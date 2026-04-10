Koliko je zapravo težak posao profesora? 'Ovisi o tome koliko ti je stalo'

Kako započeti karijeru u IT industriji? Priča iz Spanova Service Deska
Nije call centar, a mnogima je bio prvi korak u IT karijeri. Otkrivamo kako izgleda rad u Service Desku Spana i zašto je to dobra odskočna daska.
10:30 8 h 10.04.2026
10. travanj 2026.
Kristian Novak, osim što je pisac i književnik, ujedno je i profesor na fakultetu. Rekao je da je to najlakši, ali i najteži posao i objasnio zašto.
U našem odcastu ugostili smo Kristiana Novaka koji, osim što piše jedne od najčitanijih romana u suvremenoj hrvatskoj književnosti, radi i kao profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno je pročelnik Odjela za germanistiku što mu, priznaje, oduzima dosta vremena i taj administrativni dio posla mu ne sjeda najbolje.
No, kad su u pitanju studenti i predavanje, taj dio posla itekako voli. Objasnio nam je kako balansira u odnosu sa studentima jer, kaže, ne smije biti previše 'prijateljski' ni previše represivan, nego mora postojati neki balans.
- Volim biti profesor, iako mi je to prilično teško. To može biti najlakši posao na svijetu, može biti najteži posao na svijetu, ovisi o tome koliko ti je stalo. Mogu sa svoje strane reći da pokušavam biti na apsolutnom maksimumu samog sebe, da taj transfer znanja omogućim. Taj mali, uski dio u čemu sam ja doista stručan, da im to prenesem, da im dam poguranac, rekao je Novak.
Istaknuo je da je on više tip profesora koji voli gurati ljude prema naprijed, a ne da bude 'brana', odnosno da ga se studenti moraju bojati.
- Ne smije biti ni onaj princip 'svi smo svi prijatelji' pa ćete vi sad učiti i raditi zadaće zato što smo si mi tako dobri. Ne, to ne funkcionira. Mora biti malo represije i da nam bude svima ugodno. U tom nekakvom međuprostoru gdje nam je svima ok, ali smo budni, tu se događa transfer znanja, objasnio je Novak.
U podcastu smo s Novakom pričali još i:
Cijeli podcast možete pogledati u videu ispod ili na našem YouTube kanalu.
