Koliko je učitelja i nastavnika na burzi? Iz ovih predmeta ih je najviše

Na četiri najveća sveučilišta u Hrvatskoj učiteljske studije može upisati ukupno 391 student. Najveći broj upisat će Sveučilište u Zagrebu, njih 243.

Učiteljski studiji u Hrvatskoj se mogu upisati na sva četiri najveća sveučilišta - u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. U akademskoj godini 2026./2027. ova sveučilišta na te studije zajedno mogu primiti ukupno 391 studenta. Tu brojku čine kvote za redovne i izvanredne studente te studente koji su maturirali prije 2010. godine, a nisu uračunati Hrvati izvan Republike Hrvatske. Brojka uključuje sve smjerove. S druge strane, prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), na dan 30. travnja 2026. evidentirano je 75 nezaposlenih učitelja/učiteljica razredne nastave.

Najviše ovih studenata prima Zagreb

Najveći broj studenata učiteljskih studija u sljedećoj akademskoj godini moći će primiti Sveučilište u Zagrebu, njih 243. Od toga 30 na Sveučilišni integrirani Učiteljski studij u Čakovcu, 45 u Petrinji te 81 u Zagrebu (80 redovnih i jednog stranog državljanina). Nadalje, na Učiteljski studij s engleskim jezikom u Čakovcu upisivat će najviše 15, a u Zagrebu 51 studenta (50 redovnih i jednog stranog državljanina). Na Učiteljski studij s njemačkim jezikom u Zagrebu upisivat će maksimalno 21 studenta (20 redovnih i jednog stranog državljanina).

Nakon Zagreba slijedi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koje upisuje 61 studenta. Njihov Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Učiteljski studij u Osijeku može upisati 60 redovitih studenata iz Hrvatske ili Europske unije (EU) te jedan student koji je maturirao prije 2010. godine.

Učiteljski studij postoji još i u Zadru i Puli

Obrazovanje za učitelja može steći 45 studenata na Sveučilištu u Splitu. Njihov Integrirani prijediplomski i diplomski Učiteljski studij može upisati 45 redovnih studenata.

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski Učiteljski studij na Sveučilištu u Rijeci u sljedećoj akademskoj godini moći će upisati 40 studenata. Riječ je o isključivo državljanima RH ili EU. Dodajmo da ovaj studij imaju još i Sveučilište u Zadru s ukupno 65 mjesta te Sveučilište Jurja Dobrile u Puli s ukupno 40 mjesta.

Iz HZZ-a su nam rekli još i da je evidentirano 627 nezaposlenih nastavnika i učitelja predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama. Od toga 452 nastavnika/nastavnica u srednjim školama te 175 učitelja/učiteljica predmetne nastave u osnovnim školama. Najviše nezaposlenih evidentirano je iz hrvatskog jezika (91), tjelesne i zdravstvene kulture (87 osoba), engleskog jezika (75), likovne kulture (57) i povijesti (43).