Hoće li rad na državnoj maturi biti dodatno plaćen? 'Ostali poslovi' nisu vreća bez dna'

Pregovori o kolektivnom ugovoru za srednje škole ponovno su otvoreni, a sindikati traže plaćanje rada na državnoj maturi i priznanje dodatnih poslova.

Nakon više od godine dana proteklog su tjedna nastavljeni pregovori za granski kolektivni ugovor koji uređuje prava zaposlenika u srednjim školama. Sindikalna strana, koja je ranije upozoravala tromost procesa, ovo vidi kao priliku za ugovaranje novih materijalnih prava. Jedno od ključnih je ugovaranje prava na naknadu za rad povezan s održavanjem i provedbom ispita državne mature.

Da će to biti jedna od tema pregovora, Vlada se obvezala potpisivanjem sporazuma kojim je proteklog ljeta prekinut štrajk u školama.

'Zaduženja se dopisuju u ostale poslove kao da je to vreća bez dna'

Mirela Matijević Erceg, voditeljica pravne službe u Nezavisnom sindikatu zaposlenih u srednjim školama, upozorava na zastarjeli pravilnik, a odgovara i na protuargument da rad na maturi spada u 'ostale' poslove.

- Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi kojim je propisano da su poslovi državne mature ili ispita državne mature ostali poslovi nastavnika na snazi je gotovo šesnaest godina. U tom razdoblju mnogo toga se promijenilo u sustavu obrazovanja i sva nova zaduženja nastavnika koja nisu neposredan odgojno-obrazovni rad dopisuju se u ostale poslove kao da je taj dio radnog vremena vreća bez dna pa u nju uvijek stanu svi dodatni poslovi koji se pojavljuju, navodi Mirela Matijević Erceg za srednja.hr.

Dodaje i da je onima koji ne poznaju sustav dovoljno, najčešće je vidljiv i mjerljiv samo rad u razredu, što je pogrešan pogled koji sindikat nastoji promijeniti.

- Prekovremeni rad koji nije rad u nastavi se ne plaća, a svake godine ima ga sve više. Otuda vjerojatno i podloga za stav da svi dodatni poslovi za kojima se pojavi potreba 'stanu' u ostale poslove koji se očito smatraju otvorenim popisom za nadopune. Trajanje dežurstava na državnoj maturi jako je mjerljivo i može se precizno izračunati i vrednovati. U Sindikatu smo se uvijek zalagali da se radno vrijeme poštuje i da se svaki rad izvan redovnog radnog vremena treba platiti, kako nastavnom, tako i nenastavnom osoblju, ističe Matijević Erceg.

Upitana kakve su povratne informacije iz Ministarstva kada je riječ o ugovaranju naknade za poslove oko državne mature, kaže da je još prerano govoriti o tome jer je održan tek jedan sastanak. No, u sindikatu vjeruju da je sporazum koji se toga dotiče - potpisan u dobroj vjeri.

Do kraja 2017. bilo je predviđeno zapošljavanje posebnih stručnjaka, ali to se nije dogodilo

U priopćenju objavljenom nakon sastanka sindikat je naveo još neke od problematičnih točaka. Riječ je, kako navode, o problemima koji nisu direktno povezani s člancima granskog kolektivnog ugovora, nego se moraju urediti Pravilnikom o normi, a potom implementirati u novi granski ugovor. To su, primjerice, administriranje e-Matice, administriranje e-Dnevnika, voditeljstva na projektima, vrednovanje 'satničarskih' poslova u modularnoj nastavi…

- U sustavu osnovnih škola poslovi administratora elektroničkih upisnika (e-Matica, e-Dnevnik i sl.) te poslovi podrške uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije normirani su u neposrednom odgojno-obrazovnom radu. U sustavu srednjih škola to nije tako, pa očekujemo da ih ministarstvo na adekvatan način prepozna jednaki posao i jednako ga vrednuje i u našem sustavu. Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja čak je bilo predviđeno da će srednje škole do kraja 2017. godine imati stručnjake koji održavaju sva računala i ostalu informatičku opremu, softvere, unose službene podatke, ažuriraju internetske stranice, održavaju računalne mreže u školi i povezuju računalne mreže u sve edukativne i ostale potrebne računalne mreže, ali ti se radnici ne zapošljavaju iako se poslovi izvršavaju, upozorava Matijević Erceg.

Ističe i da je za sustav osnovnih škola to je pitanje riješeno kroz Pravilnik o normi vrednovanjem u neposrednom odgojno-obrazovnom radu prema broju učenika.

- Smatramo da je to dobar pristup, koji bi trebalo primijeniti i na sustav srednjih škola. Bitno je da posao bude prepoznat i vrednovan, bilo kroz Pravilnik, bilo kroz kolektivni ugovor, navodi Matijević Erceg.

Važna tema su i viškovi u modularnoj

Pred sindikatima koji predstavljaju zaposlenike srednjih škola još je jedan veliki izazov uoči nove nastavne godine. Naime, u strukovne je škole uvedena modularna nastava koja u potpunosti mijenja način izvođenja nastave – neki predmeti zamijenjeni su modulima, a drugima je smanjena satnica. Sindikat je ranije upozoravao da je preko dvjesto nastavnika zbog toga ostalo bez pune norme sati. Još ove godine zaštićena su im materijalna prava i to sporazumom iz štrajka. Međutim, mnogi strahuju od toga što će se dogoditi ujesen. Na sastanku oko granskog kolektivnog ugovora otvoreno je i to pitanje.

- Vjerujemo da će Ministarstvo odgovorno pristupiti rješavanju problema organizacijskih viškova koji će se pojaviti i uvažiti prijedloge Sindikata. Jedno od rješenja je uključivanje naših prijedloga za izmjenama kadrovskih uvjeta za izvođenje nastave u pojedinim modulima. Od naših članova zatražili smo da provjere kadrovske uvjete za sve skupove ishoda učenja u okviru novih kurikula koji su kao radni nacrt objavljeni na stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, navodi Matijević Erceg.

Na pregovaračkom sastanku, otkriva, sindikati su predložili dostavu zaprimljenih prijedloga Ministarstvu, što je ono i prihvatilo.

- Nadamo se da će MZOM nakon analize i te naše prijedloge uvrstiti u Odluku o uspostavi baze kadrovskih uvjeta za provedbu modularne nastave. Time bi veći broj nastavnika imao priliku biti zadužen u pojedinim modulima jer bi njihova kvalifikacija bila odgovarajuća za izvođenje nastave, a što prema aktualnim prijedlozima nije slučaj, zaključuje naša sugovornica.