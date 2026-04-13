Ključna agencija za škole zapošljava čak 12 viših savjetnika: Poznata plaća i što će raditi

Agencija za odgoj i obrazovanje u potrazi je za čak 12 viših savjetnika. Osnovna mjesečna bruto plaća, dakle bez eventualnih dodataka, je 2.385 eura.

Izvukli smo imena nastavnika koji su radili na kurikulima za modularnu nastavu | Foto: Canva

Ključna agencija u području školstva, Agencija za odgoj i obrazovanje, zapošljava čak 12 viših savjetnika, od razredne nastave preko savjetnika za pojedinačne predmete do savjetnika za stručne suradnike u školama.

U svim slučajevima ključni uvjeti zaposlenja su isti – nužno je imati završen odgovarajući studij, sedam godina iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavati rad na računalu i znati barem jedan strani jezik.

Osnovna bruto plaća je 2.385 eura

Za sva otvorena radna mjesta koeficijent za obračun plaće iznosi 2,35 što s trenutačnom osnovicom od 1.015 eura bruto čini osnovnu mjesečnu bruto plaću od 2.385 eura. To je, dakle, bruto plaća bez eventualnih dodataka. Podsjetimo, temeljni koeficijent za nastavnike u školama je 2,01, a on raste kako napreduju u zvanje pa mentori imaju koeficijent za obračun plaća 2,17, savjetnici 2,38, a izvrsni savjetnici 2,62.

Trenutačno su otvorena sljedeća radna mjesta u Agenciji za odgoj i obrazovanje:

viši savjetnik/viša savjetnica za fiziku u Odjelu za srednje školstvo (viši savjetnik 1) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Zagrebu

viši savjetnik/viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (logoped) u Odjelu za predškolski odgoj i osnovno školstvo, Odsjeku za predmetnu nastavu (viši savjetnik 1) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Zagrebu

viši savjetnik/viša savjetnica za tehničku kulturu i informatiku u Odjelu za predškolski odgoj i osnovno školstvo, Odsjeku za predmetnu nastavu (viši savjetnik 1) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Zagrebu

viši savjetnik/viša savjetnica za javnu nabavu u Odjelu pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova, Odsjeku pravnih, kadrovskih i pomoćnih poslova (viši savjetnik 1) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Zagrebu

viši savjetnik/viša savjetnica za razrednu nastavu u Odjelu za predškolski odgoj i osnovno školstvo, Odsjeku za predškolski odgoj i razrednu nastavu (viši savjetnik 1) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Zagrebu

viši savjetnik/viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (edukacijski rehabilitator) u Podružnici Split (viši savjetnik 1) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Splitu

viši savjetnik/viša savjetnica za tjelesnu i zdravstvenu kulturu u Podružnici Osijek – (viši savjetnik 1) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Osijeku

viši savjetnik/viša savjetnica za nacionalne manjine (talijansku) u Podružnici Rijeka (viši savjetnik 1) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u Podružnici Rijeka do povratka radnice s mirovanja radnog odnosa

viši savjetnik/viša savjetnica za nacionalne manjine (talijansku) u Podružnici Rijeka (viši savjetnik 1) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Podružnici Rijeka - viši savjetnik/viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije u Podružnici Rijeka (viši savjetnik 1) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Rijeci

viši savjetnik/viša savjetnica za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost u Podružnici Rijeka (viši savjetnik 1) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Rijeci

viši savjetnik/viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (logoped) u Podružnici Rijeka (viši savjetnik 1) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Rijeci

Poznato i koji su zadaci viših savjetnika

Uz natječaj stoji da, osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. Za navedena radna mjesta radni odnos zasniva se uz probni rad od šest mjeseci. Rok za prijavu je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, a prijava se šalje poštom na adresu Agencije, a s kandidatima koji zadovolje formalne uvjete provest će se intervju.

Također, uz natječaj je objavljeno i što će raditi viši savjetnici za pojedinačne predmete, razrednu nastavu i stručne suradnike u školama. Osim pružanja savjetodavne pomoći djelatnicima škola, predlažu i organiziraju skupove usavršavanja, provode postupak napredovanja, a među ostalim, sudjeluju u radu stručnih povjerenstava, planiranju natjecanja učenika i sudijeluju u izradi stručnih publikacija Agencije. Važna zadaća je i poticanje razvoja i unaprjeđenja kvalitete rada nastavnika i stručnih suradnika te iniciranje, sudjelovanje i provođenje akcijskih planova i obavljanje drugih stručnih poslova iz svog djelokruga po nalogu ravnateljice ili druge ovlaštene osobe.

U nastavku možete vidjeti cijeli natječaj, kao i zadaće koje će viši savjetnici obavljati na novom radnom mjestu. Napomena: dokument sadrži više stranica, a za pregled je nužno povlačiti zaslon zdesna ulijevo.