Nastavnici mogu na besplatno stručno usavršavanje kakvo još nisu iskusili: Umjesto učionice - kino i muzeji

Hibridni ratovi, astrobiologija i filmska umjetnost teme su edukacija na kojima nastavnici uče uz domaće stručnjake. Prijave traju još kratko.
Izdavačka kuća Alfa otvara vrata važnih kulturnih i popularnokulturnih zagrebačkih prostora za seriju stručnih usavršavanja nastavnika. Trima korisnim i zanimljivim temama - od geopolitike i informacijske sigurnosti uz dr. sc. Gordana Akrapa, preko astrobiologije uz Antu Radonića i dr. sc. Nenada Raosa, do metodike filmske umjetnosti uz dr. sc. Jelenu Modrić, dr. sc. Dejana Durića i dr. sc. Iliju Barišića - nastavnici će imati priliku učiti od vodećih stručnjaka te posjetiti Arheološki muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej i kino KaptolBoutique Cinema.
Umjesto klasičnih dvorana, ciklus edukacija seli se na autentične lokacijeu Zagrebu, ondje gdje povijest, znanost i umjetnost doista žive. Riječ je o novome modelu stručnih usavršavanja koja spajaju znanost, povijest i umjetnost s metodikom, pružajući nastavnicima priliku da uče uz vodeće stručnjake i diskutiraju o temama koje nadilaze uobičajene okvire udžbenika.
Ovi susreti zamišljeni su kao prostor za poticanje dijaloga i stvaranja kritičkoga promišljanja. A svim će sudionicima pružiti neposredan uvid u fenomene koji vladaju suvremenim javnim prostorom pomažući, u konačnici, da se još bolje razumiju interesi i svakodnevica nove generacije učenika.
Evo kamo vas Alfa vodi:
1. ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU: IZMEĐU ARHIVA I HIBRIDNIH RATOVA
Vrijeme: 4. svibnja 2026. u 14 sati
Predavač: dr. sc. Gordan Akrap
Tijekom susreta analizirat ćemo pozadinu procesa koji su oblikovali suvremenu hrvatsku državu i aktualnu globalnu sigurnosnu arhitekturu.
Usavršavanje je namijenjeno profesorima Povijesti u osnovnim i srednjim školama.
3. KAPTOL BOUTIQUE CINEMA (KINODVORANA 4): TRAGOM FILMA – STRUČNO USAVRŠAVANJE POSVEĆENO FILMSKOJ UMJETNOSTI
Vrijeme: 8. svibnja 2026. u 18.30 sati Predavači: dr. sc. Jelena Modrić, dr. sc. Dejan Durić i dr. sc. Ilija Barišić
Cilj je osnažiti nastavnike u metodičkoj obradi filma na satima Hrvatskoga jezika. A to će se činiti demonstracijom sustavnoga pristupa i dubinskom analizom dvaju nagrađivanih suvremenih hrvatskih kratkometražnih filmova.
Usavršavanje je namijenjeno nastavnicima Hrvatskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim školama.
Vjerujemo da se najbolje uči kroz razmjenu iskustava u poticajnom okruženju. Zato smo, uz vrhunska predavanja na jedinstvenim lokacijama, za sve sudionike pripremili i dodatne vrijednosti:
Potvrda: Svaki sudionik dobit će službenu potvrdu o stručnome usavršavanju odmah nakon susreta.
Prigodni pokloni: Ovisno o susretu, Alfa je pripremila poklon-pakete s edukativnim plakatima, bilježnicama te posebnim novim izdanjem priručnika Tragom filma. Riječ je o jedinstvenome tiskanom materijalu, prvi put sustavno prilagođenom potrebama poučavanja filmske kulture u srednjim školama.
Zajednički domjenak: Svaki susret završava neformalnim druženjem uz domjenak, što je idealna prilika za umrežavanje i raspravu s kolegama te Alfinim autorskim i uredničkim timovima.
Sudjelovanje je besplatno, ali prijava je obvezna! Osigurajte svoje mjesto do 1. svibnja e-poštom na [email protected] ili se, ako radite u školi, javite svome Alfa-promotoru.
- Vidimo se na mjestima gdje znanje postaje doživljaj, poručuju organizatori.