Uskoro masovni prosvjed, Fuchs žestoko odgovara: 'Profesori imaju natprosječne plaće'

U subotu se u zagrebu održava veliki prosvjed. Fuchs tvrdi da nema razloga za njega jer su plaće nastavnika iznad nacionalnog prosjeka.

'Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine' novi je prosvjed u organizaciji sindikata, a ovoga puta građane na njega pozivaju sindikalne središnjice Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) i Matica hrvatskih sindikata (MHS) te Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH). Prosvjed će se održati 18. travnja na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

U subotu prosvjed u središtu Zagreba

Sindikalni čelnici u četvrtak su dijelili letke u središtu Zagreba, a Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja i predsjednica Matice hrvatskih sindikata, poručila je kako Hrvatska ne smije biti zemlja siromašnih, da smo među šest najskupljih zemalja u EU-u po cijeni hrane te kako 75 posto plaće u javnom sektoru odlazi na podmirenje osnovnih životnih troškova. Pozvala je i na jedinstvo u borbi za veće plaće i mirovine i bolju Hrvatsku te dostojanstven život svakog radnika i umirovljenika, priopćio je Sindikat hrvatskih učitelja.

Inače, zahtjevi sindikata uključuju povećanje minimalne plaće na 1.100 eura, prosječne na 2.200 eura te prosječne mirovine na 1.100 eura neto. Sindikati ističu da prosvjed organiziraju 'kao upozorenje na probleme nepravedne raspodjele dobiti, nedovoljnih plaća, mizernih mirovina, rastućih troškova hrane i stanovanja te nepovoljnih učinaka korupcije i sive ekonomije na sve segmente hrvatskog društva.'

Fuchs: 'Nastavnici imaju natprosječne plaće'

U četvrtak im je stigao i odgovor ministra znanosti, obrazovanja i mladih, Radovana Fuchsa.

- I dalje tvrdimo da u ovom trenutku ne nalazimo ozbiljni razlog za pokretanje takvog jednog prosvjeda s obzirom na rast plaća, barem kada govorimo o sustavu obrazovanja i znanosti, i da su plaće od 2016. do sada rasle preko 100 posto, da je kumulativna stopa inflacije od 2019. do 2025. bila 28 posto, a plaće su rasle 67 posto, kazao je Fuchs, prenosi HRT.

Podsjetio je da je u javnim službama osnovica rasla protekle godine te da će u tri navrata po jedan posto rasti i ove.

- Profesori, učitelji i nastavnici u sustavu obrazovanja imaju natprosječne plaće u Hrvatskoj, rekao je Fuchs.

Inače, zadnji podaci DZS-a o prosječnim plaćama su za siječanj, kada je prosječna neto plaća u Hrvatskoj iznosila 1.511 eura. Prosječna plaća učitelja u osnovnoj školi koji nije napredovao bila je 1.589 eura neto, a u srednjim školama 1.720 eura neto.

- Uzimajući u obzir sve što se događa, što je napravljeno plus sve socijalne i kompenzacijske mjere za građanstvo i gospodarstvo u smislu energenata, uzevši u obzir kompletnu geopolitičku i ekonomsku situaciju i sva zbivanja koja se odražavaju i na nas, mislim da nije trenutak za zahtjeve za ozbiljnim povećanjem prihoda. U konačnici, ako hoćete, sva ona povećanja koja smo napravili do sada sigurno da jednim dijelom imaju i utjecaj na stopu inflacije, istaknuo je Fuchs.

Fuchs kaže da Vlada nije u kontaktu sa sindikatima oko subotnjeg prosvjeda

Podsjetio je i da su nastavljeni pregovori sa sindikatima u školstvu oko granskih kolektivnih ugovora. Ipak, kada je riječ o ovom prosvjedu rekao je da nemaju kontakata sa sindikatima i da Vlada ne odlučuje o tome hoće li sindikati organizirati neki prosvjed ili ne.

- Nitko ne naziva nikoga da bi mu rekao 'nemojte, odustanite od prosvjeda' i da idemo dokazivati ono o čemu vam ja govorim i čitav niz drugih podataka. Znaju oni to vrlo dobro, oni imaju svoju agendu zašto to rade i na to imaju pravo. A naše je da kažemo svoje mišljenje, rekao je Fuchs, prenosi HRT.