Golema tuga u školi, preminula je omiljena nastavnica: 'Zauvijek je zaspala naša dobra i lijepa djevojka'

Hodnici Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škola Stanka Ožanića u Zadru preplavljeni su tugom - u 43. godini života preminula je nastavnica Matilda Sindičić. Koliko je bila omiljena među kolegama, ali i učenicima, svjedoče poruke koje se nižu u objavi škole na društvenim mrežama.

- Noćas je zauvijek zaspala naša dobra i lijepa djevojka... Hvala ti, draga Matilda, što si podijelila s nama svu svoju dobrotu, mudrost i prirodnu radost. Tvoj je životni put bio kratak, tako je valjda moralo biti, ali toliko si mnogo u njem bila, toliko toga dala -neizmjerno smo tužni i ponizni u ovom času, počašćeni što si podijelila svoje vrijeme s nama, što si nam bila prava kolegica, brižna razrednica i, najviše od svega, divna prijateljica. Anđele naš, počivaj u miru Božjem, napisali su iz škole.

Sindičić je bila inženjerka prehrambene tehnologije i u zadarskoj je Poljoprivrednoj školi predavala prehrambenu grupu predmeta.

- Bila je više od profesorice, bila je osoba koja je znala razumjeti, ohrabriti i ostaviti trag u životima mnogih. Neka joj Gospodin podari vječnu svjetlost i mir a njezina dobrota, mudrost i riječi koje je nesebično dijelila ostanu zauvijek u srcima svih kojima je predavala, jedna je od poruka oproštaja.

Od nastavnice Sindičić opraštaju se i mnogobrojni učenici.

- Draga naša profesorice, hvala vam na svakoj vašoj toploj riječi, osmijehu i predivno prenesenom znanju. Uvijek ćete nam ostati u jako lijepom sjećanju, napisala je jedna bivša učenica.

Od nastavnice Sindičić oprostila se i Izvorna folklorna skupina 'Silba', čija je bila članica. Ondje je vodila dječju skupinu i upravo su zbog Sindičić, navode njeni kolege folkloraši, silbenski folklor zavoljeli su i brojni mali posjetitelji.

- Dok su druge folklorne skupine muku mučile s prikupljanjem dječjih i mladih članova, oko tebe su se djeca skupljala kao pčelice na cvijet. Pčelice koje si i sama obožavala. Pčelice kojima si dala svu ljubav svijeta i zauvijek taknula njihove duše. Svaka proba, svaki nastup, svako putovanje bilo je prožeto tvojim toplim smijehom, pogledima punim topline, ljubavi i ponosa na sve što radimo, iako smo ponekad (čitaj često!) radili pogrešno. Nikad ti nije smetala ljudska pogreška, uvijek si za nju imala razumijevanja. Uvijek smo se na kraju smijali i uvijek smo bili sretni, što nas je motiviralo da uvijek budemo još bolji, navode iz Izvorne folklorne skupine 'Silba'.