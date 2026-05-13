Učiteljica Blaženka upravo se vratila s vojnog roka: 'U školi me dočekalo puno pitanja'

Blaženka Bošnjak učiteljica je Matematike i gradska vijećnica u Novoj Gradišci, a za prijavu na vojni rok inspiracija joj je otac branitelj.

Obuka prvog naraštaja kadeta na obveznom vojnom roku ove subote privedena je kraju, a među ročnicima bila je i jedna učiteljica. Blaženka Bošnjak učiteljica je Matematike i gradska vijećnica u Novoj Gradišci. Učenicima je prije dva mjeseca rekla da odlazi u vojarnu, sad se vratila u klupe, a oni su puni pitanja.

- Kada je krenula priča o ponovnom uvođenju TVO nakon 18 godina poželjela sam biti dio baš toga prvoga naraštaja. Sljedeće godine punim 30 godina i ove godine mi je zapravo bila posljednja prilika da se iskušam u nečemu potpuno novome, rekla nam je Bošnjak.

Kaže da su joj inspiracija bili hrvatski branitelji, domoljublje i njezin otac, koji je kao policajac dragovoljno otišao u Domovinski rat s 20 godina. Ispričala nam je da je u studenome bili u Vukovaru na sahrani Francuza Jeana-Michaela Nicoliera, koji je došao braniti Hrvatsku u Domovinskom ratu. Novinarka lokalnog radija tad ju je pitala hoće li se prijaviti na vojni rok, a ona joj je, bez razmišljanja, rekla da hoće. Nakon toga doista se prijavila, obavila liječnički pregled, a 9. ožujka stigla je u vojarnu u Požegi.

'Ljudi su mi kroz ova dva mjeseca postali jako bliski'

Rekla nam je da su njena očekivanja bila prilično realna. Očekivala je da će teorijsku nastavu, vježbanje motorike te u praksi primjenjivati naučeno glede taktike i gađanja s naoružanjem. Pokazalo se da je na vojnom roku bilo svega toga, ali i drugih aktivnosti poput upravljanja dronom i prve pomoći.

- Smatram da sam se odlično snašla. Nije mi bio problem adaptirati se, možda dva-tri dana mi je trebalo za prilagodbu na drugačiji život, ponajviše zbog suživota s puno novih nepoznatih ljudi. Isti ti ljudi su mi kroz ova dva mjeseca postali jako bliski, rekla nam je učiteljica Bošnjak.

Opisala nam je detaljno kako su izgledali dani na obuci

Na vojnom roku kadeti su dobili tjedne rasporede, a svaki dan je bio isplaniran i različit. Buđenje je u 6:00, a u 6:30 slijedi postrojavanje za doručak i jutarnja tjelovježba. Nakon toga u 8:00 je jutarnja smotra kada intonira himna i podiže se zastava. Obuka traje od 8 do13 sati, nakon čega slijedi ručak i slobodno vrijeme. Popodnevna obuka traje od 15 do 18 sati. Nakon toga ročnici idu na večeru, a zatim su slobodni do večernjeg prebrojavanja u 21 sat. Na počinak moraju ići u 22 sata.

- Nekim danima se radila teorija, a nekim danima praksa, motorika, rukovanje naoružanjem i slično. Odlazili smo na hodnje do obližnjeg vježbališta gdje smo uvježbavali taktiku i do strelišta gdje smo provodili gađanja VHS-om (op. a. jurišna puška) i HS-om (op. a. pištolj). Kako su dronovi prisutni u suvremenom ratovanju, ročnici su vježbali upravljanje u simulatoru, a neki su dobili priliku upravljati i pravim dronom osječke tvrtke Orka, podijelila je Bošnjak.

'U trenutcima umora kada treba biti fokusiran i odraditi sve kako treba'

Priznaje da joj je najzanimljivije bilo rukovanje naoružanjem, a i teorijska i praktična nastava iz topografije, odnosno proučavanja terena, ju se dojmila. Kaže da joj ništa nije bilo naročito teško za svladati.

- Ponekada je težak bio fizički aspekt, u trenutcima umora kada treba biti fokusiran i odraditi sve kako treba. Ali ti trenutci su s druge strane najvrjedniji jer nas uče koliko zapravo možemo izdržati, napominje Bošnjak.

Nakon obuke, kao i drugi ročnici, uključena je u pričuvni sastav Oružanih snaga, a kaže nam da to za nju predstavlja čast i odgovornost.

- Smatram da je važno biti spreman dati svoj doprinos zajednici i domovini ako za to ikada bude postojala potreba. Temeljno vojno osposobljavanje je kod mene dodatno učvrstilo osjećaj domoljublja, odgovornosti, pripadnosti i discipline, rekla je Bošnjak.

'Dočekalo me u ponedjeljak jako puno pitanja'

Prije odlaska na vojni rok učenicima je rekla zašto će dva mjeseca s njima biti zamjena. Kaže nam da ih to nije pretjerano iznenadili, da su reakcije bile pozitivne te da su bili znatiželjni. Dodaje da su ju je nakon povratka iz vojarne dočekalo puno više pitanja.

- Dočekalo me u ponedjeljak jako puno pitanja na koja sam nastojala odgovoriti. Drago mi je što već neki i od njih planiraju otići na TVO, iako imaju još nekoliko godina do punoljetnosti. Najviše ih je zanimalo korištenje mobitela na TVO, što se i prije 9. ožujka često povlačilo po medijima kao najveći problem, ispričala nam je ova učiteljica Matematike.

Ona smatra da je vojni rok iznimno korisno i dobro iskustvo za mlade, kako muškarce, tako i žene. Kaže da su u vojarni imali priliku steći nova znanja i vještine, upoznati nove ljude, okušati se u novom načinu života te razvijati disciplinu, odgovornost i timski duh.