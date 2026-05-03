Zlatni oproštaj od škole: Profesorica Žaklin ima čak dva državna prvaka u Biologiji

Ovo su najbolji učenici iz Biologije, pogledajte i iz kojih škola dolaze
Na državnom natjecanju iz Biologije u 2026. sudjelovalo je 122 učenika u 11 kategorija, a već je poznato i tko su bili najbolji među njima.
10:52 17 d 16.04.2026
03. svibanj 2026.
Dvoje učenika profesorice Žaklin Lukša osvojilo je prvo mjesto na državnom iz Biologije. Lijep je to završetak karijere jer uskoro odlazi u mirovinu.
Čak 122 učenika odmjerilo je snage na nedavno održanom državnom natjecanju iz Biologije. Oni koji redovito sudjeluju na natjecanjima, i učenici i njihovi mentori, znaju koliki je pothvat uopće plasirati se na državno, a kamoli osvojiti neko od prva tri mjesta. Ogromno je to postignuće i za učenike, ali i one koji nerijetko ostaju u sjeni – njihove nastavnike.
Zato se posebno ističe ovogodišnji uspjeh profesorice Žaklin Lukša iz Gimnazije Josipa Slavenskog u Čakovcu. Pišući o imenima ovogodišnjih državnih prvaka u Biologiji, uočili smo da je čak dvoje učenika koje je mentorirala ponijelo tu titulu. U kategoriji 3. razreda srednjih škola prvak je Matija Šopar, a među maturantima je prvo mjesto osvojila Korana Drakulić. Još jedna učenica profesorice Lukša, trećašica Nataša Kozjak, sudjelovala je i bila sedma na državnom iz Biologije.
Profesorica Lukša kaže nam da kada god nastavnici rade nešto za natjecanja, uvijek se nadaju uspjehu, ali to je i sam plasman na državno jer poziv za njega obično dobije samo 10 do 12 učenika u državi.
- A kad od 12 pozvanih u kategoriji čak troje učenika dolazi iz iste škole to je svakako potvrda kvalitetnog rada. Ali dva prva mjesta ipak su ugodno iznenađenje, kaže nam profesorica.
Pitamo je i kako pristupa radu s učenicima za natjecanja i što smatra ključnim faktorima koji su doveli do ovako iznimnog uspjeha.
- Prvi uvjet za rad s učenicima za natjecanje je da oni sami to žele i to ne zbog plasmana i uspjeha nego zbog usvajanja novih znanja. Uvijek ističem da radimo zato što nas to veseli. Plasman i rezultat su dodatni bonus, a ne osnovni cilj. Ključni faktor je naravno uvijek rad, ali treba priznati da i malo sreće dobro dođe no sreća ipak prati hrabre, odgovara nam profesorica.
Bez motivacije nema ničega, a ponavlja – ona mora biti njihova unutarnja potreba za usvajanjem novih znanja.
- Moj zadatak je i na samoj nastavi Biologije i u pripremama za natjecanje, poticati taj žar koji oni već imaju. Jedan od načina je učiniti učenje životnim s različitim primjerima, zabavnim, a djeca uvijek osjete i imate li i vi to veselje i žar u svom radu. To se naprosto osjeti i onda je to međusobno poštivanje i zadovoljstvo zajedničkom radu, navodi nam profesorica Lukša.
Profesorici je ovo posljednja godina rada u školi jer odlazi u mirovinu, ali njeno ime mnogima je u obrazovnim krugovima već poznato. Bila je članica radne skupine za Cjelovitu kurikularnu reformu, nagrađivana je i nagradom Ministarstva obrazovanja koja se dodjeljuje najboljima povodom Dana učitelja, a 2017. dodijeljena joj je nagrada Srećko Jelenić za najboljega predavača Biologije u osnovnim i srednjim školama.
Pitamo profesoricu i kako osobno doživljava činjenicu da ima po dva državna prvaka odnosno što joj takav uspjeh znači u profesionalnom i osobnom smislu.
- U svom radnom vijeku imala sam dosta uspjeha sa svojim učenicima i na državnim i međunarodnim natjecanjima, ali uspjeh s dvoje državnih prvaka svakako nije mala stvar. Drago mi je to i zbog samih učenika koji su uložili velik trud u pripremama za natjecanje i takav rezultat uvijek potiče njihovo samopouzdanje i vjeru u sebe. Što se mene tiče posebno mi je drago zato što je ovo moja zadnja godina rada u školi i moje zadnje natjecanje s učenicima jer odlazim u mirovinu s krajem ove školske godine. Mislim da nema ljepšeg kraja profesionalnog puta, zaključuje Lukša.
