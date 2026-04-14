Vaša škola nema dovoljno računala? Prijavite se na nagradni natječaj i omogućite učenicima jednake uvjete

Ne klikamo svi s iste startne linije: Savez društava "Naša djeca" Hrvatske pokrenula inicijativu za smanjenje digitalnog jaza u školama.

Savez društava "Naša djeca" Hrvatske i Links pokrenuli su nagradni natječaj za škole

Savez društava 'Naša djeca' Hrvatske, u suradnji s tvrtkom Links d.o.o., pokreće kampanju usmjerenu na jedan od sve izraženijih izazova u obrazovanju – digitalnu nejednakost među osnovnim školama u Hrvatskoj. Dok dio učenika svakodnevno koristi suvremenu tehnologiju i digitalne alate, drugi nastavu prate uz zastarjelu opremu staru i više od deset godina.Razlika u uvjetima obrazovanja danas sve više znači i razliku u budućim prilikama.

- Djeca ne biraju gdje su rođena niti u kakvim uvjetima pohađaju školu. No kao društvo možemo odlučiti hoćemo li im omogućiti jednake šanse, poručuju iz Saveza društava "Naša djeca" Hrvatske.

Upravo s tim ciljem pokreće se nagradni natječaj koji predstavlja konkretan korak prema smanjenju digitalnog jaza. Inicijativa je osmišljena kako bi školama omogućila pristup modernijoj IT opremi i time unaprijedila kvalitetu obrazovanja za djecu diljem Hrvatske.

Kampanja nosi snažnu poruku: 'Svako dijete zaslužuje jednaku digitalnu startnu liniju.' Pod krovnim sloganom 'Ne klikamo svi s iste startne linije', kampanja želi potaknuti širu javnost na promišljanje o nejednakostima koje često ostaju nevidljive, ali imaju dugoročne posljedice na život djeteta kad mu je uskraćeno pravo na kvalitetno obrazovanje, učenje, razvoj potencijala. Foto: Links

Cilj je pokretanje društvene promjene

Partner u provedbi kampanje, Links d.o.o., kao jedan od vodećih domaćih maloprodajnih lanaca IT opreme, aktivno se uključuje u ovu inicijativu s ciljem doprinosa razvoju digitalno inkluzivnijeg društva u hrvatskim školama. Kroz ovu suradnju, Links dodatno potvrđuje svoju ulogu društveno odgovorne kompanije koja ulaže u obrazovanje, tehnologiju i budućnost djece i mladih.

Cilj inicijative nije samo donacija opreme, već pokretanje šire društvene promjene – osvještavanje problema, jačanje suradnje s obrazovnim sektorom i poticanje konkretne akcije. Udruga "Naša djeca" Hrvatske, ovom kampanjom dodatno učvršćuje svoju ulogu aktivnog partnera u obrazovanju i zagovornika jednakih prilika za svu djecu, s naglaskom na ulaganje u budućnost kroz inovacije i smanjenje društvenih razlika.

Osnovne škole diljem Hrvatske pozvane su da se prijave na natječaj, a prijave su otvorene do 19. svibnja 2026.godine. Prijaviti se mogu na linku.

O Savezu društava 'Naša djeca' Hrvatske

Kao najstarija i najveća organizacija za djecu u Hrvatskoj već više od 75 godina brine za dobrobit svakog djeteta, s ciljem unapređenja kvalitete života djece i mladih te promicanja njihovih prava, s posebnim naglaskom na jednake mogućnosti u obrazovanju, razvoju i odrastanju.