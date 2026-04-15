Velika prilika za učitelje, mogu dobiti nagradu od 3.000 eura: Ovo su uvjeti za prijavu

Učitelji svoje ideje za bolje školstvo mogu prijaviti na natječaj i osvojiti nagradu do 3.000 eura i šansu da zamisao pretoče u stvarnost.

Udruga Servus pokrenula je natječaj u kojem će nagraditi troje kreativnih učitelja iz osnovnih škola. Projekt 'Karika' obuhvaća dvije teme, 'kariku inovacije', u kojoj nastavnicu predlažu ideje za nove metode i pristupe učenju i 'kariku izvrsnosti' u kojoj predlažu modele rada s darovitom djecom.

U prvoj fazi projekta Udruga Servus prikuplja ideje, a tri najbolje nagradit će s ukupno 6.000 eura. Učitelj s najboljom idejom dobit će 3.000 eura, drugoplasirani 2.000 eura, a treće mjesto dobit će nagradu od 1.000 eura.

'Spojimo inovaciju, darovitost i zajednicu'

Na jesen Udruga Servus planira okupiti sponzore koji će financirati implementaciju odabranih projekata i tako ubrzati njihov prelazak iz ideje u stvarnost.

- Želja nam je povezati školski sustav, tehnologiju i zajednicu u jedinstvenu priču o znanju, izvrsnosti i uspjehu, a učitelj je u tom lancu najvažnija karika. Bez Vaše vizije, najsuvremenija tehnologija je samo oprema, a talentirano dijete samo potencijal. Spojimo inovaciju, darovitost i zajednicu!, poručio je predsjednik Udruge Servus Saša Lenac, pozivajući učitelje i nastavnike da se prijave.

Moguća je jedna prijava po školi

Na natječaj se mogu prijaviti učitelji osnovnih škola na području Republike Hrvatske, individualno ili u timu. Projekt koji prijavljuju mora se uklopiti u barem jednu od dvije ponuđene teme, a može ih i povezati. Moguća je samo jedna prijava na razini škole, tako da ako više učitelja iste škole imaju ideje, mogu ih objediniti i prijaviti se u timu.

- Inicijativa 'Karika' zamišljena je kao odskočna daska za projekte koji unose svježinu u školski sustav, otključavaju talente i razvijaju izvrsnost. Jedan od takvih projekata koje smo nedavno podržali je 'Mali PUPOVI - roboti u rukama prvašića', iniciran od strane učiteljice informatike iz Osnovne škole 22. lipnja, Sisak. Želja nam je takvim projektima omogućiti brži i lakši start!, opisuju iz Udruge Servus.

Kakvi se sve projekti mogu prijaviti?

Pod inovativne projekte ulaze ideje koje doprinose unaprjeđenju obrazovanja u osnovnim školama kroz nove metode učenja, digitalne alate, uključivanje zajednice i druge kreativne pristupe, a to su primjerice:

- novi oblici rada u nastavi koji podržavaju razvoj vještina kod djece (projektna nastava, interdisciplinarni projekti, STEM), interno ili u suradnji s drugim školama, fakultetima, organizacijama

- programi za razvijanje vještina kreativnosti, kritičkog mišljenja, rješavanja problema - uključuju radionice, edukacije, ili razvoj digitalnih rješenja koja podržavaju implementaciju tih programa

- primjena novih tehnologija u nastavi koji podržavaju razvoj vještina kod djece, npr. robotika, IoT, AI i druge tehnologije.

Što se tiče druge kategorije, karike izvrsnosti, u obzir dolaze projekti za uspostavu ili poboljšanje sustava prepoznavanja, praćenja i poticanja darovite djece.

Što je sve potrebno za prijavu?

Ideje projekata ocjenjivat će stručno povjerenstvo predstavnika udruge Servus prema tri kriterija; inovativnosti, primjenjivosti i vrijednosti za djecu. Prijave su otvorene do 31. svibnja. Selekcija i nagrađivanje ideja bit će u lipnju i srpnju ove godine.

Za prijavu je potrebno predati obrazac s imenom i prezimenom i kontakt podacima podnositelja te nazivom i adresom škole. Potrebno je i smisliti ime projekta te navesti procjenu budžeta. U formularu je potrebno navesti članove projektnog tima, a u privitku se dodaje detaljniji opis projekta u slobodnoj formi.

Osim što organiziraju ovakve natječaje u svrhu promocije i razvoja inovativnog obrazovanja, udruga Servus pomaže i nadarenim učenicima i studentima kojima je potrebna financijska potpora. Ovdje možete pročitati kako su pomogli Ireni Ferić iz XV. gimnazije i Josipu Ćeliću iz Tehničke škole Ruđera Boškovića.