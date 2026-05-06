Nastavnici ovog predmeta imat će novu zadaću: 'Odgovornost je jasna'

Podatke o morfološkim obilježjima i sposobnostima učenika prema Pravilniku će unositi nastavnici TZK-a i to dva puta godišnje.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) predstavilo je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama. Jedna od glavnih novosti je izdavanje digitalnih svjedodžbi, ali i nova pravila oko unosa podataka o morfološkim obilježjima i sposobnostima učenika.

Nije bilo definirano tko unosi podatke i kada

Kako je objasnila Marijana Gojčeta iz MZOM-a, u aktualnom Pravilniku stoji samo da se 'propisuje unos podataka o izabranim morfološkim obilježjima, motoričkim i funkcionalnim sposobnostima učenika'. Ono što nije definirano jest tko unosi podatke i kada.

Stoga se predlaže izmjena. Podatke o izabranim morfološkim obilježjima, motoričkim i funkcionalnim sposobnostima učenika dva puta godišnje (u pravilu na početku i na kraju nastavne godine) obavezno unosi učitelj zadužen za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

Gojčeta pojašnjava da se tako jasno definiraju odgovornost i raspored te se točno zna tko unosi podatke i kada.

- Evidencija je kontinuirana, a redovit unos dva puta godišnje osigurava praćenje razvoja svakog učenika. Odgovornost je jasna, učitelj tjelesne i zdravstvene kulture zadužen je za unos, nema nesporazuma. I tu se pojavljuje standardizacija, sve škole primjenjuju isti raspored unosa, istaknula je Gojčeta.

Objektivno praćenje zdravlja i kvalitete življenja djece i mladih u RH

Dodajmo da je predmetno područje Morfološka obilježja, motoričke i funkcionalne sposobnosti objašnjeno u Kurikulumu nastavnog predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura za osnovne škole i gimnazije. Ondje stoji da su ciljevi ovog predmetnog područja samopraćenje i razumijevanje morfoloških značajki, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i njihovo održavanje na optimalnoj razini te kreiranje centralne e-baze podataka o morfološkim obilježjima, motoričkim i funkcionalnim sposobnostima učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

- Osim kontinuiranog praćenja rada i napretka učenika, prikupljeni podaci pomoći će pri odabiru odgovarajućih sadržaja za individualno unaprjeđenje i usmjeravanje učenika u izvannastavne i izvanškolske kineziološke/sportske aktivnosti. Navedena centralna baza podataka bit će povezana i s odgovarajućim uredima i ministarstvima s ciljem što objektivnijeg praćenja zdravlja i kvalitete življenja djece i mladih u Republici Hrvatskoj, stoji u Kurikulumu.