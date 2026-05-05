Potpuno novi pristup nastavi: Nastavnicima u modularnoj se nude inovativni alati za poučavanje

U svijetu suvremenog strukovnog obrazovanja udžbenik više nije izolirani alat. On je ulazna točka u složen i skladan sustav koji povezuje visokokvalitetan tiskani sadržaj, naprednu digitalnu tehnologiju i kontinuiranu stručnu podršku osiguravajući optimizaciju vašeg procesa poučavanja, a učenicima kompetencije nužne za konkurentnost na tržištu rada i tijekom nastavka obrazovanja.

Izdavačka kuća Alfa pokreće nacionalni ciklus stručnih susreta posvećenih novim obrazovnim rješenjima za srednje strukovne škole. U pet regionalnih centara – Osijeku, Varaždinu, Rijeci, Splitu i Zagrebu – predstavit će sustav koji nadilazi tradicionalne okvire udžbenika i nudi cjelovit ekosustav za postizanje vrhunskih rezultata.

Odabirom Alfe nastavnik dobiva ključ za ulazak u potpuni ekosustav podrške.

Alfa poziva nastavnike strukovnih škola da nam se pridruže na prezentacijama na kojima će urednici predstaviti udžbenike za Hrvatski jezik, Matematiku, Engleski jezik, Fiziku, Biologiju i Povijest. Također će predstaviti digitalna rješenja, metodičku podršku te druge Alfine usluge.

Kalendar događanja: mjesto i vrijeme predstavljanja

OSIJEK: 11. svibnja 2026. u 19 sati | Ugostiteljsko-turistička škola Osijek (Matije Gupca 61)

VARAŽDIN: 12. svibnja 2026. u 14:30 sati | Elektrostrojarska škola Varaždin (Hallerova aleja 5)

RIJEKA: 13. svibnja 2026. u 17 sati | Filozofski fakultet (Sveučilišna avenija 4)

SPLIT: 14. svibnja 2026. u 19 sati | Turističko-ugostiteljska škola Split (A. G. Matoša 60)

ZAGREB: 20. svibnja 2026. u 18:30 sati | Sveučilište Algebra Bernays (Gradišćanska ulica 24)

Program događanja

Svaka prezentacija osmišljena je kao sveobuhvatan prikaz Alfina ekosustava podrške:

Digitalna rješenja i platforma (demonstracija sustava Kabinet, mozaBook, Express DigiBooks) Predstavljanje po nastavnim predmetima (uvid u sadržaj, metodologiju i didaktičku strukturu udžbenika i drugih obrazovnih materijala te u metodičku podršku) Druženje i razmjena iskustava (uz prigodni domjenak)

Upoznajte Alfine glavne urednike

Udžbenike će predstaviti urednici koji su sa svojim timovima na njima radili:

Tomislav Fuzul – Hrvatski jezik – udžbenici Tragom teksta 2/3 i Tragom teksta 2/4

Tea Borković – Matematika i Fizika – udžbenici Matematika 2, Matematika u struci (Osnove matematike, Podatci i financijska pismenost, Geometrija), Matematika u struci (Funkcije, Analitička geometrija), Fizika u struci (Fizikalne veličine i mjerenja), Fizika u struci (Osnove mehanike materijalne točke) i Fizika u struci (Osnove termodinamike, Osnove mehanike fluida)

Anita Benčec Nikolovski – Engleski jezik – udžbenici On Screen B1, On Screen B1+, New Enterprise A1, New Enterprise A2, New Enterprise B1 i New Enterprise B1+

Daniela Novoselić – Biologija – udžbenici Čovjek i zdravlje, Higijena i ekologija i Građa i funkcija ljudskog tijela

– Biologija – udžbenici Čovjek i zdravlje, Higijena i ekologija i Građa i funkcija ljudskog tijela Božana Sliško – Povijest – udžbenik Sat Povijesti 2.

Urednicima će se pridružiti stručnjaci u svojim poljima, a svi imaju zajednički cilj – podržati autonomiju nastavnika i osigurati im vrhunske materijale za rad.

Za sudjelovanje je potrebna prijava. Prijavite se ovdje. Prijava na predstavljanje Alfinih udžbenika | Foto: Alfa

Sve udžbenike i dodatne materijale koji će biti predstavljeni možete pronaći u Alfinim digitalnim katalozima: KATALOZI IZDANJA 2025./2026.