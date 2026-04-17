Sutra će prosvjedovati i prosvjetni sindikati: Učitelji su i prije 130 godina imali gotovo iste zahtjeve

Veliki prosvjed sindikata, pa tako i obrazovnih, održat će se ovu subotu. Školski muzej prisjetio se za što su se borili učitelji prije 130 godina.

Ako mislite da vam se čini da učitelji svako malo prosvjeduju ili štrajkaju za iste stvari, niste u krivu. Uoči velikog prosvjeda sindikata za veće plaće i mirovine, što će podržati i prosvjetni sindikati, Hrvatski školski muzej iskopao je za što su se učitelji borili davne 1896.

- Još su prije 130 godina učitelji upozoravali na potplaćenost i društveno nedovoljno priznat stalež koji je bio opterećen dodatnim obvezama bez povećanja plaće. Isticali su da njihov materijalni položaj ugrožava kvalitetu nastave i razvoj školstva te su tražili jednako povećanje plaće za sve učitelje, pravedniji sustav napredovanja, kao i socijalnu i mirovinsku zaštitu. U Napretku iz 1896. godine, u Peticiji pučkoga školstva upozorava se na neslogu i zavist u učiteljskim redovima, kao i na manja primanja u usporedbi s drugim zanimanjima, osobito u odnosu na odgovornost i društvenu važnost učiteljske profesije, naveli su na blogu Hrvatskog školskog muzeja.

'I danas, 130, odnosno 120 godina poslije, učitelji imaju slične zahtjeve'

U istom dokumentu se, par godina kasnije, poentira da bi vlada trebala brinuti o učiteljima jer narod koji ne brine o obrazovanju ne bi trebao ni postojati. Zvuči poznato?

- I danas, 130, odnosno 120 godina poslije, učitelji imaju slične zahtjeve - traže povećanje plaća koje vuče za sobom veće mirovine, smanjenje administrativnog opterećenja i veće društveno priznanje. Naglašava se da kvaliteta obrazovanja ovisi o materijalnom i profesionalnom položaju učitelja - već je sve teže naći kadar za određene predmete, poručili su iz Hrvatskog školskog muzeja.

'Mi ne zavidimo njihovo dobro, no molimo, da ne budemo njim zapostavljeni'

U Napretku iz 1896. godine vidljivo je da se pojavljuje sličan narativ kao s koeficijentima 2024. godine. Tada su se neki obrazovni sindikati uspoređivali s drugim zanimanjima koji imaju veće koeficijente od učitelja početnika.

- Mi ne zavidimo njihovo dobro, no molimo, da ne budemo njim zapostavljeni. Bolno se doimlje naše svijesti pojav, da naš đak, koji nije mogao s uspjehom da svrši više pučke škole davši se na drugo polje dobiva za kratko vrijeme veću plaću nego mi. Mi moramo da služimo 40 godina, kao i ostali činovnici, akoprem je naša služba pretegotna i ostaje uvijek ista za cijelo službovanje, dok činovnik služi lakše i udobnije, pa uz to s vremenom olakšava mu se služba. Učitelj više pučke škole morao je najmanje 12 godina da proboravi u školi, morao je da polaže tri ispita, a to jamačno iziskuje mnogo truda i troška, pa ipak on drži, da nije razmjerno nagrađen, već mnogi survao se u ponor, gdje ga bije sama tuga i nevolja; položaj materijalni mu je takov, da mu je uskraćen ne samo svaki duševni, dopušteni užitak, nego je mnogom pored obitelji uskraćen i isti zalogaj svakidašnjega hljeba, stoji u Napretku iz 1896. godine.

Cijelu objavu Hrvatskog školskog muzeja, koju je napisala Marijeta Čurbić, možete pročitati na ovoj poveznici.