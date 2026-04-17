I dalje traje inspekcija u privatnoj školi: U istragu je uključeno čak 5 institucija

Skoro dva mjeseca nakon brojnih prijava roditelja o nepravilnostima i dalje traje nadzor inspekcije u Privatnoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu.

Prosvjetna inspekcija počela je češljati rad Privatne klasične gimnazije (PKG) krajem veljače ove godine. Mnogi roditelji, koji su prijavili školu inspekciji zbog brojnih nepravilnosti, planirali su premjestiti djecu iz te škole. Sada smo dobili odgovor Ministarstva obrazovanja o napretku prosvjetne inspekcije.

- Prosvjetna inspekcija je navode iz podnesaka, vezane uz prijavu nepravilnosti u radu Privatne klasične gimnazije, uputila na postupanje nadležnim tijelima: Inspekciji zaštite na radu (pitanje tehničkih uvjeta), Sanitarnoj inspekciji (pitanje sanitarnih uvjeta), Povjereniku za informiranje (pitanje neovlaštene upotrebe osobnih podataka), Agenciji za odgoj i obrazovanje (pitanje provođenja stručno-pedagoškog rada), Etičkom povjerenstvu Škole (pitanja povrede etičkog kodeksa), stoji u odgovoru MZOM-a za srednja.hr.

Dodali su i da će, nakon što nadležna tijela dostave svoja službena očitovanja, objediniti sva relevantna stručna mišljenja, utvrditi činjenice i ocijeniti stanje u nadziranoj ustanovi. Podsjetimo, roditelji prijavi inspekciji opisuju značajne promjene nastavničkog kadra, a zabrinjavajućom ocjenjuju praksu u kojoj su učenici potpisivali izjave, kako tvrde, bez prisutnosti roditelja.

- Učenici su suočeni s kadrovskim promjenama, organizacijskom neizvjesnošću, prekidima nastave, neadekvatnim prostornim uvjetima te postupanjima koja izazivaju ozbiljnu zabrinutost glede poštivanja njihovih zakonskih i statutarnih prava. Ono što nas zabrinjava najviše je neprimjeren način komunikacije i postupanja prema učenicima. U tom kontekstu smo tražili očitovanje o praksi pozivanja učenika na informativne razgovore bez prethodnog informiranja roditelja, bez uključivanja stručne službe te o inzistiranju na potpisivanju raznih izjava. Zabrinjava i činjenica da svim takvim razgovorima prisustvuju i vlasnici škole koji imaju uloge direktora i direktora razvoja Gimnazije. Tijekom takvih razgovora se učenike naziva raznim imenima, etiketira i zastrašuje, stoji u prijavi roditelja inspekciji.

