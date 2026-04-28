Nastavnici mogu na besplatno stručno usavršavanje kakvo još nisu iskusili: Umjesto učionice - kino i muzeji

Hibridni ratovi, astrobiologija i filmska umjetnost teme su edukacija na kojima nastavnici uče uz domaće stručnjake. Prijave traju još kratko.

Izdavačka kuća Alfa otvara vrata važnih kulturnih i popularnokulturnih zagrebačkih prostora za seriju stručnih usavršavanja nastavnika. Trima korisnim i zanimljivim temama - od geopolitike i informacijske sigurnosti uz dr. sc. Gordana Akrapa, preko astrobiologije uz Antu Radonića i dr. sc. Nenada Raosa, do metodike filmske umjetnosti uz dr. sc. Jelenu Modrić, dr. sc. Dejana Durića i dr. sc. Iliju Barišića - nastavnici će imati priliku učiti od vodećih stručnjaka te posjetiti Arheološki muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej i kino Kaptol Boutique Cinema.

Umjesto klasičnih dvorana, ciklus edukacija seli se na autentične lokacije u Zagrebu, ondje gdje povijest, znanost i umjetnost doista žive. Riječ je o novome modelu stručnih usavršavanja koja spajaju znanost, povijest i umjetnost s metodikom, pružajući nastavnicima priliku da uče uz vodeće stručnjake i diskutiraju o temama koje nadilaze uobičajene okvire udžbenika.

Ovi susreti zamišljeni su kao prostor za poticanje dijaloga i stvaranja kritičkoga promišljanja. A svim će sudionicima pružiti neposredan uvid u fenomene koji vladaju suvremenim javnim prostorom pomažući, u konačnici, da se još bolje razumiju interesi i svakodnevica nove generacije učenika.

Evo kamo vas Alfa vodi:

1. ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU: IZMEĐU ARHIVA I HIBRIDNIH RATOVA

Vrijeme: 4. svibnja 2026. u 14 sati

Predavač: dr. sc. Gordan Akrap

Tijekom susreta analizirat ćemo pozadinu procesa koji su oblikovali suvremenu hrvatsku državu i aktualnu globalnu sigurnosnu arhitekturu.

Usavršavanje je namijenjeno profesorima Povijesti u osnovnim i srednjim školama.

2. HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ: LEDENI MJESECI SUNČEVA SUSTAVA – TEKUĆI OCEANI ISPOD VJEČNOG LEDA

Vrijeme: 7. svibnja 2026. u 14 sati

Predavači: Ante Radonić i dr. sc. Nenad Raos

Predavanje nudi dubinski uvid u fizikalne zakone orbitalne mehanike i termodinamike, kemijsku evoluciju molekula te biološke uvjete potrebne za nastanak života u ekstremnim okolišima.

Usavršavanje je namijenjeno nastavnicima Matematike, Fizike, Biologije i Kemije u osnovnim i srednjim školama.

3. KAPTOL BOUTIQUE CINEMA (KINODVORANA 4): TRAGOM FILMA – STRUČNO USAVRŠAVANJE POSVEĆENO FILMSKOJ UMJETNOSTI

Vrijeme: 8. svibnja 2026. u 18.30 sati

Predavači: dr. sc. Jelena Modrić, dr. sc. Dejan Durić i dr. sc. Ilija Barišić

Cilj je osnažiti nastavnike u metodičkoj obradi filma na satima Hrvatskoga jezika. A to će se činiti demonstracijom sustavnoga pristupa i dubinskom analizom dvaju nagrađivanih suvremenih hrvatskih kratkometražnih filmova.

Usavršavanje je namijenjeno nastavnicima Hrvatskoga jezika u gimnazijama i srednjim strukovnim školama.

ŠTO VAS OČEKUJE NA ALFINIM USAVRŠAVANJIMA?

Vjerujemo da se najbolje uči kroz razmjenu iskustava u poticajnom okruženju. Zato smo, uz vrhunska predavanja na jedinstvenim lokacijama, za sve sudionike pripremili i dodatne vrijednosti:

Potvrda : Svaki sudionik dobit će službenu potvrdu o stručnome usavršavanju odmah nakon susreta.

: Svaki sudionik dobit će službenu potvrdu o stručnome usavršavanju odmah nakon susreta. Prigodni pokloni : Ovisno o susretu, Alfa je pripremila poklon-pakete s edukativnim plakatima, bilježnicama te posebnim novim izdanjem priručnika Tragom filma . Riječ je o jedinstvenome tiskanom materijalu, prvi put sustavno prilagođenom potrebama poučavanja filmske kulture u srednjim školama.

: Ovisno o susretu, Alfa je pripremila poklon-pakete s edukativnim plakatima, bilježnicama te posebnim novim izdanjem priručnika . Riječ je o jedinstvenome tiskanom materijalu, prvi put sustavno prilagođenom potrebama poučavanja filmske kulture u srednjim školama. Zajednički domjenak: Svaki susret završava neformalnim druženjem uz domjenak, što je idealna prilika za umrežavanje i raspravu s kolegama te Alfinim autorskim i uredničkim timovima.

Sudjelovanje je besplatno, ali prijava je obvezna! Osigurajte svoje mjesto do 1. svibnja e-poštom na [email protected] ili se, ako radite u školi, javite svome Alfa-promotoru.

- Vidimo se na mjestima gdje znanje postaje doživljaj, poručuju organizatori.