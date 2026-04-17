Sutra će prosvjedovati i prosvjetni sindikati: Učitelji su i prije 130 godina imali gotovo iste zahtjeve

Uskoro masovni prosvjed, Fuchs žestoko odgovara: 'Profesori imaju natprosječne plaće'
U subotu se u zagrebu održava veliki prosvjed. Fuchs tvrdi da nema razloga za njega jer su plaće nastavnika iznad nacionalnog prosjeka.
14:24 1 d 16.04.2026
17. travanj 2026.
Veliki prosvjed sindikata, pa tako i obrazovnih, održat će se ovu subotu. Školski muzej prisjetio se za što su se borili učitelji prije 130 godina.
Ako mislite da vam se čini da učitelji svako malo prosvjeduju ili štrajkaju za iste stvari, niste u krivu. Uoči velikog prosvjeda sindikata za veće plaće i mirovine, što će podržati i prosvjetni sindikati, Hrvatski školski muzej iskopao je za što su se učitelji borili davne 1896.
- Još su prije 130 godina učitelji upozoravali na potplaćenost i društveno nedovoljno priznat stalež koji je bio opterećen dodatnim obvezama bez povećanja plaće. Isticali su da njihov materijalni položaj ugrožava kvalitetu nastave i razvoj školstva te su tražili jednako povećanje plaće za sve učitelje, pravedniji sustav napredovanja, kao i socijalnu i mirovinsku zaštitu. U Napretku iz 1896. godine, u Peticiji pučkoga školstva upozorava se na neslogu i zavist u učiteljskim redovima, kao i na manja primanja u usporedbi s drugim zanimanjima, osobito u odnosu na odgovornost i društvenu važnost učiteljske profesije, naveli su na blogu Hrvatskog školskog muzeja.
U istom dokumentu se, par godina kasnije, poentira da bi vlada trebala brinuti o učiteljima jer narod koji ne brine o obrazovanju ne bi trebao ni postojati. Zvuči poznato?
- I danas, 130, odnosno 120 godina poslije, učitelji imaju slične zahtjeve - traže povećanje plaća koje vuče za sobom veće mirovine, smanjenje administrativnog opterećenja i veće društveno priznanje. Naglašava se da kvaliteta obrazovanja ovisi o materijalnom i profesionalnom položaju učitelja - već je sve teže naći kadar za određene predmete, poručili su iz Hrvatskog školskog muzeja.
Uskoro masovni prosvjed, Fuchs žestoko odgovara: 'Profesori imaju natprosječne plaće'
U subotu se u zagrebu održava veliki prosvjed. Fuchs tvrdi da nema razloga za njega jer su plaće nastavnika iznad nacionalnog prosjeka.
14:24 1 d 16.04.2026
Za vikend prometni kaos u Zagrebu: Rute se mijenjaju, neke ulice bez tramvaja i većinu dana
Ovog vikenda Zagreb čekaju obuhvatne promjene u tramvajskim trasama; u subotu zbog prosvjeda na Trgu, a u nedjelju zbog radova na mreži.
14:47 1 d 16.04.2026
U Napretku iz 1896. godine vidljivo je da se pojavljuje sličan narativ kao s koeficijentima 2024. godine. Tada su se neki obrazovni sindikati uspoređivali s drugim zanimanjima koji imaju veće koeficijente od učitelja početnika.
- Mi ne zavidimo njihovo dobro, no molimo, da ne budemo njim zapostavljeni. Bolno se doimlje naše svijesti pojav, da naš đak, koji nije mogao s uspjehom da svrši više pučke škole davši se na drugo polje dobiva za kratko vrijeme veću plaću nego mi. Mi moramo da služimo 40 godina, kao i ostali činovnici, akoprem je naša služba pretegotna i ostaje uvijek ista za cijelo službovanje, dok činovnik služi lakše i udobnije, pa uz to s vremenom olakšava mu se služba. Učitelj više pučke škole morao je najmanje 12 godina da proboravi u školi, morao je da polaže tri ispita, a to jamačno iziskuje mnogo truda i troška, pa ipak on drži, da nije razmjerno nagrađen, već mnogi survao se u ponor, gdje ga bije sama tuga i nevolja; položaj materijalni mu je takov, da mu je uskraćen ne samo svaki duševni, dopušteni užitak, nego je mnogom pored obitelji uskraćen i isti zalogaj svakidašnjega hljeba, stoji u Napretku iz 1896. godine.
