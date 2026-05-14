Pobuna zbog školskog kalendara: 'Od čega se odmaraju u veljači, mjesec i pol nastave ili polurada?'

Iako je u javnu raspravu pušten tek u srijedu, nižu se komentari na novi školski kalendar za 2026./2027. godinu. Riječ je o prijedlogu koji se nalazi u javnoj raspravi, a ona je otvorena još samo tjedan dana, do 21. svibnja. Glavna novina u odnosu na proteklu godinu je povratak dvodijelnih zimskih praznika, prvi su oko Božića i Nove godine, a drugi u veljači. Upravo tu promjenu većina sudionika javne rasprave ne podržava.

- Od čega se učenici u veljači odmaraju? Od mjesec i pol dana nastave? Ili od polurada i poluodmora koji nastaju zbog stalnog prekidanja ritma? Ne vidim nijedan razlog zbog kojeg je podjela zimskog odmora na dva dijela dobra. U glazbenoj školi taman započnemo ozbiljan rad i novi program u drugom polugodištu te se pripremamo za brojna događanja u ožujku, a onda nas odmor u veljači ponovno prekine bez stvarne potrebe. Kreni–stani, kreni–stani, dok se na kraju ne pokvari cijeli ritam rada. Čemu? Osim da školska godina postane manje funkcionalna. Smatram da bi bilo bolje rješenje produljiti zimski, ali i proljetni odmor kao konkretan predah u 2. polugodištu, napisala je u sklopu e-Savjetovanja Tihana Šimt.

Neujednačeno trajanje dvaju polugodišta

Prema trenutačnom prijedlogu, prvo polugodište će početi 7. rujna i završava 23. prosinca. Drugo polugodište počinje 7. siječnja i završava 15. lipnja. Dinko Jakić koji je komentirao kalendar u sustavu e-Savjetovanja ističe još jednu bitnu stvar – raskorak u trajanju dva polugodišta, drugo je zbog ovakvog rasporeda bitno kraće.

- Mislim da bi netko iz resornog Ministarstva konačno trebao jasno i glasno reći što se zapravo krije iza prijedloga da se zimski praznici ponovno podijele u dva dijela. Po meni, tu nikako nije u prvom planu interes djece, već se radi o interesima odraslih. Cjepkanjem nastave sigurno nećemo dobiti kontinuitet u obrazovnom procesu naših najdražih, niti ćemo dobiti koncentriranu djecu, koja se ionako sporo vraćaju školskim obvezama nakon svakih praznika. Osim toga, matematički gledano (što je iznimno važno), po aktualnom sustavu dolazimo do podatka da prvo polugodište traje cca 3,5 mjeseca, a drugo dva puta po cca 2,5 mjeseca. Činjenica da Uskrsni praznici traju čak 11 dana sasvim je dovoljno vrijeme da se djeca odmore i potom vrate završnici školske godine, piše, među ostalim, Dinko Jakić ističući da je ovo treća godina da se mijenja raspored praznika, a da bi Ministarstvo trebalo osigurati stabilnost obrazovnog sustava.

Manji broj sudionika javne rasprave nezadovoljan je i time da nastava počinje 7. rujna, a završava 15. lipnja. Marko Mataija u javnoj je raspravi predložio da nastava počinje 14. rujna, a završi 30. lipnja.

- U sadašnjem modelu, početak nastave početkom rujna praktično onemogućuje značajnom broju roditelja i djece korištenje rujna za obiteljski odmor. Rujan je za mnoge obitelji najpovoljniji i najkvalitetniji termin za ljetovanje. Cijene smještaja i usluga tada su u pravilu niže nego u srpnju i kolovozu, prometne i turističke gužve su manje, temperature su ugodnije, a dostupnost smještaja je veća. Time bi se obiteljima, osobito onima s nižim i srednjim primanjima, omogućilo da lakše organiziraju pristupačniji i kvalitetniji obiteljski odmor s djecom. Također, kasniji početak nastave bio bi usklađeniji s realnostima hrvatskog gospodarstva, osobito u obalnim i turističkim krajevima, gdje velik broj roditelja radi upravo tijekom vrhunca ljetne sezone, napisao je Marko Mataija.

Kalendar djeluje kao da ga je slagao netko tko uopće ne sjedi u klupama

Učenica Lana iz Srednje strukovne škole Marko Babić u Vukovaru smatra da je novi kalendar 'totalni promašaj i korak unatrag u odnosu na školsku godinu 2025./2026.'

