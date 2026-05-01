Stiže povišica: Objavljen datum isplate plaće za travanj

Datum isplate plaća za travanj zaposlenicima osnovnih i srednjih škola je ponedjeljak, 11. svibnja 2026., izvijestio je Sindikat Preporod. Bit će to prva plaća u ovoj godini isplaćena na temelju uvećane osnovice.

Podsjetimo, iako sindikati javnog sektora nisu pristali na taj iznos, Vlada je samostalno odlučila o postotku rasta osnovica plaće za 2026. - povećat će se u tri navrata po jedan posto. Prvo povećanje je za ovu plaću u travnju s isplatom u svibnju, a osnovica raste s 1.004,87 eura bruto na 1.015 eura bruto.

Iduće povećanje je od 1. kolovoza, otkada se plaća obračunava na temelju osnovice od 1.025 eura bruto, s isplatom u rujnu. Treći val rasta je od 1. prosinca - tada osnovica raste na 1.035 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za prosinac 2026., koja se isplaćuje u siječnju 2027.

Inače, posljednji dostupni podaci o plaćama u školama iz Centraliziranog obračuna plaća FINA-e su oni za veljaču. Tada je prosječna plaća učitelja u osnovnim školama bila 1.589 eura neto. To je plaća učitelja bez napredovanja, dok oni koji su napredovali do najvišeg, zvanja izvrsnog savjetnika, u prosjeku imaju plaću od 2.279 eura neto, no takvih je u sustavu najmanje.

Kada je riječ o plaćama u srednjim školama, prosječne plaće nastavnika u veljači bile su 1.720 eura neto, a nastavnika izvrsnih savjetnika 2.376 eura neto. U istom mjesecu, veljači 2026. godine, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2026. iznosila je 1.527 eura.