Stigla novost u e-Dnevniku: 'Nastavnici mogu dobiti pomoć za sve upite'

Sustav e-Dnevnik od sada se koristi i u hrvatskoj nastavi u inozemstvu koja se provodi u 20-ak zemalja. Nastavnici su već prošli kroz edukaciju.

U sustav e-Dnevnik ponovno je stigla nova funkcionalnost, izvijestio je CARNET. Ovoga puta ona se odnosi na hrvatsku nastavu u inozemstvu, a taj je oblik nastave sada dodatno integriran u nacionalni obrazovni sustav.

Nastavnici već prošli kroz edukaciju

- Održane su edukacije za nastavnike s ciljem osposobljavanja za korištenje e-Dnevnika, nakon čega je u ožujku započela i njegova primjena u praksi. Uz omogućavanje korištenja sustava, osigurana je i kontinuirana podrška putem helpdeska za podršku obrazovnom sustavu, gdje nastavnici mogu dobiti pomoć za sve upite vezane uz korištenje e-Dnevnika. Paralelno su osigurani i dodatni tehnički preduvjeti kako bi sustav bio pouzdan, siguran i dostupan na svim nastavnim mjestima u inozemstvu. Uvođenjem e-Dnevnika započinje proces digitalizacije pedagoške dokumentacije za hrvatsku nastavu u inozemstvu, priopćio je CARNET.

Dodatno navode da se time ovaj oblik nastave usklađuje s praksom u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, gdje se dokumentacija već vodi u elektroničkom obliku, te se 'dodatno podižu standardi vođenja dokumentacije'.

- Nova funkcionalnost nastavnicima omogućuje jednostavnije, preglednije i učinkovitije vođenje pedagoške dokumentacije. Ujedno se stvaraju preduvjeti za kvalitetnije praćenje odgojno-obrazovnog rada, veću točnost podataka te ujednačenije i transparentnije administrativne procese, navodi CARNET.

Ministarstvo organizira i financira hrvatsku nastavu u 20 država svijeta

Prema informacijama na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, hrvatska nastava u inozemstvu je zapravo nastava hrvatskoga jezika i kulture namijenjena djeci i mladima, hrvatskim državljanima koji privremeno ili stalno žive u drugim državama, odnosno djeci i mladima hrvatskog podrijetla kojima je hrvatski obiteljski jezik. Dakako, oni koji bolje žele upoznati našu kulturu i jezik mogu joj se također priključiti. Uz tu vrstu, u inozemstvu postoji hrvatska nastava integrirana u obrazovni sustav država primateljica, koji organiziraju i provode obrazovne vlasti država primateljica te hrvatska nastava koju organiziraju hrvatske zajednice i katoličke misije u inozemstvu.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih organizira i financira hrvatsku nastavu potpuno ili djelomično u 20 država svijeta. Sustavom hrvatske nastave u nadležnosti Ministarstva obuhvaćeno je oko 5.300 učenika s kojima rade 92 učitelja.

Kada je riječ o samom e-Dnevniku, sustav koriste sve javne osnovne i srednje škole u Hrvatskoj. Svega nekoliko škola ne koristi sustav, a radi se o školama kojima su osnivači privatne osobe. Prema podacima koje nam je u veljači ustupio CARNET, u sustav je tako uključena 1.381 matična ustanova, dok nešto više od 55.000 učitelja i nastavnika koristi sustav za nastavnike. Jedna od recentnih novosti u ovoj aplikaciji uvedena početkom 2026. bila je da su uz ocjene, u padajućem izborniku, od sada su dostupni i ishodi učenja.