svetice 38

10 000 Zagreb,

s naznakom: Prijedlozi za dodjelu Nagrade 'Ivan Filipović' za 2025. godinu, uz obveznu naznaku područja odgojno-obrazovnoga sustava na koje se prijedlog odnosi.

Rok za podnošenje prijedloga je 7. svibnja 2026. Detalje možete proučiti u natječaju ispod, a za pregled svih stranica nužno je povlačiti zaslon zdesna ulijevo.