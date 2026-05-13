Proglašena najbolja nastavnica matematike u Hrvatskoj: 'Uzor je u radu'

Pozitivna praksa nagrađivanja najboljih nastavnika matematike i ove je godine nastavljena na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Riječ je o nagradi 'Stipe Vidak', a za 2025. dobila ju je Minja Stepić, učiteljica matematike iz OŠ Remete. Ova se nagrada dodjeljuje godišnje i to tako da su jedne godine nagrađeni nastavnici i suradnici Matematičkog odsjeka PMF-a, a druge nastavnici matematike i informatike u osnovnim i srednjim školama.

Kao mentorica je na državnoj razini osvojila osam nagrada i dvije pohvale

Kako stoji u obrazloženju ove nagrade, učiteljica Minja Stepić ima zvanje učiteljice savjetnice, a od diplomiranja 1990. radila je u nekoliko zagrebačkih škola, dok je u OŠ Remeta od 2003./2004. školske godine. Već 18 godina je voditeljica školskog Tima za kvalitetu, dok je od 2012. godine voditeljica Aktiva matematike.

- Od samih početaka profesionalnog djelovanja, kandidatkinja se snažno afirmirala u području rada s darovitim učenicima i organizaciji natjecanja iz matematike. Njezin dugogodišnji angažman u Županijskom povjerenstvu Grada Zagreba (od 2010. godine) te imenovanje u Državno povjerenstvo (od šk. god. 2021./2022.) potvrđuju visoku razinu stručnosti i povjerenja struke. O njezinoj izvrsnosti u radu svjedoči i Godišnja nagrada Ministarstva znanosti i obrazovanja za izniman doprinos obrazovnom sustavu, dodijeljena za šk. god. 2021./2022., stoji u obrazloženju.

Njeni učenici redovito su sudionici državnih natjecanja - kao mentorica je na državnoj razini osvojila osam nagrada i dvije pohvale, a u rukama učenika koje je mentorirala tri su Oskara znanja. S darovitom djecom radi i kroz udruge, a koordinira i poznata natjecanja kao što su Klokan bez granica, Sudoku, Matematička liga, Mathema i Lucko u svojstvu školskog povjerenika.

- Svoju metodičku izvrsnost kandidatkinja prenosi i na nove generacije nastavnika. Od 2009. godine redovito joj se povjerava izvođenje metodičke prakse za studente Matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a uspješno je provela i mentorski proces za šest pripravnika, pripremajući ih za samostalan odgojno-obrazovni rad. Njezin metodički rad dodatno je afirmiran kroz dvije odobrene Metodičke preporuke u sklopu projekta Škola za život, koje služe kao ogledni primjer suvremenog pristupa poučavanju, navodi se u obrazloženju za dodjelu ove nagrade.

Motivira učenike na sudjelovanje i napredak

Učiteljica Minja Stepić izrađuje i nastavnu literaturu, a, kako naglašavaju njeni kolege, posebno se ističe njezin entuzijazam u popularizaciji matematike.

- Uz sudjelovanja na Festivalu matematike u Puli, ključna je njezina uloga u organizaciji projekta Večer matematike na školskoj razini, za koji je osmislila inovativni radni centar 100 kuna. Svoja stručna iskustva i rezultate rada redovito prezentira na stručnim skupovima, uključujući predavanje na Kongresu nastavnika matematike (2018.) te dva izlaganja primjera učeničkih radova (2016. i 2018. godine), stoji u obrazloženju.

Za ovu je nagradu učiteljica Stepić nominirana na inicijativu učiteljskog vijeća škole u kojoj radi, a oni s kojima dijeli zbornicu naglašavaju i kako kroz sve navedene aktivnosti Stepić kontinuirano motivira učenike na sudjelovanje i napredak.

- Slijedom svega izloženog, razvidno je da se radi o izuzetno kvalitetnoj kandidatkinji s bogatim stručno-metodičkim i pedagoškim iskustvom, čija postignuća i visoka razina kompetencija predstavljaju uzor u odgojno-obrazovnom radu, stoji u zaključku obrazloženja za dodjelu nagrade.

Napomenimo i da ovim priznanjem fakultet čuva uspomenu na docenta Stipu Vidaka, njihovog kolegu čija je karizma i nesebična predanost matematici, kako navode s fakulteta, postala zlatni standard kojem teže svi nastavnici i suradnici u nastavi.