Cijelu objavu Hrvatskog školskog muzeja, koju je napisala Marijeta Čurbić, možete pročitati na ovoj poveznici.
Dobra plaća, iskustvo, nova poznanstva? Pitali smo učenike strukovne škole što očekuju od prvog posla
Dok se bliži kraj srednje škole, mnogi učenici razmišljaju o prvim poslovnim koracima. Neki već imaju plan, dok drugi još traže svoj smjer.
16:20 5 h 17.04.2026
Zagrebački studenti pobijedili konkurenciju s Cambridgea i Oxforda na međunarodnom matematičkom natjecanju
U konkurenciji 100 studenata iz 20 zemalja i sveučilišta poput Cambridgea i Oxforda, na prvom Delta natjecanju slavila je domaća ekipa.
14:30 7 h 17.04.2026
Maturanti, muči vas opća kultura na prijemnom za arhitekturu? Ovo vam može pomoći
Opća kultura mnogima je najnepredvidiviji dio prijemnog za arhitekturu. Arhitektica Leila Nanuk zato maturantima pomaže kroz besplatan newsletter.
13:50 1 d 16.04.2026
Studenti su ovo godinama željeli, a sad je konačno njihovo: Planiraju totalno promijeniti studentski život
Sadašnji studenti Sveučilišta u Puli ostavljaju nasljeđe budućim generacijama - otvoren je prostor za učenje, druženje i zabavu, sve pod istim krovom.
08:00 1 d 16.04.2026
Volite biologiju? Nina je znanstvenica koja istražuje važnu pojavu, a pokazala nam je kako joj izgleda posao
Mikroplastika prijeti životinjama i ljudima, a Nina je znanstvenica koja pokušava riješiti taj izazov. Oprezno je optimistična da ćemo u tome uspjeti.
08:01 1 d 16.04.2026
Izbjegnite distrakcije i stvarno se posvetite učenju, a u tome vam mogu pomoći neočekivani saveznici
Fokus, bilješke i organizacija dana često su najveći izazov učenicima i studentima, ali postoje rješenja koja mogu uvelike olakšati učenje.
13:50 3 d 14.04.2026
Kako započeti karijeru u IT industriji? Priča iz Spanova Service Deska
Nije call centar, a mnogima je bio prvi korak u IT karijeri. Otkrivamo kako izgleda rad u Service Desku Spana i zašto je to dobra odskočna daska.
10:30 7 d 10.04.2026
Uskoro upisujete faks? Aktualni i bivši studenti odgovorit će na sva vaša pitanja o studiranju
Od profesora i studenata možete čuti sve o studijskim programima i studentskom životu, te ih pitati sve što vas zanima. Obvezna je prijava na događaj.
09:00 8 d 09.04.2026
I dalje traje inspekcija u privatnoj školi: U istragu je uključeno čak 5 institucija
Skoro dva mjeseca nakon brojnih prijava roditelja o nepravilnostima i dalje traje nadzor inspekcije u Privatnoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu.
16:59 4 h 17.04.2026
Velika prilika za učitelje, mogu dobiti nagradu od 3.000 eura: Ovo su uvjeti za prijavu
Učitelji svoje ideje za bolje školstvo mogu prijaviti na natječaj i osvojiti nagradu do 3.000 eura i šansu da zamisao pretoče u stvarnost.
14:06 2 d 15.04.2026
Vaša škola nema dovoljno računala? Prijavite se na nagradni natječaj i omogućite učenicima jednake uvjete
Ne klikamo svi s iste startne linije: Savez društava "Naša djeca" Hrvatske pokrenula inicijativu za smanjenje digitalnog jaza u školama.
15:06 3 d 14.04.2026
Ključna agencija za škole zapošljava čak 12 viših savjetnika: Poznata plaća i što će raditi
Agencija za odgoj i obrazovanje u potrazi je za čak 12 viših savjetnika. Osnovna mjesečna bruto plaća, dakle bez eventualnih dodataka, je 2.385 eura.
14:39 4 d 13.04.2026