- Povratak na zimske praznike u dva dijela je nepotrebno kompliciranje. Umjesto da imamo jedan konkretan odmor u komadu gdje se možemo pošteno isključiti iz škole i odmoriti, opet nas sjeckaju. Tek što se opustimo, moramo se vratiti na par dana, pa opet pauza. To samo kvari ritam učenja i koncentraciju. Prošla godina je pokazala da sustav može funkcionirati bolje, pa ne razumijem zašto se vraćamo na lošije modele, kaže Lana za srednja.hr.

Kada je riječ o samim datumima početka i završetka godine, Lana smatra da je početak prihvatljiv dok joj 15. lipnja kao posljednji dan nastave dolazi prekasno.

- Pogotovo uzimajući u obzir temperature u učionicama u to doba godine. Ono što je najgluplje u cijeloj priči je završetak nastave u utorak. To je totalno neprirodno i problematično za planiranje bilo kakvih obaveza ili odmora nakon škole. Taj zadnji 'krnji' tjedan od dva dana nema nikakvog smisla; bilo bi puno logičnije da se nastava završila prethodni petak i da se ti sati rasporede negdje drugdje. Ovako samo gubimo vrijeme bez ikakve produktivnosti u tom zadnjem tjednu, smatra Lana.

Još prošle godine ukinuti su oni kraći jesenski praznici oko Svih svetih. Ministarstvo je odlučilo da ih neće biti niti ove godine.

- Apsolutno mislim da ih je trebalo vratiti. Ti jesenski praznici su bili savršen 'predah' nakon prvog udarnog vala testova i ispitivanja u rujnu i listopadu. Bez njih je razdoblje od početka škole pa sve do Božića postalo predugačko i iscrpljujuće. Čudno mi je da se vraćaju neki stari, lošiji modeli (poput zimskih praznika u dva dijela), a ignorira se ono što je učenicima zapravo koristilo, poput jesenskog odmora. Općenito, cijeli ovaj kalendar djeluje kao da ga je slagao netko tko uopće ne sjedi u klupama, ističe Lana za srednja.hr.

Nekim učenicima novi kalendar nije prevelika promjena

Malobrojni su sudionici javne rasprave koji podržavaju ovakav model praznika. Njihov argument je da je bolje više manjih odmora jer je u suprotnom drugo polugodište 'prenaporno' i 'predugo traje'. Drugih dvoje učenika s kojima smo razgovarali o ovim promjenama nisu toliko burno na njih reagirali. Vito iz SŠ Ivan Seljanec u Križevcima smatra da kalendar nije bitno različit od ovogodišnjeg.

- Samo su stavili da školska godina počinje dan prije nego početak trenutačne školske godine i školska godina završava tri dana kasnije nego trenutačni završetak školske godine. Ja navedene promjene uopće ne smatram promjenama zato što to nije nešto na što bi se toliko trebalo obraćati pozornost. Malo ćemo dulje biti u školi i što onda. Tako i onako se zadnji tjedan nastave ne radi nešto posebno. Što se tiče ove podjele zimskih praznika na dva dijela to mi se zapravo i sviđa, kaže nam Vito.

Ističe i da mu odgovaraju datumi početka i završetka nastave. Iako nije računao na to da će nastavna godina završiti usred tjedna, to mu ne predstavlja problem.

- Po mojem mišljenju, jesenski praznici bili su totalno nepotrebni. Učitelji gube sate, a mi imamo tri dana ni za što, odgovara Vito na naše pitanje o tome je li trebalo vratiti i kraće jesenske praznike.

I Mihaela iz Škole za cestovni promet u Zagrebu smatra da nije riječ o velikim promjenama na kakve učenici nisu navikli.

- Već sam prije govorila da mi je draže kada ima više kratkih praznika jer se stignemo odmoriti, a opet ne izađemo iz forme za učenje. Fora mi je što nastava završava usred tjedna, jer i u ponedjeljak nećemo sigurno ništa raditi. Bilo bi ljepše da imamo neke praznike pred Svih svetih, ali ove godine svakako padaju na nedjelju, pa i nije toliko bitno, zaključuje Mihaela.

Javnoj raspravi oko školskog kalendara za 2026./2027. možete se priključiti na linku do 21. svibnja, dok se objava izvješća očekuje 29. svibnja, nakon čega će biti vidljivo hoće li neki od gore spomenutih prijedloga biti usvojen.