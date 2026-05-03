Zbornica Zlatni oproštaj od škole: Profesorica Žaklin ima čak dva državna prvaka u Biologiji

Zlatni oproštaj od škole: Profesorica Žaklin ima čak dva državna prvaka u Biologiji

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

03. svibanj 2026.

Facebook X Linkedin Mail
Zlatni oproštaj od škole: Profesorica Žaklin ima čak dva državna prvaka u Biologiji

Žaklin Lukša | foto: privatna arhiva

Dvoje učenika profesorice Žaklin Lukša osvojilo je prvo mjesto na državnom iz Biologije. Lijep je to završetak karijere jer uskoro odlazi u mirovinu.

Čak 122 učenika odmjerilo je snage na nedavno održanom državnom natjecanju iz Biologije. Oni koji redovito sudjeluju na natjecanjima, i učenici i njihovi mentori, znaju koliki je pothvat uopće plasirati se na državno, a kamoli osvojiti neko od prva tri mjesta. Ogromno je to postignuće i za učenike, ali i one koji nerijetko ostaju u sjeni – njihove nastavnike.

Zato se posebno ističe ovogodišnji uspjeh profesorice Žaklin Lukša iz Gimnazije Josipa Slavenskog u Čakovcu. Pišući o imenima ovogodišnjih državnih prvaka u Biologiji, uočili smo da je čak dvoje učenika koje je mentorirala ponijelo tu titulu. U kategoriji 3. razreda srednjih škola prvak je Matija Šopar, a među maturantima je prvo mjesto osvojila Korana Drakulić. Još jedna učenica profesorice Lukša, trećašica Nataša Kozjak, sudjelovala je i bila sedma na državnom iz Biologije.

'Prvi uvjet za rad s učenicima za natjecanje je da oni sami to žele'

Profesorica Lukša kaže nam da kada god nastavnici rade nešto za natjecanja, uvijek se nadaju uspjehu, ali to je i sam plasman na državno jer poziv za njega obično dobije samo 10 do 12 učenika u državi.

- A kad od 12 pozvanih u kategoriji čak troje učenika dolazi iz iste škole to je svakako potvrda kvalitetnog rada. Ali dva prva mjesta ipak su ugodno iznenađenje, kaže nam profesorica.

Pitamo je i kako pristupa radu s učenicima za natjecanja i što smatra ključnim faktorima koji su doveli do ovako iznimnog uspjeha.

- Prvi uvjet za rad s učenicima za natjecanje je da oni sami to žele i to ne zbog plasmana i uspjeha nego zbog usvajanja novih znanja. Uvijek ističem da radimo zato što nas to veseli. Plasman i rezultat su dodatni bonus, a ne osnovni cilj. Ključni faktor je naravno uvijek rad, ali treba priznati da i malo sreće dobro dođe no sreća ipak prati hrabre, odgovara nam profesorica.

Bez motivacije nema ničega, a ponavlja – ona mora biti njihova unutarnja potreba za usvajanjem novih znanja.

- Moj zadatak je i na samoj nastavi Biologije i u pripremama za natjecanje, poticati taj žar koji oni već imaju. Jedan od načina je učiniti učenje životnim s različitim primjerima, zabavnim, a djeca uvijek osjete i imate li i vi to veselje i žar u svom radu. To se naprosto osjeti i onda je to međusobno poštivanje i zadovoljstvo zajedničkom radu, navodi nam profesorica Lukša.

Izdvojeni članak
Izdvojeni članak

Ovo joj je zadnja godina rada u školi

Profesorici je ovo posljednja godina rada u školi jer odlazi u mirovinu, ali njeno ime mnogima je u obrazovnim krugovima već poznato. Bila je članica radne skupine za Cjelovitu kurikularnu reformu, nagrađivana je i nagradom Ministarstva obrazovanja koja se dodjeljuje najboljima povodom Dana učitelja, a 2017. dodijeljena joj je nagrada Srećko Jelenić za najboljega predavača Biologije u osnovnim i srednjim školama.

Pitamo profesoricu i kako osobno doživljava činjenicu da ima po dva državna prvaka odnosno što joj takav uspjeh znači u profesionalnom i osobnom smislu.

- U svom radnom vijeku imala sam dosta uspjeha sa svojim učenicima i na državnim i međunarodnim natjecanjima, ali uspjeh s dvoje državnih prvaka svakako nije mala stvar. Drago mi je to i zbog samih učenika koji su uložili velik trud u pripremama za natjecanje i takav rezultat uvijek potiče njihovo samopouzdanje i vjeru u sebe. Što se mene tiče posebno mi je drago zato što je ovo moja zadnja godina rada u školi i moje zadnje natjecanje s učenicima jer odlazim u mirovinu s krajem ove školske godine. Mislim da nema ljepšeg kraja profesionalnog puta, zaključuje Lukša.

biologija Državni prvaci državno natjecanje biologija državno natjecanje Žaklin Lukša

Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.